“外交部发言人办公室”消息，在1月16日外交部例行记者会上，总台央视记者提问：据报道，13日，美国总统拜登同日本首相岸田文雄在华盛顿举行会谈并发表联合声明，称中国违反基于规则的国际秩序，导致当前亚太地区挑战上升；双方致力于加强美日同盟和对日防卫，并在东海、台湾等问题上指责中国。发言人对此有何回应？

汪文斌：日美合谋上演诋毁中国形象、干涉中国内政、打压中国发展的闹剧，既十分虚伪，也十分危险。中方对此坚决反对，已提出严正交涉。

日本曾步入军国主义歧途，发动侵略战争，犯下严重反人类罪行，给地区和世界带来深重灾难。但日方非但不认真反省，反而再次表现出强军扩武的危险态势。日本防卫预算连续11年大幅增长，不断调整安保政策，大力谋求军力突破，还颠倒黑白地渲染地区紧张局势，为自身整军经武找借口，甚至谋求将北约引入亚太地区。日方所作所为不得不令人怀疑，日本正在脱离战后和平发展轨道，重蹈历史覆辙的危险正在不断积聚。我们正告日方，做亚太安全稳定的破坏者、搅局者必将遭到地区国家普遍反对和强烈反制。

美国对别国一再奢谈规则和秩序，但自身却是当之无愧的国际规则和秩序头号破坏者。从肆意侵略他国到滥施单边制裁，从联合国会费拖欠大户到恶意阻挠世贸组织上诉机构法官遴选“钉子户”，从任意对他国进行“胁迫外交”到四处拼凑封闭排他的“小圈子”，从在亚太地区部署大量舰机耀武扬威到打开核扩散的“潘多拉魔盒”，事实反复证明，美国从来不在乎什么规则或秩序，美国真正在乎的只有一件事，就是美国的霸权稳不稳。只要不符合美国利益，美方就会无视、修改甚至推翻已有的规则，哪怕有关规则正是美国自己提议制订的。

必须指出的是，中国将坚定不移沿着中国特色社会主义道路走下去，中国的和平发展是任何国家、任何势力都无法阻挡的。中方将采取必要措施，坚决捍卫自身主权、安全和发展利益。

我们敦促美日摒弃冷战思维，去除遏制打压中国的心魔，停止穷兵黩武、祸乱世界的危险行径，回归和平、友好、合作的人间正道。

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