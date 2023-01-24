十米长龙舞动在中国人公园。人民网记者 吴杰摄

人民网里约热内卢1月23日电 （记者吴杰）“洋装虽然穿在身，我心依然是中国心……”当地时间1月22日，巴西里约热内卢市六大侨团负责人一起亮相里约2023“欢乐春节”主题活动，用响亮的歌声表达着旅巴侨胞的心声。

六位负责人手拿话筒边走边唱，率先走进场内的巴西中国和平统一促进会会长王俊晓说，我在节假日喜欢唱歌，《我的中国心》是经常唱的一首歌。歌曲旋律好听，歌词的内容与我们侨胞既在巴西创业，又关心家乡建设和祖国发展的心情很贴近。

2023“欢乐春节”主题活动由中国驻里约热内卢总领馆携手侨团和中资企业、孔院共同举办。农历大年初一，包括舞龙舞狮、歌曲舞蹈、汉服走秀、书法表演、香囊制作、美食品鉴等在内的精彩节目和文化体验活动精彩纷呈。华人联谊会会长陈秉文率领理监事提供活动场地和多项服务，巴西中国浙江商会会长郑侠茂及广东同乡会代会长陈仕俊等现场为与会者撰写福字、春联等书法作品。

春节之前及节日期间，里约侨界举办了多种形式的共迎癸卯兔年春节活动。里约中国和平统一促进会举办新春团拜会，会长林非凡回顾举办纪念二十大召开座谈会等活动，并与理监事互祝新春快乐，共同表示新的一年要踔厉奋发，勇毅前行。巴西华人文化交流协会与驻当地央媒在除夕联合举办了新春联欢会，上官建峰等负责人分别向各界拜年，与会中巴友人一起奉上了“新年，你好”“朋友”“同一首歌”等精彩的诗朗诵、歌舞等节目，并一起体验包饺子，同吃年夜饭。华人联谊会举办的联欢会则推出“中国功夫串串烧”“我爱你中国”“好运来”等武术、歌舞等节目。

中国驻里约热内卢总领事田敏赞赏领区中国同胞积极融入当地社会，为遭受自然灾害和生活困难的民众捐款捐物、奉献爱心，获得社会各界的充分肯定，表示总领馆将继续积极鼓励中国侨胞当好民间使者，传播中华优秀传统文化，进一步增进两国人民的传统友谊。

“侨二代”送上新春祝福。人民网记者 吴杰摄

(责编：贾文婷、杨牧)