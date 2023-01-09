图①：新加坡街头的电动共享汽车。

本报记者 章念生摄

图②：2021年10月3日，在西班牙巴塞罗那汽车展上展示的电动汽车充电桩。

拉蒙·科斯塔摄（人民视觉）

图③：2022年5月23日至27日，第二十八届世界燃气大会在韩国大邱举行。图为大会上展示的韩国产氢燃料电池公交车。

本报记者 张 悦摄

图④：2021年6月8日，位于德国德累斯顿的大众全新电动车ID.3装配线。

詹斯·施卢埃摄（人民视觉）

图⑤：智利首都圣地亚哥街头的中国比亚迪纯电动大巴。

比亚迪股份有限公司供图

当前，随着新一轮科技革命和产业变革孕育兴起，新能源汽车产业正进入加速发展的新阶段，不仅为各国经济增长注入强劲新动能，也有助于应对气候变化挑战，改善全球生态环境。一些国家抓住新能源汽车产业发展新机遇，通过加强战略规划、强化科技研发、推出优惠政策等举措，推动汽车产业绿色低碳转型。

增设充电设施 打造创新中心

本报记者 章念生

新加坡土地和自然资源有限，城市人口密集，推广新能源汽车、促进交通行业绿色转型对于新加坡的可持续发展至关重要。近年来，新加坡大力推动新能源汽车产业发展，通过政策倾斜等方式，努力提高包括纯电动汽车在内的新能源汽车保有量。

据统计，2021年，新加坡电动汽车注册数仅有2942辆，占当时全球电动汽车注册总数的0.04%。新加坡政府计划，到2030年，所有新注册车辆和出租车必须使用更清洁的能源驱动；到2040年，道路上全部车辆均由清洁能源提供动力。

在新加坡购买一辆车，需要支付净车价格、拥车证费、额外注册费（ARF），以及各种税费。为鼓励民众购买新能源汽车，新加坡政府出台系列政策为新能源汽车车主减免费用，比如，规定在2021年1月1日至2023年12月31日期间，购买纯电动汽车的车主将获得ARF45%的折扣，上限为2万新元（1新加坡元约合5.1元人民币），并将某些类别车辆的退税额增加5000新元，出租车增加7500新元。自2022年1月1日起，新加坡修订了新能源汽车的道路税框架，对于汽车功率等级在90—230千瓦范围内的纯电动汽车和混合动力汽车，其道路税减免将高达34%。这样算下来，一辆上汽ZS ELECTRIC（105千瓦）最高减免可达4.2万新元，相当于打了三折。

充电桩数量有限是新加坡新能源汽车发展的一大掣肘。在新加坡市中心一幢综合性商厦的地下停车场里，记者发现仅在一个角落设置了3个电动车停车位和充电桩，在市中心的几幢公寓及组屋大楼，记者同样也只找到几个电动汽车充电桩。

为了解决充电桩不足的问题，从2021年7月开始，新加坡政府开始为公寓和私人公寓等提供纯电动汽车公共充电桩补助金，计划到2025年，全国近2000个组屋停车场的充电桩数量将提高至1.2万个；到2030年，全国的充电桩将增至6万个，其中4万个设在公共停车场，2万个则设于私人设施中。此外，根据拟定的新加坡电动汽车充电监管法律，未来所有带停车场的新建筑要确保至少1%的停车位安装新能源汽车充电桩，且停车场电房要有能力为多达15％的新能源汽车停车位供应电力。

随着全球汽车业向电动化、智能化、网联化加速发展，各国正加强技术创新合作，推动产业链供应链协同发展，新加坡也在致力于打造全球研发和测试中心，为新能源车企的技术研发以及全球布局提供支持。2020年3月，韩国汽车制造商现代汽车宣布在裕廊创新区设立创新中心，该中心将主要用于对新能源汽车的小型生产设备进行测试。中国电动汽车品牌蔚来也于2022年5月宣布在新加坡设立人工智能和自动驾驶研发中心。

新加坡政府推动新能源汽车产业发展的系列举措取得了积极效果，民众对于新能源汽车的接受程度也在逐渐提高。新加坡交通部部长易华仁介绍，2022年前5个月，新加坡新注册纯电动汽车占新车比例达8.4%，是2021年同期的2倍，相当于2020年全年的20倍还多。安永会计师事务所的一项调查则显示，新加坡55%的受访民众有意向购买电动汽车。

