本报记者 林子涵

2月24日，在广州市番禺区的广汽埃安新能源汽车股份有限公司，工人在总装生产线上工作。

新华社记者 邓 华摄

在宁波舟山港，数千辆新能源汽车鱼贯驶入巨型滚装船，准备启程前往欧洲；在上海南港码头，一周内近万辆新能源汽车从这里密集出海，驶向波斯湾；在西安、武汉、重庆等地，中欧班列新能源汽车专列持续发货，满载国产新能源汽车，直通哈萨克斯坦、俄罗斯、德国……2023年初，中国新能源汽车延续强劲势头，出海按下“快进键”。不少外媒称赞，中国新能源汽车具备国际竞争力，“中国制造”越来越受世界认可。

“全球最大新能源汽车生产国”

中国国家统计局日前发布的《中华人民共和国2022年国民经济和社会发展统计公报》显示，2022年，中国新能源汽车产量为700.3万辆，比上年增长90.5%。

澳大利亚广播公司网站报道称，按产量计算，中国目前是全球最大新能源汽车生产国。中国有数百家新能源汽车制造商，生产的充电基础设施数量在2022年底达到520万台。

“中国新能源汽车制造商展现出强劲的交付能力。”《华尔街日报》报道称，中国新能源汽车企业蔚来集团2022年交付12.2万辆车，同比增长约34%；小鹏汽车交付量与2021年相比增长23%；理想汽车2022年交付量同比增长约47%。

《麻省理工科技评论》发文称，中国在新能源汽车生产能力方面全球领先。中国政府早在2001年左右就开始对新能源汽车相关技术进行投资。系统性的政策促进了中国新能源汽车产业发展。如今，中国许多新能源汽车制造商都在不断优化技术，以满足市场需求。

彭博社网站报道称，在快速发展的新能源汽车领域，电池产量已经成为关键。仅宁德时代和比亚迪两家中国企业的电池产量就占全球新能源汽车电池产量的一半以上。

中国汽车工业协会统计显示，中国新能源汽车产量大规模增加的同时，销量规模也呈现爆发式增长。

《日本经济新闻》报道称，2022年中国纯电动汽车和混合动力车等新能源汽车销量同比增长93.4%，达到688.7万辆，创历史新高。其中，纯电动汽车销量同比增长81.6%，达到536.5万辆，超过了2022年日本的新车总销量。

美国《巴伦》周刊报道日前援引中国乘用车市场信息联席会的数据称，今年2月，中国新能源汽车销量激增，达到43.9万辆，几乎占所有乘用车销量的32%。

《日经亚洲》杂志网站日前报道称，2022年全年，中国新能源汽车产销保持较快增长，巩固了中国在全球新能源汽车市场的地位。

“在国际市场脱颖而出”

“众多中国新能源汽车品牌在国际市场脱颖而出。”西班牙《公众》日报网站报道称，比亚迪、小鹏等品牌近期正式登陆欧洲市场，给当地留下很好的印象。

据英国《泰晤士报》报道，在欧洲市场，比亚迪等中国新能源汽车品牌已进入欧洲汽车销量前50名。

据美国汽车进化网站报道，比亚迪一款名叫Atto 3的新能源车型，近期在欧盟新车安全评鉴协会测试中表现出卓越的续航里程。该车型将是比亚迪拓展全球汽车市场中的主力，第一批计划出口澳大利亚、印度和泰国，后续也准备销往欧洲。该车型在安全测试中的优秀表现，预示其将是新能源汽车领域强有力的竞争者。

《日本经济新闻》报道称，2022年，中国新能源车企的海外拓展已经取得成绩，目前，中国新能源车在新加坡等国很受欢迎。

出口佳绩源自强大竞争优势。路透社援引知名汽车零部件供应商佛瑞亚集团首席执行官科勒的讲话说，中国汽车制造商生产新能源汽车的成本比欧洲汽车制造商低约1万欧元，能以“压倒性的成本优势”，“生产出更优质的新能源汽车”。

彭博社网站报道称，宁德时代在磷酸铁锂电池领域世界领先，这种电池比镍基电池更便宜、更稳定，许多跨国车企都需要这项技术。目前，美国福特汽车公司正在与宁德时代合作，利用中国技术建设一座耗资35亿美元的电池工厂。

“出口有望延续强劲势头”

中国乘用车市场信息联席会日前发布的数据显示，今年汽车出口总体延续去年四季度强势增长态势。2月，新能源车出口7.9万辆，占乘用车出口总量的31%。7.9万辆车中，纯电动车占比96%。

《华尔街日报》援引花旗集团分析师的预测称，2023年中国电动车出口有望延续强劲势头，预计可能再增长33%。

信用评级机构惠誉国际在一份报告中表示，中国新能源汽车品牌2023年可能在欧洲市场加倍努力，并在2025年占据欧洲大陆电池电动市场的15%。这一数字在2022年时约为5%。一些中国品牌也有望在欧洲销售高端车型。

澳大利亚广播公司网站报道称，2023年将有10多款新能源汽车进入澳大利亚，其中包括中国制造的比亚迪和上汽名爵。一些中国电动汽车车型可能会为澳大利亚消费者带来实惠。许多澳大利亚消费者表达了对中国新能源汽车的购买兴趣。

路透社报道称，宁德时代日前提出将进一步削减中国汽车制造成本，此举可能将扩大中国在新能源汽车领域的成本优势。该公司目前正在德国和匈牙利建设新电池厂。

《日本经济新闻》报道称，中国新能源车企将目光投向日本和需求可期的东南亚。近期，比亚迪正以主力车型开拓日本200万至400万日元左右的中端价位市场。

美国《福布斯》杂志网站报道称，比亚迪公司近年来在国内大本营以外拓展业务，加速进军欧洲、日本和其他地区市场。

《日经亚洲》杂志网站报道称，比亚迪公司近期在泰国签署一项协议，计划于2024年开始在泰国罗勇府生产电动汽车，年产能为15万辆电动汽车，主要销往东南亚和欧洲。

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