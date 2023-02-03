越来越多国家认识到，跟随美国盲目反华行不通，与美国对华政策保持距离、加强战略自主符合自身利益，采取理性务实的对华政策才是正路

本届美国政府到处拼凑“小圈子”，企图围堵中国，迟滞甚至阻碍中国发展。这种违逆时代潮流、制造集团政治和阵营对抗的做法，引起了国际社会广泛担忧。即使在美国盟友中，也有越来越多国家认识到，跟随美国盲目反华行不通，与美国对华政策保持距离、加强战略自主符合自身利益，采取理性务实的对华政策才是正路。

美国执意将中国当作假想敌，把中国定义为“最重大的地缘政治威胁”。美国政客到处渲染“中国威胁”，挑拨有关国家同中国关系，并利用盟友对其传统依赖，使用胡萝卜加大棒的手段，拉拢甚至胁迫他国选边站队。美国炮制所谓“民主对抗威权”叙事，试图拼凑所谓“价值观联盟”，强化甚至扩张军事集团。美方种种挑动阵营对抗的做法对国际秩序稳定构成了严重挑战，对亚太及全球和平安全造成严重威胁。

美国嘴上谈的是“盟友”“价值观”“国际规则”，心里盘算的却始终是“美国利益”“美国优先”“美国霸权”。抢走法国价值数百亿美元的潜艇订单；出台《通胀削减法案》，以“掏空”欧洲制造业的方式“保护”甚至壮大美国制造业；不计后果逼迫盟友搞对华“脱钩断链”……事实一再表明，美国只是把盟友当作棋子，盟友的利益必须为美国霸权私利让路。澳大利亚前驻日本大使约翰·梅纳杜一针见血地指出，美国是“一个充满危险的、不可靠的盟友”。英国《经济学人》刊文指出，美国总想保持对其他经济强国的技术优势，如今美国正以新方式追求这一目标：从“跑得更快”转向“跑得更快、绊倒别人”的政策。

历史反复证明，对抗只会带来灾难性后果。美国企图复制冷战剧本遏制打压中国，是对国际格局和时代潮流的严重误判。世界早已不是过去的世界。当前，各国利益深度交融，“吹灭别人的灯，会烧掉自己的胡子”是现实的真实写照。搞保护主义、单边主义，谁也保护不了，最终只会损人害己。搞霸权霸凌，更是逆历史潮流而动。稳定的国际秩序是所有国家都离不开的公共产品，人为挑起对抗、制造割裂只会损害国际社会共同利益。中国已同世界经济和国际体系深度融合，是140多个国家和地区的主要贸易伙伴。孤立中国、限制对华合作不符合任何一方利益，也不可能成为现实。中国的发展是世界和平与发展的机遇，美国一些人所幻想的围堵中国在国际社会根本没有市场。正如美国前财长保尔森等有识之士所指出的，全球近2/3的国家与中国的贸易额超过了与美国的贸易额，各国并没有寻求在经济上和中国脱钩，而是继续深化与中国的贸易往来。

许多美国盟友认识到，冷战思维早已过时，跟随美国挑起“新冷战”不符合自身利益。法国总统马克龙呼吁中美避免对抗，强调中美竞争是巨大的风险和挑战。德国总理朔尔茨表示，中国是德国和欧洲的重要经贸伙伴，德方坚定支持贸易自由化，支持经济全球化，反对“脱钩”，愿同中方继续深化经贸合作，支持两国企业相互赴对方开展投资合作；世界需要一个多极化的格局，德方反对搞阵营对抗。欧洲理事会主席米歇尔指出，中国不搞扩张，是维护联合国宪章宗旨和支持多边主义的重要伙伴，欧盟愿做中方可靠、可预期的合作伙伴。许多亚太国家对美方挑起集团对抗的做法保持警惕。越共中央总书记阮富仲强调，越方不容许任何国家在越南建立军事基地，不参加任何军事联盟，不使用武力对付任何国家，不联合一国反对另一国。菲律宾、泰国等亚太国家领导人也明确指出，不会在中美之间选边站队。

美国应告别冷战旧梦，认清美式霸权不得人心，集团对抗没有前途，“小院高墙”封闭退步，“脱钩断链”损人害己。美方应以冷静、理性、现实的态度看待和处理中美关系，停止对华遏制打压，将“无意寻求同中国‘脱钩’，无意阻挠中国经济发展，无意围堵中国”的承诺落到实处，为世界和平发展承担大国应有的责任。

《 人民日报 》（ 2023年02月03日 03 版）

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(责编：岳弘彬、杨光宇)