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阿根廷姑娘用中文唱“我爱你中国”打动观众

2023年01月24日13:28 | 来源：人民网-国际频道
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人民网布宜诺斯艾利斯1月23日电 （记者姚明峰）“百灵鸟从蓝天飞过，我爱你中国……”熟悉的旋律、明亮的歌声在阿根廷国家公园广场响起，舞台上身材修长的阿根廷女歌手吸引了在场上万名观众的目光。这是1月22日在阿根廷2023“欢乐春节”庆典活动的一个场景。

这位阿根廷姑娘叫辛蒂亚，是北京中拉文化中心的工作人员，在这次庆典活动中她用字正腔圆的中文演唱了《我爱你中国》《月亮代表我的心》《茉莉花》这三首歌，打动了在场的无数中国听众。北京中拉文化交流中心主任王立朝介绍说，辛蒂亚在2018、2019年分别到中国演出了16场和31场，中文功底扎实，很高兴看到她这次登上阿根廷欢乐春节的舞台，收获如潮的掌声。

阿根廷2023“欢乐春节”庆典活动中阿两国人民共庆新年的盛会，由中国驻阿根廷大使馆主办，阿根廷布宜诺斯艾利斯市政府、阿根廷华助中心、阿根廷金凤凰国际传媒公司共同承办。作为一项具有近二十年历史的民族文化庆典活动，已列入布宜诺斯艾利斯市政府“布宜诺斯艾利斯庆典”系列活动，成为当地人民欢度中国农历新年的传统项目，是阿根廷知名的文化品牌，也是阿根廷人民了解和亲近中国文化的重要平台。

(责编：贾文婷、杨牧)

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