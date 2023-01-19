人民网乌兰巴托1月19日电（记者霍文）1月17日，蒙古国政府执行机构移民局局长乌干巴雅尔在接受人民网记者专访时表示，蒙古国实施了包括电子签发签证等一系列简化外国公民申请签证等举措，为包括中国公民在内的外国公民赴蒙学习、工作、旅游提供了便利。

据乌干巴雅尔局长介绍，蒙古国实施电子签发签证举措，为外国公民办理签证提供极大便利。原来必须到移民局办理签证事宜，并需提交各类纸质材料。而现在，外国公民足不出户，通过网络即可办理签证业务,包括申请赴蒙签证、签证延期等业务。同时，因电子政务配备了包括中文在内的四种外语模式，外国公民可避免因语言不通等原因，不得不通过花钱找中介办理签证业务的情况。

根据蒙古国移民局官网消息，该国为包括中国在内的36个国家提供电子签发签证服务。2022年，蒙古国移民局共向36个国家的7551名公民签发电子签证。蒙古国移民局正在逐步实现数字化服务，尽可能减少服务中的步骤环节，向外国公民提供高效、快速、便捷的服务。比如2022年，共有24202名外国人通过外国人登记系统进行了电子注册。

蒙古国移民局十分重视中国公民签证业务的便利化。记者登录蒙古国移民局官网注意到，该网站有包括中文在内的4种外语模式，如中国公民办理相关签证业务即可切换到中文，其中包括公务、劳务、学生等各类签证类别的详细说明，极大方便了不懂蒙文的中国公民了解和办理签证业务。蒙古国移民局办理大厅还专门配备了自动缴费机，系统中有包括中文在内的四种外语模式，不懂蒙文的中国人可无障碍地完成缴费。

蒙古国政府将2023年至2025年确定为“作客蒙古年”，吸引中国游客赴蒙古国旅游是重要内容之一。乌干巴雅尔局长表示，蒙方将为赴蒙古国边境口岸城市旅游的中国公民提供“入境签”业务。例如，中国游客经过二连浩特市入境蒙古国扎门乌德市，可以在入境后办理最多三天期限的签证，方便灵活，期间可在扎门乌德市规定的区域观光旅游和购物。中蒙两国其他口岸（共13个口岸）城市也是如此。这一举措将带动中蒙两国边境口岸城市的旅游业发展，为开辟中蒙旅游业合作新机遇创造了条件。

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