积极推动立法 完善制度保障

本报记者 陈一鸣

智利政府于2022年11月21日正式颁布了《关于促进电力存储和电动汽车发展的法案》，规定自今年2月1日起2年内，电动汽车和混合动力汽车的车主可免缴流通许可证费用；自法案公布起的3—4年内，新能源汽车的用户仅需缴纳车辆登记税的25%。智利能源部部长迭戈·帕尔多指出，此法案有助于减少能源系统的碳排放，推动实现碳中和目标。

作为拉美和加勒比地区经济最发达的国家之一，智利在发展绿色交通方面一直走在拉美国家前列，拥有由841辆电动巴士组成的全球第二大电动巴士车队。智利的矿产蕴藏量丰富，锂产量位居世界第二，在发展新能源汽车方面拥有得天独厚的条件。2016年，智利推出新能源汽车国家战略，以更大力度推动交通领域绿色转型，并提出到2050年实现私家车电动化率40%的目标。当地媒体认为，如果这一目标顺利实现，智利新能源汽车总数将达到500万辆，每年将减少1100万吨碳排放量。

2021年10月，智利能源部与交通和电信部共同宣布，将新能源汽车国家战略升级为国家电动出行战略。根据这一战略，到2035年，智利国内销售的包括公交车、出租车等城市公共交通用车在内的汽车将100%实现零排放；矿业、林业、农业和建筑业等行业使用的重型机车，凡是额定功率在560千瓦以上的也要在2035年前完全实现零排放。

为确保新能源汽车产业健康有序发展，智利立法机构制定了一系列法律法规，为新能源汽车产业提供制度保障，包括为新能源汽车提供补贴、免除环境税、提供快速车道等。2021年2月，智利还颁布《能源效率法》，为汽车贸易制订了新的能效标准，以鼓励企业进口新能源汽车，同时规范了充电系统的互操作性，以便为电动汽车在公共场所充电提供良好体验。

智利与中国在新能源汽车领域的合作由来已久。走在智利街头，经常能够看到来自中国的新能源汽车。2019年1月，中国宇通客车股份有限公司向智利一次性交付了100台E12纯电动客车，标志着智利正式开始公共交通电动化进程。2020年6月，150辆比亚迪纯电动大巴在智利首都圣地亚哥正式投入运营，每年可以减少约4.9万吨碳排放。

智利中国商会主席胡安·埃斯特万·穆萨勒姆对本报记者表示，中国推动绿色低碳转型，鼓励新能源汽车等绿色产品出口，为智中两国在新能源汽车领域合作开拓了更加宽广的发展空间，“相信今后将有更多中国的新能源汽车加入智利公共交通系统，帮助智利实现建设清洁能源国家的目标。”

强化技术研发 促进绿色发展

本报记者 花 放

德国联邦政府近期正式公布了《充电基础设施总体规划Ⅱ》，旨在打造全面、基于需求和用户友好型的新能源汽车充电基础设施，使驾驶新能源汽车更具吸引力，这是德国推动新能源汽车发展的又一重要举措。

德国是现代汽车的发祥地，作为这个国家的第一大支柱产业，汽车行业已走过130多年的发展历程。近年来，德国积极推动交通领域绿色转型，希望于2030年实现在交通领域减排40％至42％，推动新能源汽车的发展是实现减排的最主要途径之一。

早在2009年，德国就通过了《联邦政府国家电动汽车发展规划》，明确了新能源汽车的国家战略性地位，致力于增强德国在新能源汽车领域的国际竞争力。为更好促进政府各部门在推动规划落实方面形成合力，德国联邦交通和数字化部与经济部牵头成立了电动汽车联合机构，而后教育部和环境部也加入其中。此外，德国政府还牵头成立了专门的国家电动汽车平台，希望“政产学研”各方携手推动新能源汽车发展。

充电基础设施不完善是德国新能源汽车市场发展的最大障碍之一。为解决该问题，德国加大在该领域投资，该国联邦交通和数字化部部长福尔克·维辛介绍，到2025年，德国充电基础设施领域总投资额预计将高达63亿欧元，计划到2030年将充电站数量从现在的约7万个增至100万个，让人们更容易从驾驶燃油汽车转向新能源汽车。“只有当充电像加油一样容易时，大众才会更广泛接受电动汽车。”维辛表示。

