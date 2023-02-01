人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中美必须找到正确相处之道（钟声）

2023年02月01日05:42 | 来源：人民网-人民日报
小字号

　　中美这么两个大国，没有一些大的原则性共识是不行的。有了原则，才有方向，有了方向，才能妥处分歧、拓展合作

　　中美元首巴厘岛会晤以来，两国外交安全团队和财金、经贸团队多次进行沟通，跟进两国元首讨论的重大问题，落实双方达成的共识。国际社会普遍希望中美双方共同努力，找到两个大国正确相处之道，为变乱交织的世界增添稳定性，为促进全球经济疫后复苏、应对气候变化、解决地区热点问题等发挥大国作用。

　　近年来，美国对华政策始终放不下将中国视为所谓“战略竞争对手”的执念，导致中美关系始终走不出困局，也给世界和平发展带来了不稳定因素。美国耶鲁大学高级研究员罗奇不久前发出警示，如果美中仍然争端不断，那么双方解决重大全球问题的能力将严重受限。美方应该明白的是，任何时候世界都有竞争，但竞争应该是相互借鉴、你追我赶，共同进步，而不是你输我赢、你死我活，搞盲目反华是行不通的。

　　习近平主席指出，中美这么两个大国，没有一些大的原则性共识是不行的。有了原则，才有方向，有了方向，才能妥处分歧、拓展合作。巴厘岛会晤期间，两国元首一致认同确立中美关系指导原则的重要性，就此进行了建设性探讨。中方强调中美应坚持相互尊重、和平共处、合作共赢，就是要给中美关系发展指明方向，确保中美关系沿着正确航向前行，不偏航、不失速，更不能相撞。

　　相互尊重是中美交往积累的重要经验，也是双边关系重回正轨的基本前提。中美是两个历史文化、社会制度、发展道路不同的大国，过去和现在有差异和分歧，今后也还会有，但这不应成为中美关系发展的障碍。中国尊重美国的社会制度，从不赌美国输，希望美国继续开放自信，保持发展进步。同样，美国也应当尊重中国的发展道路。中国共产党领导和中国社会主义制度得到14亿多人民拥护和支持，是中国发展和稳定的根本保障。中美相处很重要一条就是承认这种不同，尊重这种不同，而不是强求一律，试图去改变甚至颠覆对方的制度。美方必须准确把握这一点，避免任由意识形态偏见裹挟对华政策，切实将“尊重中国的体制，不寻求改变中国体制”等承诺体现在具体行动上，而不是说一套做一套。

　　中美不冲突、不对抗、和平共处，这是两国最基本的共同利益。中国坚定奉行独立自主的和平外交政策，始终坚持维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨。美国一些人摆脱不了冷战思维，看到中国一步步发展起来，就把中国当作假想敌。这是中美和平共处的重大障碍，美方必须尽快破除。遵守国际关系基本准则和中美三个联合公报，这是双方管控矛盾分歧、防止对抗冲突的关键，也是中美关系最重要的防护和安全网。中美一旦冲突对抗，无论是冷战、热战，还是贸易战、科技战，最终将损害中美两国和世界各国利益。台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系政治基础中的基础，是中美关系第一条不可逾越的红线。美方应放下围堵遏制中国的执念，以实际行动落实“不寻求‘新冷战’，不寻求通过强化盟友关系反对中国，不支持‘台湾独立’，也不支持‘两个中国’‘一中一台’，无意同中国发生冲突”。

　　合作共赢是中美关系半个世纪以来的真实叙事，也是双方应当继续争取的共同目标。中美在双多边领域存在广泛共同利益，可以合作、应该合作的事情很多，双方应努力使合作清单越拉越长，而不是越缩越短。根据中国海关统计，2022年中美进出口总额达5.05万亿元人民币，创下历史新高。这充分说明，尽管美方一些人执意要对华搞“脱钩断链”，但中美两国人民的选择是合作，中美合作的动力是共赢。巴厘岛会晤期间，拜登总统明确表示“无意寻求同中国‘脱钩’，无意阻挠中国经济发展”。美方应言行一致，停止把经贸科技问题政治化、武器化。在应对各类全球性挑战方面，中美合作是国际社会的普遍期待。美国前财长保尔森近日在《外交事务》撰文指出，美中如果没有稳定的关系，不能在有共同利益的议题上开展合作，世界将变得“非常危险和不那么繁荣”。

　　中美找到正确相处之道是两国人民和世界各国人民的共同期待。双方应本着对历史、对世界、对人民负责的态度，确立对话而非对抗、双赢而非零和的交往基调，以实际行动推动中美关系重返健康稳定发展轨道，造福两国，惠及世界。

(责编：岳弘彬、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部