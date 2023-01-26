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《流浪地球2》在英国举办首映礼

2023年01月26日09:28 | 来源：人民网-国际频道
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人民网伦敦1月25日电 （记者周卓斌）由郭帆执导，刘慈欣监制并改编自其同名小说的中国科幻电影《流浪地球2》22日在英国伦敦举行首映礼，该作品将于1月27日正式登陆英国及爱尔兰院线。

首映礼在英国伦敦市中心莱斯特广场的VUE影院举行，电影在英国及爱尔兰的发行方Trinity CineAsia电影发行公司总经理塞德里克·贝雷尔、参演电影的英国演员倪腾、伦敦国王学院电影研究教授克里斯·贝瑞及媒体和各界人士参加了首映礼。

塞德里克·贝雷尔在活动上表示，《流浪地球2》为在传统制片厂框架之外如何拍好这一类型的电影带来了很多启发，也为在好莱坞之外实现如此大制作的电影迈出了重要一步。这部电影包含了数百个布景、超过2万个群众演员和6000个视觉特效镜头，“我们对它期待已久，希望能在英国和爱尔兰带来更多的惊喜。”倪腾也在活动上介绍了自己参演电影的感受。

随后现场观众共同观看了影片，不少观众表示，这部电影的视觉效果震撼，情节紧凑有感染力，“能在英国的电影院同步看到中国高水准的科幻电影，这个新年过的太有意义了”。

据主办方介绍，除英国及爱尔兰市场之外，该电影还将在北美、澳大利亚、新西兰、马来西亚市场上映。

(责编：刘洁妍、张悦)

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