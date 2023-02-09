扬州市蓝天救援队队长 张昀路

历经30多个小时的奔波，一路从扬州到南京，途径广州、迪拜、伊斯坦布尔，我和队友戴小冬所在的江苏蓝天救援队赴土耳其救援第一梯队终于在北京时间2月9日凌晨0点45分抵达目的地阿达纳机场。

扬州市蓝天救援队队长张昀路与队员戴小冬抵达土耳其伊斯坦布尔机场。张昀路供图

如此大规模的国际救援，难度大要求高。第一次参加国际救援，内心虽然有些忐忑，但我们一直积极参加江苏省内和国家的相关培训，与兄弟团队不断交流，也参与过河南洪涝灾害等大型救援行动，积累了不少各类救援经验，有信心完成这次艰巨的任务。

临行前，家里人一再嘱咐我要好好照顾自己，好好完成任务。从他们的眼神中，我能够感受到他们内心的担忧与不舍，但灾情就是命令，土耳其地震牵动人心，需要国际救援力量伸出援手。既然走出去，就不仅仅代表个人或者救援队，我们代表的就是中国。我也和家人保证，一定会安安全全地工作，平平安安地回家。

虽然一路上做了很多预案，但在抵达土耳其后，很多突发情况还是超出了我们的预期。一下飞机就了解到，此前阿达纳震感还不十分强烈，刚发生了5级以上的地震，加之天气情况不利于救援，给未来的工作增加了不少困难。震区情况复杂多变，我们正在研究具体工作部署。

北京时间2月9日上午8点(土耳其当地时间2月9日凌晨3点)，我们第一梯队领到任务——前往马拉蒂亚灾区。马拉蒂亚市是此次强震中土耳其东南部受灾最严重的城市之一，物资困难，救灾任务艰巨，目前还没有国际救援队在当地开展工作。我们得到通知，土耳其当地华侨华人志愿者、翻译也都自发组织起来，希望可以协助从中国来的蓝天救援队。来不及多想，抓紧向震区出发！

中国救援力量在土耳其。张昀路供图

（人民网记者吴思萱采访整理）

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