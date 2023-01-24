英国欢庆中国兔年春节

人民网伦敦1月22日电 （邢雪、郭锦标）龙腾狮跃辞旧岁，金兔献瑞迎春来。癸卯兔年的大年初一，英国伦敦市中心成了一片欢乐的海洋，来自各地的英国民众和华侨华人共聚特拉法加广场和中国城，中国春节庆典为伦敦带来了浓浓的中国年味。

初一一早，英国伦敦的中国城就热闹非凡，挤得水泄不通，大红灯笼将整个中国城装点得喜气洋洋，人们身着节日盛装开始了彩妆游行，花车巡游、彩狮嬉戏、金龙腾飞，所到之处无不是一片喜庆祥和的气氛。孩子们手上拿着小舞龙和小舞狮，每个人的脸上都洋溢着欢乐的笑容，特拉法加广场上，歌舞、民乐演奏、民俗展示……英国民众在此体验中国文化的魅力，华侨华人延续传统，身在异乡与祖国共庆中国农历兔年春节，寄托思乡之情。

据介绍，作为“欢乐春节”活动的一部分，由伦敦华埠商会举办的特拉法加广场中国春节庆典活动于2002年首次举办，曾吸引70万民众参加，是亚洲地区之外最大的中国春节庆祝活动，也是英国最为重要的多元文化活动之一。中国驻英国使馆临时代办杨晓光向出席活动的民众送上了春节的祝福。他表示，春节是中国的传统节日，阖家团圆，举国欢庆。如今，春节不仅是中国的节日，也与全世界人们共同分享节日的喜庆。特拉法加广场的春节庆典已经成为中英民间交流、增进人民友谊的文化活动。英国首相苏纳克为活动发来了贺信，他在信中表示，兔子象征着繁荣祥和、诚实有耐心，一直以来，英国侨界成就卓著，为英国做出了诸多贡献，他对此表示感谢，并送上了美好的新春祝愿。伦敦华埠商会主席邓柱廷表示，今年春节庆典活动聚焦希望、家庭、和谐、健康（4H）理念，这些都是人们美好生活的重要组成部分，祝愿在场观众在兔年身体健康，平安快乐。出生于兔年的威斯敏斯特市市长哈姆扎·陶扎尔迎来了自己的本命年，他也在活动上充分肯定了伦敦华埠商会为当地做出的重要贡献。

自农历腊月二十三开始，英国各地各界人士就开始了庆祝中国兔年春节的各项文化活动。由英中舞蹈和文化艺术联会举办的第十一届英国春晚暨少儿春晚上，一群可爱的孩子身着小兔子的服装，为到场嘉宾送上了来自兔年的美好祝福和希望，由全英中国留学生学者联谊会主办的2023年全英中国留学生春节联欢晚会上，年轻人们用歌声、用舞蹈展示对祖国的深深思念和对未来的美好畅想，在英格兰“丝绸小镇”麦克尔斯菲尔德，古筝声声、琵琶阵阵，延续千年丝绸情谊……从英格兰南部的伦敦到苏格兰的爱丁堡，英国各地庆祝中国新年的活动如火如荼。旅英华人文化学会主席黎丽表示，在新春到来之际，希望祖国更加强盛，这是海外华侨华人在海外的力量源泉，新的一年，希望中英双方民间交往更加密切，文化方面有更深入的交流，有越来越多的中国文化来到英国。据了解，各类文化活动将一直持续到正月十五元宵节。

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