扬州市蓝天救援队队长 张昀路

今天是正式投入救援工作的第一天。马不停蹄地赶路，抵达马拉蒂亚市的救援现场时，是土耳其当地时间2月9日上午10点多。

眼中所及之处，尽是废墟，这是我来到马拉蒂亚市后最初也是最直接的感受。整座城市满目疮痍，触目惊心。以最快的速度赶到救灾现场，救出幸存人员，是我们所有人的共同愿望。

今天马拉蒂亚市气温仍然偏低，正午气温也在0℃以下，现场的废墟道路冰冻、湿滑。建筑物坍塌得很严重，废墟以碎石块为主，一层叠一层，上面还有雪的覆盖，给救援增加了一定的难度。

我们的首要任务是搜寻生命迹象，如发现遇难者，标注好相应记号，以便开展遗体转运工作。为确保救援工作有序展开，我们进行了明确分组。我在行动组，负责几个分现场之间的物资协调和人员转运，辅助搜救组工作。一旦探测到生命迹象，行动组需要马上调配相关机械和救援人员，保障救援行动顺利进行。

当地的华侨华人和热心志愿者给予了我们温暖和力量。他们早早安排好相关对接工作，还给我们救援人员准备好了饮用水和面包等保障物资。

当地民众送给中国救援人员的甜甜圈。张昀路供图

中国救援力量不远万里来到土耳其开展人道主义救援，也得到了当地民众的欢迎，他们对中国救援人员的谢意溢于言表。在我们工作中，当地人还给我们送来了甜甜圈表示感谢。

看着现场来自不同救援队伍的一道道忙碌身影，听到检测到生命迹象的消息，我想说，这一场跨国救援，动人心、暖人心、震人心！

（人民网记者吴思萱采访整理文字，人民网刘动剪辑视频）

(责编：燕勐、杨牧)