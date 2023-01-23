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靠实干开创更加美好的未来

——习近平总书记在春节团拜会上的讲话引发海外华侨华人热烈反响

2023年01月23日05:16 | 来源：人民网－人民日报
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　　中共中央、国务院20日上午在人民大会堂举行2023年春节团拜会。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发表讲话，号召全党全军全国各族人民意气风发踏上新征程。海外华侨华人纷纷表示，总书记的讲话催人奋进，让人感受到祖（籍）国的温暖与关怀。新的一年中，大家将振奋精神，书写新的历史篇章，开创更加美好的未来。

　　“中国的明天一定会更加美好”

　　过去的壬寅虎年，是党和国家发展史上极为重要的一年。面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，全党全军全国各族人民迎难而上、团结奋斗，凭着龙腾虎跃的干劲、敢入虎穴的闯劲、坚忍不拔的韧劲，书写了社会主义现代化建设的新篇章。

　　“回首过去一年，海内外中华儿女团结一心共同奋斗，取得了骄人的成绩。”西班牙侨商总会会长金浩说，习近平总书记在春节团拜会上的讲话语句朴实，暖心提气，令人热血沸腾。今天的中国，是梦想接连实现的中国，是充满生机活力的中国，是赓续民族精神的中国，是紧密联系世界的中国。

　　尼日利亚中国商贸企业协会会长倪孟晓表示，当地华侨华人从习近平总书记讲话中感受到了无尽的温暖。在每个关键时刻，中国共产党都能带领全国人民战胜困难，取得非凡的成就。多年来，中国企业在尼日利亚努力奋斗，正以实际行动加深中尼两国经贸合作。

　　“这个春节让人感觉格外温暖。”波兰华人北方商会会长石立仁说，今年春节是中国优化调整疫情防控措施以来的第一个春节，大批华侨华人回中国与亲人团聚，共庆佳节。“在波华侨华人对祖（籍）国的未来满怀信心。中国经济将在今年迎来新的更快发展，人民群众的生活水平将进一步提升。海外华侨华人坚信，在中国共产党的领导下，中国的明天一定会更加美好。”

　　墨西哥尤卡坦半岛华人华侨联合会会长白义表示，习近平总书记的讲话温暖而感人。“开年知奋进，开局看中国。海外华侨华人会和祖（籍）国一起，踏上新征程，向着新目标进发。”

　　“展现出负责任大国应有的格局与担当”

　　中国大力推进中国特色大国外交，广交朋友，为动荡不安的国际环境增添稳定性。

　　“中国坚持人民至上、生命至上，根据病毒变化和防疫形势，不断优化疫情防控措施，最大程度守护人民生命安全和身体健康。在疫情防控过程中，中国坚持与世界分享信息与经验，为全球抗疫做出重要贡献。”马来西亚中国公共关系协会副会长颜天禄表示，今年是中马全面战略伙伴关系建立10周年，期待两国持续深化友好往来，共同推动构建人类命运共同体。

　　比利时华人青年联合会会长朱旭林表示，习近平总书记在讲话中充分肯定中国在各领域取得的新成就。过去一年，中国在世界格局深刻演变的大背景下不断发展前行，不论是维护世界和平还是推动经济发展，一个个中国方案“展现出负责任大国应有的格局与担当”。

　　巴西中国和平统一促进会会长王俊晓表示，过去一年，旅巴侨胞时刻关注中国的发展，积极投身当地建设，树立良好的华侨华人形象。巴西里约州遭遇严重洪涝灾害后，当地侨胞第一时间向受灾地区捐献紧缺物资，“新一年，我们将继续推动旅巴侨胞融入当地建设，搭建中巴友好桥梁。”

　　斐济—中国友好协会副主席杨鸿濂表示，2022年是中国与包括斐济在内的南太平洋岛国关系不断向前发展的一年。新的一年中，斐济华侨华人将继续努力，推动双方人员往来与交流，让南太平洋岛国人民更加了解中国的发展，进一步巩固双方友谊。

　　“更加积极地迈向新征程”

　　大道至简，实干为要。新征程是充满光荣和梦想的远征，没有捷径，唯有实干。为者常成，行者常至，历史不会辜负实干者。我们靠实干创造了辉煌的过去，还要靠实干开创更加美好的未来。

　　新西兰商学院院长黄伟雄表示，习近平总书记在春节团拜会上的讲话令海外华侨华人倍感振奋。“新的一年里，海外华侨华人将和祖（籍）国同频共振，把握时代脉搏，抓住发展机遇，以梦想为舟、以奋斗为桨，更加积极地迈向新征程。”

　　美国盐湖城华助中心理事长、中华海外联谊会常务理事乐桃文表示，中国经济韧性强，市场潜力巨大，将为各国经济发展提供新机遇。随着中国防疫政策的优化调整，中国与世界各国的人员与商贸往来将更加便利，这将进一步激发全球市场活力，带动消费和投资的增长，让2023年世界经济更加充满生机和活力。

　　全非洲中国和平统一促进会会长徐长斌表示，海外华侨华人将踔厉奋发新时代，勇毅前行新征程，继续做好中非友好交往的民间使者，为推动中非关系向前发展添砖加瓦。

　　阿联酋中国书法协会会长李冬霞表示，没有国家的繁荣富强就不会有海外华侨华人挺直的脊梁。“海外华侨华人要时刻与祖（籍）国同呼吸共命运，发挥自己的独特作用，脚踏实地、注重实效，传承弘扬中华优秀传统文化，促进不同国家和地区民众的民心相通，用实际行动谱写更加美好的发展篇章。”

　　（本报北京、马德里、阿布贾、华沙、墨西哥城、曼谷、布鲁塞尔、堪培拉、里约热内卢、华盛顿、约翰内斯堡、迪拜1月22日电  记者曲颂、颜欢、姜宣、于洋、彭敏、刘慧、牛瑞飞、陈效卫、吴杰、李志伟、邹松、管克江）


　　《 人民日报 》（ 2023年01月23日 03 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

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