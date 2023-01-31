本报记者 谢亚宏

“习近平主席提出构建人类命运共同体理念，主张国家间摒弃零和博弈，坚持真正的多边主义。习近平主席始终致力于让世界更加美好，是一位胸怀天下的大国领袖。”克罗地亚前总统梅西奇日前在接受本报记者采访时表示。

梅西奇2000年至2010年担任克罗地亚总统，任期内积极推动克中关系发展。卸任总统后，梅西奇依然关心支持两国友好事业，在多个场合与习近平主席有过近距离接触。梅西奇告诉记者，2019年第二届中国国际进口博览会开幕式上的一幕令他印象最深。“开幕式合影时，我见到了习近平主席。我用中文同习近平主席打招呼，他热情地握住我的手，对我参加活动表示感谢。我能充分感受到习近平主席作为大国领导人的风采，也能感受到他对我以及克罗地亚的友好情谊。”

怀着对习近平主席治国理政思想的浓厚兴趣，梅西奇通读了《习近平谈治国理政》第一卷、第二卷以及由人民日报社组织编写的《习近平讲故事》一书，还阅读了一些关于习近平主席的其他重要著作。梅西奇表示，这些著作对他了解习近平主席的治国理政思想和人生哲学有十分重要的作用。“在习近平主席领导下，中国共产党不断推进全面从严治党，中国坚定不移持续深化改革开放，推动经济高质量发展，以更加开放自信的姿态走近世界舞台的中央。”

“习近平主席始终关心最广大人民的根本利益。”梅西奇表示，他对《人民日报》2017年2月发表的《习近平总书记的扶贫情结》一文印象深刻，“习近平主席始终与人民同甘苦。他年轻时曾把北京市奖励给他的一辆当时非常紧俏的三轮摩托车，在延安农机局换成了实用的手扶拖拉机、磨面机、扬场机等农机具，供群众使用”。他深受触动地说：“一个年轻人，在经济困难时期能做到为人民着想，为人民办实事，这很不容易。也正因为如此，习近平主席能够带领中国人民打赢脱贫攻坚战，以行动证明了中国共产党根基在人民，造福于人民。”

当前，世界百年变局和世纪疫情相互交织，各种安全挑战层出不穷，全球发展遭遇严重挫折，习近平主席先后提出全球发展倡议和全球安全倡议，为世界和平与发展指明了前进方向，贡献了中国智慧、中国方案。梅西奇认为，中国坚定支持真正的多边主义，维护以联合国为核心的国际体系，倡导构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系。全球发展倡议、全球安全倡议与构建人类命运共同体理念一脉相承，融合了中国发展的成功经验。梅西奇说：“习近平主席不断为全球治理提出可行方案，致力于让世界变得更加美好，是一位自信、负责任的大国领导人。”

2022年是中国与克罗地亚建交30周年。习近平主席与克罗地亚总统米拉诺维奇在建交纪念日当天互致贺电。习近平主席在贺电中强调，以建交30周年为契机，巩固两国政治互信，加强发展战略对接，共同引领中克关系实现更大发展，造福两国和两国人民。梅西奇表示，克中建交以来，在多个领域取得丰硕合作成果，两国在中国—中东欧国家合作、欧中全面战略伙伴关系等机制和框架下建立了紧密联系。在习近平主席关心下，克中共建“一带一路”合作卓有成效。由中国企业承建的佩列沙茨大桥实现了克罗地亚南北连接的夙愿，是克罗地亚人眼里最美的大桥。“习近平主席说过，‘世界好，中国才能好；中国好，世界才更好’。克罗地亚与中国的合作证明了这一点。”

梅西奇表示，新冠疫情冲击世界，中国共产党统筹疫情防控和经济社会发展取得积极成效，并为其他国家提供了力所能及的帮助。“中国共产党的领导、高效的政治经济体制和勤劳的人民，是中国稳定发展的保障。我对中国共产党和中国政府抱有充分信心，祝愿中国在今后的发展中取得更大成就。”

《 人民日报 》（ 2023年01月31日 03 版）

(责编：杨光宇、岳弘彬)