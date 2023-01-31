火热的“春节经济”，预示着中国全年经济运行将总体回升。中国经济将继续为世界经济稳定和增长注入宝贵信心和动力

“春节期间人们纷纷出游，中国的旅游业正在恢复”“中国的电影院迎来一年中最繁忙的日子，餐饮业日渐回归热闹与忙碌”“人们纷纷返乡、出行、消费，流动的中国充满活力”……国际舆论高度关注中国优化调整防疫政策后的首个春节假期，从中看到了一个消费旺盛、活力十足的中国，感受到了中国经济复苏增长的强劲脉动。

活力中国，体现在一组组数据中。今年春节假期，全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客约2.26亿人次；国内旅游出游3.08亿人次，同比增长23.1%，实现国内旅游收入3758.43亿元，同比增长30%；电影票房为67.58亿元，同比增长11.89%，观影人次为1.29亿，同比增长13.16%；全国消费相关行业销售收入与上年春节假期相比增长12.2%，比2019年春节假期年均增长12.4%……火热的假日经济，充分彰显中国经济的韧性、潜力和活力。国外研究机构指出，随着许多人涌向景区、餐馆和酒店，需求正在释放。国际舆论认为，中国已为经济提速做好准备。

活力中国，增强了国际社会对中国经济发展的信心。近来，多家国际机构和投资银行接连调高对今年中国经济增速的预测，认为中国经济提速将有力促进世界经济复苏。联合国发布《2023年世界经济形势与展望》报告，预测2023年世界经济增速将降至1.9%，但中国经济增长将随着中国政府优化防疫政策、采取利好经济措施而加速。报告指出，中国经济复苏将支持整个区域的增长。美国银行最新一期《全球基金经理调查》认为，全球基金经理对中国经济增长的预期飙升至17年来最高点。英国《金融时报》报道说，全球投资者正以近乎创纪录的速度涌入新兴市场国家，其中大部分用于投资中国资产，为2023年强劲开局。国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃表示，中国发展极有可能成为促进2023年全球经济增长的一个最重要因素。

活力中国，增加了世界经济复苏发展的韧性和动力。随着中国优化调整防疫政策、有序恢复中国公民出境旅游，不少中国人选择到国外度假，为当地旅游业乃至经济复苏带来重要利好。印度尼西亚巴厘岛机场用当地传统歌舞和极具中国特色的舞狮表演迎接今年首个中国游客包机抵达；马尔代夫维拉纳国际机场以最高礼遇“水门礼”欢迎中国航班和游客；泰国、菲律宾、柬埔寨等国官员亲自到机场欢迎中国游客；瑞士少女峰为欢迎中国游客而精心准备兔子形态的冰雕，并在缆车站布置兔年装饰和红灯笼……路透社认为，中国游客一直是世界零售业和旅游业备受瞩目的“中流砥柱”，中国游客的光临，无疑提振了遭受重创的全球旅游业。东盟与中日韩宏观经济研究办公室日前发布的报告指出，中国游客人数回升将为本区域的经济增长提供助力。国际评级机构惠誉也认为，中国出境游恢复将提振旅游业发达的经济体的增长前景。

火热的“春节经济”，预示着中国全年经济运行将总体回升。随着疫情防控转入新阶段，生产生活秩序加快恢复，中国经济增长的内生动力将不断积聚增强，深化改革开放的红利将持续释放。尽管国际环境风高浪急，世界经济下行压力增大，中国经济仍将继续展现强大韧性、释放巨大潜力、显示巨大活力，继续为世界经济稳定和增长注入宝贵信心和动力。

《 人民日报 》（ 2023年01月31日 03 版）

(责编：杨光宇、岳弘彬)