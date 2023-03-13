中新网3月13日电 综合报道，美国硅谷银行10日突然宣告倒闭，在全美引发震动，其产生的影响也正在世界各地蔓延。

在多家企业和储户惴惴不安度过周末之际，美国联邦政府12日宣布，将确保硅谷银行的全部存款得到支付。与此同时，金融监管机构正在讨论两种不同的方案，以便在没有买家出现的情况下，应对硅谷银行倒闭的影响。

硅谷银行遭遇的状况，揭露了整个美国银行业的脆弱性。美联邦政府给出的“定心丸”，能否减少这一危机带来的影响？

引发恐慌，美又一家银行被关闭？

前后只是48小时，美国就上演了史上第二大银行倒闭事件。

3月8日，硅谷银行母公司硅谷银行金融集团出售约210亿美元的证券组合资产，并因此亏损约18亿美元。此后，这家银行尝试出售总额达22.5亿美元股票融资，导致股价9日暴跌超过60%，10日被迫停止交易。

根据加州监管机构文件，截至9日，硅谷银行客户在一天里总共提取了惊人的420亿美元。这最后一根稻草，为该银行40年的历史画上了句点。

类似的危机在其他中小银行也有蔓延的趋势。由于美国联邦存款保险公司(FDIC)只担保25万美元以下的存款，而硅谷银行的绝大部分客户都是初创公司，账户里的钱远多于25万美元，这也引发了大规模的恐慌。

就在近日，总部位于纽约的签字银行(Signature Bank)也被纽约州政府要求关闭，理由是该银行存在系统性风险。

据称，签字银行是虚拟货币产业使用的主要银行之一。数据显示，截至2022年年底，该行资产有1104亿美元，存款余额则达到886亿美元。

新加坡《联合早报》指出，硅谷银行遭遇的状况揭露了整个美国银行业的脆弱性，尤其是那些在疫情期间囊获许多“便宜钱”又没有认真做投资的银行。

两种方案，能否帮助渡过危机？

美国财政部长耶伦12日早些时候表示，联邦政府不会救助硅谷银行，但正在努力帮助担心自己资金的储户。

美国联邦政府当天宣布，将确保硅谷银行的全部存款得到支付。这一声明由联储会、财政部和联邦存款保险公司(FDIC)联合发布。声明称：“从13日起，硅谷银行的所有的存款者都可以拿回他们全部的钱。与硅谷银行清算有关的损失将不会由纳税人承担。”

据知情人士透露，金融监管机构正在讨论两种不同的方案，以便在没有买家出现的情况下，应对硅谷银行倒闭的影响。

消息人士称，监管机构介入的一种方式是利用《联邦存款保险法》的授权，为硅谷银行未投保的储户创建一个担保。此举还将触及系统性风险例外条款，该条款允许联储采取特别行动遏制危机蔓延的担忧。

此举可能会提振市场对类似地区银行和机构的信心。13日，这些银行和机构将开门营业，客户可以从账户中提现。

另一个措施是联储提供的“通用银行便利”，将支持与硅谷银行有直接敞口的其他金融机构，这样它们就不必实质性地改变业务或承受巨大损失。

不过，只有在FDIC无法为硅谷银行全部或至少是其关键部分找到买家的情况下，这些举措才可能是必要的。彭博社报道称，FDIC正在为该银行举行拍卖。联储和FDIC将在采取任何行动之前，向财政部提交这些建议。

危机蔓延，会否带来全球性问题？

硅谷银行倒闭的影响正在世界各地蔓延。英国的银行分部将宣布破产，目前已停止交易，不再接受新客户。

两名知情人士说，英国政府正因硅谷银行倒闭造成的负面影响面临挑战。财政部正在对初创企业进行调查，了解相关企业当前的存款额、现金消耗量以及在硅谷银行和其他地方使用银行设施的情况。

加拿大当局也面临着类似挑战，银行的贷款业务交易在过去一年增加了一倍。根据监管文件，截至2022年年底，加拿大的硅谷银行拥有4.35亿加元的担保贷款，较2021年底高出两倍多。

加拿大一家广告技术公司AcuityAds Holdings Inc因将大量现金存于硅谷银行，正面临资金短缺造成的运营挑战。

俄罗斯卫星通讯社援引经济学家和投资银行家叶夫根尼·科根分析指出，硅谷银行破产不会带来全球性的问题，因为该银行的储户主要是高科技公司，其它经济部门受到的影响会比较小。

但是，情况向坏发展的风险仍然存在。叶夫根尼·科根说：“这一事件突出了美国银行业现有的问题。美联储采用提升利率作为工具应对监管机构印发钞票引起的通货膨胀，对整个银行系统的运转产生了负面影响。”

(责编：崔越、刘叶婷)