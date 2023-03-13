沙特和伊朗日前在北京举行对话，取得重要成果。中沙伊三方3月10日达成协议，并发表联合声明，宣布沙伊双方同意恢复外交关系。此次对话成为有力践行全球安全倡议的一次成功实践，国际社会对中东地区两个大国实现和解表示欢迎，认为中国为妥善处理当今世界的热点问题发挥了建设性作用，展现了大国担当。

联合国秘书长古特雷斯10日对联合声明表示欢迎，他指出，沙特和伊朗之间的睦邻友好关系对海湾地区的稳定至关重要，他同时对中国承办对话表示感谢。

阿拉伯议会发表声明说，协议不仅有助于恢复中东地区的稳定并努力解决悬而未决的危机，也有助于维护全世界人民和平安全。

沙特外交大臣费萨尔在社交媒体上表示，沙特支持寻求政治解决和对话，“地区国家是命运共同体，有着共同利益，我们有必要携手构建稳定和繁荣的地区模式，造福各国人民”。

伊朗最高国家安全委员会秘书沙姆哈尼表示：“消除误解，展望伊朗和沙特关系的未来，一定会促进地区安全，增加海湾国家之间的合作。伊朗对中国促成对话表示赞赏。”

巴基斯坦外长比拉瓦尔表示，沙伊复交的消息令人感到振奋。作为举行对话的东道主，中国一直建设性推动国际问题的解决，得到各国的信赖和认可。中国作出的努力值得赞赏，展现出在解决分歧、促进团结等方面的领导力。

黎巴嫩外长哈比卜在声明中说，沙伊同意恢复外交关系将对该地区产生积极影响，希望以此为契机，在尊重国家主权、不干涉内政和睦邻友好的基础上促进阿拉伯国家与伊朗之间的对话。哈比卜还对中国等国在相关问题上所做努力表示赞赏。

伊拉克总理媒体办公室发表声明说，这一协议将促进伊斯兰国家之间的和谐，有助于地区安全与稳定，给地区发展和繁荣带来更多机会。

也门政府发表声明说，建设性对话与和谈是本地区国家解决冲突、促进和平的最佳途径，希望这一进展可以缓解中东地区局势，促进本地区早日实现稳定与和平。

古巴外长罗德里格斯在社交媒体上表示，欢迎中沙伊三方签署并发表联合声明，以及沙特和伊朗同意恢复外交关系并重开双方使馆，“我们期待这一进展有助于地区稳定与安全”。

埃及外交事务委员会委员赫尔米对本报记者表示，成功促使沙特和伊朗达成复交协议，彰显中国的智慧和负责任大国担当。中国始终尊重各国主权和发展模式，始终认为中东的未来应当掌握在中东国家手中，始终支持中东人民独立自主探索发展道路。“中国积极推动沙伊复交，为通过和平途径解决争端提供范本，为成功化解地区热点问题作出了令人敬佩的积极贡献。”

沙特《利雅得报》总编辑哈尼·瓦法表示，对话是回应相关各方关切的最佳途径。沙伊复交，响应了中方关于支持沙特同伊朗发展睦邻友好关系的积极倡议。尊重各国主权，不干涉别国内政，是沙伊恢复发展关系需要秉持的重要原则，必将为两国、地区和世界的稳定带来积极影响。

伊朗德黑兰大学教授赛义德·穆罕默德·马兰迪表示，中国在推动伊朗同沙特复交方面发挥了非常积极和建设性的作用。中国积极发挥斡旋作用，帮助各国拉近距离，助力实现海湾地区以及更广泛范围内的安全稳定。对话有助于促进和平稳定和人民福祉。

巴基斯坦伊斯兰堡政策研究所所长哈立德·拉赫曼认为，联合声明向世界展现了积极推进解决历史分歧矛盾、加强团结协作、促进地区稳定发展的可能性。这也正是中国呼吁和推动的全球安全倡议所倡导的方向。“期待更多国家和地区把握机遇，利用地区合作发展的正向推动力，促成更多交流与合作，避免矛盾纷争，推动国际治理体系变革，共同维护地区和平稳定。”

（本报北京、迪拜、开罗、伊斯兰堡3月12日电 记者周輖、管克江、任皓宇、黄培昭、程是颉）

《 人民日报 》（ 2023年03月13日 03 版）

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