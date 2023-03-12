中国人权研究会秘书长唐献文主持边会。 人民网记者 刘仲华摄

人民网日内瓦3月11日电 （记者刘仲华）在联合国人权理事会第52届会议期间，中国人权研究会日前在日内瓦举办主题边会，介绍中国的人权理念与实践。

会议由中国人权研究会秘书长唐献文主持。唐献文介绍，2012年以来，中国人权事业取得长足发展。例如，现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫，提前10年实现联合国2030年可持续发展议程的减贫目标。作为一个拥有14亿多人口的大国，中国已经消除了绝对贫困，朝着共同富裕和现代化目标迈出了重大步伐。这是人类文明的巨大进步。中国将尊重和保护人权写入宪法，全面推进依法治国，不断发展全过程人民民主，提高了人权法治化保障水平，坚决维护社会公平正义。中国人权事业取得的成就有目共睹。

会上，6名专家学者结合各自研究领域先后发言，并与参会媒体和有关国家非政府组织代表进行了互动交流。北京理工大学科技与人权研究中心主任齐延平表示，相对于将人权保障狭义地理解为司法保障，中国成功走出一条立体的人权发展道路，运用政治、经济、社会、文化诸手段而非法律一种手段，通过立法、执法、司法等各种途径而非司法一种途径，一体促进各项人权发展。中国人权发展坚持对公民权利和政治权利与经济、社会、文化权利融为一体、通盘考虑，而非偏于一面。相对于西方人权基于个人与国家、个人与社会的二元对立，中国人权发展在方法上坚持人民整体利益观与个体利益观相统一。

围绕有关涉藏议题，中国藏学研究中心社会经济所主任扎洛表示，经过几十年的办学探索，证明寄宿制教育最大限度保障了西藏偏远地区农牧民家庭子女的受教育权利，为西藏发展培养了大量高素质人才，也对学生本人的成长产生积极影响。寄宿制是人类教育史上普遍存在的办学方式之一，不能因为加拿大、澳大利亚、美国的殖民式寄宿制学校发生悲剧，就认为寄宿制有“原罪”而加以否定。

围绕涉疆议题，来自中国人权研究会的尼罗拜尔·艾尔提博士介绍，她和同事对广东省5家聘用新疆少数民族员工的企业开展田野调查，发现访谈的70名新疆少数民族员工均是自愿自主选择到企业工作，完全不存在“强迫劳动”问题。务工期间，这些员工充分享有宗教信仰自由、使用本民族语言和文字的权利。

新疆社会科学院历史研究院副院长马合木提·阿布都外力表示，丝绸之路繁盛时期，中国的造纸术、桑蚕丝织等先进技术通过新疆西传，佛教、摩尼教、景教沿丝绸之路传入新疆；新疆各民族文化是中华文化的组成部分，并在中华文化怀抱中进一步发展。

暨南大学新闻与传播学院副院长郑亮认为，恐怖主义受害者所承受的灾难和痛苦不应被忘记，呼吁在坚持打击一切恐怖主义、从源头上消除恐怖主义危害的同时，切实支持和保障恐怖主义受害者的权益。

浙江师范大学边疆研究院副院长王江表示，新疆坚持依法打击恐怖主义与保障人权相结合，坚持反恐不与特定地域、民族、宗教挂钩，坚持维护稳定与改善民生相结合，不仅保护了当地各族人民的人权，也维护了国家、区域乃至全球安全。

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