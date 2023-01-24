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“中国经济将拉动全球经贸复苏”

本报记者  颜  欢  任皓宇  赵益普
2023年01月24日05:18 | 来源：人民网－人民日报
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　　欢声笑语中，中国迎来农历兔年春节。中国优化调整疫情防控政策，经济活力和潜能进一步彰显和释放。外国媒体和国际人士从中国春节看到了一个充满生机活力、蓬勃向上的中国。

　　西班牙《世界报》援引中国交通运输部的数据报道，预计2023年春运期间客流总量约为20.95亿人次，比2022年同期增长99.5%，恢复到2019年同期的70.3%。报道称，仅在今年春运的第一天，中国铁路、公路、水路、民航就发送旅客近3500万人次，比2022年同期增长38.9%。报道称，上海的机场和火车站恢复了疫情前的热闹景象，“值机柜台前再次排起了大长队”。

　　新加坡《联合早报》报道，中国春节旅游市场逐渐升温。数据显示，春节期间旅游产品预订量比2022年上涨40%，人均旅游花费同比更大涨超过50%。春节期间的机票订单同比增长约15%，中国国内60%以上目的地的机票预订量赶超2022年。

　　卡塔尔《海湾时报》网站报道称，随着“乙类乙管”措施加快落地，跨区域人员流动加速，加之疫情3年来累积的回乡过年、探亲访友、旅游观光等出行需求集中释放，中国经济逐步恢复，春节正是一个提振消费的好节点。

　　路透社报道，中国消费者外出消费的计划大幅增加，中国电影院预计将迎来一年中最繁忙的日子，餐饮业正期待能重回2019年的热闹和忙碌。

　　英国《金融时报》报道称，中国优化调整疫情防控政策，居民出国旅行更加便利，商务旅行激增，带来更多投资和贸易往来的可能性。

　　柬埔寨Fresh News创始人兼执行董事林杰武塔表示，今年春节是中国优化疫情防控措施后的首个春节，“春运”盛况再次出现，人们纷纷返乡、出行、消费，“流动的中国充满活力”。

　　美国消费者新闻与商业频道报道称，经济学家对中国的长期增长前景持乐观态度。报道援引高盛集团的分析称，由于调整优化防控措施并允许更大规模的人口流动，2023年中国经济增长将达到5.2%。随着旅行恢复正常，中国经济增长将带动中国周边地区经济增长。

　　坦桑尼亚达累斯萨拉姆大学中国研究中心主任汉弗莱·莫希表示，“中国经济将拉动全球经贸复苏，推动世界经济尽快走出疫情阴霾。”

　　泰国泰中“一带一路”研究中心主任威伦·披差翁帕迪表示，春节的热闹氛围、强劲消费证明了中国优化疫情防控措施的正确性。随着人员、资金、贸易往来进一步恢复，相信中国经济将在今年实现强劲复苏，取得更多成果。

　　阿联酋趋势研究与咨询中心高级研究员纳吉拉·阿扎鲁尼表示，春节是家庭团聚、共同庆祝的节日，也是新的一年重整旗鼓再出发的开始。“我期待早日回到中国，继续探索充满多样性的中国。”

　　（本报马德里、迪拜、曼谷1月23日电）


　　《 人民日报 》（ 2023年01月24日 03 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

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