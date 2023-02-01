中美这么两个大国，没有一些大的原则性共识是不行的。有了原则，才有方向，有了方向，才能妥处分歧、拓展合作

中美元首巴厘岛会晤以来，两国外交安全团队和财金、经贸团队多次进行沟通，跟进两国元首讨论的重大问题，落实双方达成的共识。国际社会普遍希望中美双方共同努力，找到两个大国正确相处之道，为变乱交织的世界增添稳定性，为促进全球经济疫后复苏、应对气候变化、解决地区热点问题等发挥大国作用。

近年来，美国对华政策始终放不下将中国视为所谓“战略竞争对手”的执念，导致中美关系始终走不出困局，也给世界和平发展带来了不稳定因素。美国耶鲁大学高级研究员罗奇不久前发出警示，如果美中仍然争端不断，那么双方解决重大全球问题的能力将严重受限。美方应该明白的是，任何时候世界都有竞争，但竞争应该是相互借鉴、你追我赶，共同进步，而不是你输我赢、你死我活，搞盲目反华是行不通的。

习近平主席指出，中美这么两个大国，没有一些大的原则性共识是不行的。有了原则，才有方向，有了方向，才能妥处分歧、拓展合作。巴厘岛会晤期间，两国元首一致认同确立中美关系指导原则的重要性，就此进行了建设性探讨。中方强调中美应坚持相互尊重、和平共处、合作共赢，就是要给中美关系发展指明方向，确保中美关系沿着正确航向前行，不偏航、不失速，更不能相撞。

相互尊重是中美交往积累的重要经验，也是双边关系重回正轨的基本前提。中美是两个历史文化、社会制度、发展道路不同的大国，过去和现在有差异和分歧，今后也还会有，但这不应成为中美关系发展的障碍。中国尊重美国的社会制度，从不赌美国输，希望美国继续开放自信，保持发展进步。同样，美国也应当尊重中国的发展道路。中国共产党领导和中国社会主义制度得到14亿多人民拥护和支持，是中国发展和稳定的根本保障。中美相处很重要一条就是承认这种不同，尊重这种不同，而不是强求一律，试图去改变甚至颠覆对方的制度。美方必须准确把握这一点，避免任由意识形态偏见裹挟对华政策，切实将“尊重中国的体制，不寻求改变中国体制”等承诺体现在具体行动上，而不是说一套做一套。

中美不冲突、不对抗、和平共处，这是两国最基本的共同利益。中国坚定奉行独立自主的和平外交政策，始终坚持维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨。美国一些人摆脱不了冷战思维，看到中国一步步发展起来，就把中国当作假想敌。这是中美和平共处的重大障碍，美方必须尽快破除。遵守国际关系基本准则和中美三个联合公报，这是双方管控矛盾分歧、防止对抗冲突的关键，也是中美关系最重要的防护和安全网。中美一旦冲突对抗，无论是冷战、热战，还是贸易战、科技战，最终将损害中美两国和世界各国利益。台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系政治基础中的基础，是中美关系第一条不可逾越的红线。美方应放下围堵遏制中国的执念，以实际行动落实“不寻求‘新冷战’，不寻求通过强化盟友关系反对中国，不支持‘台湾独立’，也不支持‘两个中国’‘一中一台’，无意同中国发生冲突”。

合作共赢是中美关系半个世纪以来的真实叙事，也是双方应当继续争取的共同目标。中美在双多边领域存在广泛共同利益，可以合作、应该合作的事情很多，双方应努力使合作清单越拉越长，而不是越缩越短。根据中国海关统计，2022年中美进出口总额达5.05万亿元人民币，创下历史新高。这充分说明，尽管美方一些人执意要对华搞“脱钩断链”，但中美两国人民的选择是合作，中美合作的动力是共赢。巴厘岛会晤期间，拜登总统明确表示“无意寻求同中国‘脱钩’，无意阻挠中国经济发展”。美方应言行一致，停止把经贸科技问题政治化、武器化。在应对各类全球性挑战方面，中美合作是国际社会的普遍期待。美国前财长保尔森近日在《外交事务》撰文指出，美中如果没有稳定的关系，不能在有共同利益的议题上开展合作，世界将变得“非常危险和不那么繁荣”。

中美找到正确相处之道是两国人民和世界各国人民的共同期待。双方应本着对历史、对世界、对人民负责的态度，确立对话而非对抗、双赢而非零和的交往基调，以实际行动推动中美关系重返健康稳定发展轨道，造福两国，惠及世界。

(责编：岳弘彬、杨光宇)