为推动新能源汽车相关技术加速发展，德国联邦政府投入超过30亿欧元，设立和资助了多个研发项目。以德国联邦经济和气候保护部为例，该部今年专门投入约8000万欧元支持新能源汽车转型并融入电力市场，为双向充电和电气化重型运输提供解决方案。德国联邦外贸与投资署电动汽车专家比通托表示，电动汽车双向充电，即从电网充电和返充电回电网，是德国充电基础设施扩展的重要组成部分，不仅有利于电动汽车充电，还将使得电动汽车成为潜力巨大的储能设备，为能源供应方和车主创造新的经济效益。

氢燃料电池领域也是德国政府在推动新能源汽车发展过程中的重点投资领域。作为不同于电动汽车的技术路线，氢燃料电池汽车技术通过氢气和氧气进行电化学反应提供电能，不但适用于市内通勤，也可用于重载长途运输。日前，德国联邦交通和数字化部向“H2GO—燃料电池生产国家行动计划”投入约8000万欧元，以减少传统长途运输中重型卡车产生的二氧化碳排放量。

“H2GO—燃料电池生产国家行动计划”由弗劳恩霍夫协会负责，协会主席诺伊格鲍尔表示，该行动计划将对燃料电池的经济和工业化批量生产作出决定性贡献，“这不仅将使我们在气候政策方面向前迈出重要一步，而且将推动燃料电池生产成为德国乃至欧洲的核心竞争力。”

近年来，德国积极与包括中国在内的许多国家在新能源汽车及其上下游产业链展开合作，促进交通领域的绿色和可持续发展。日前，中国新能源汽车企业比亚迪与德国汽车租赁公司西克斯特签署了一项长期合作协议，将为欧洲市场提供新能源汽车租赁服务，共同推动汽车租赁市场电动化转型。德国杜伊斯堡—埃森大学汽车研究中心主任杜登霍夫认为，德中企业加强合作将为更好地应对全球气候挑战创造有利条件。

推出优惠政策 提升购车意愿

本报记者 颜 欢

浏览西班牙知名汽车信息平台汽车网，可以发现几乎所有欧洲汽车品牌在西班牙推出的新款汽车都与“新能源”相关。

“现在购买纯电动汽车能得到诸多优惠，这些优惠一方面来自政府，一方面则来自车企。”从业15年的汽车销售经理安赫尔·桑切斯表示，根据西班牙2021年4月公布的MovesⅢ换车补助计划，如果在2022年底前置换家中使用年限超过10年的旧车、购买并注册一辆全新的纯电动汽车或混合动力汽车，政府将在未来1年至3年返还高达7000欧元的补贴；即便仅购买新车，购车者也有可能得到约5000欧元的补贴。此外，车企还提供免费的家庭充电桩和安装服务，价值约合2000欧元。

西班牙是欧洲第二大汽车生产国，汽车产业占其工业总收入的11%。根据西班牙汽车和卡车制造商协会的数据，受出口增长拉动，2022年前11月，西班牙累计汽车产量同比增长4.2%，达到203万辆。为推动汽车行业转型升级，西班牙还在国家汽车行业发展计划中量化了环境和能源指标，并采取多样化措施实现交通领域减排。

2021年7月，西班牙政府宣布实施新冠疫情后第一个经济复苏和转型战略项目，旨在为新能源汽车产业提供良好的发展环境，同时拉动国内经济增长，直接或间接创造就业岗位。西班牙首相桑切斯表示，希望通过实施相关政策，让西班牙成为欧洲新能源汽车中心。

为推动新能源汽车的普及，西班牙政府采取了诸多措施鼓励消费。在瓦伦西亚、拉里奥哈、卡斯蒂利亚—莱昂等地，新能源汽车的购车人可以在年度纳税申报表中退税，新能源汽车车主还有资格在西班牙所有地区享受高达75%的年度道路税折扣；在巴塞罗那等大城市，新能源汽车车主则无需缴纳停车费。

自2018年起，马德里交通局根据汽车尾气排放量和使用年限为汽车发放了不同等级的环保标识，一些评级低的汽车无法进入市中心约4.8平方千米的低排放区域，即便在城市其他区域停车，道路停车费也需上浮缴纳。“购买新款电动汽车会发放最高等级的‘0排放’标识，不仅可以去低排放区域，而且停车都免费。”桑切斯说。

据奥纬咨询2020年6月公布的一份报告显示，西班牙愿意购买新能源汽车的民众比例已经上升到73%，其中18岁至25岁的消费者群体购买意愿更高，达到80%以上。“尤其是疫情发生以后，人们的健康、环保意识提升了，对新能源汽车的认识也更加全面清晰。”该报告指出，西班牙政府推出的针对个人或企业的多样化优惠政策，包括价格补贴、财政援助和税收减免等，让更多购车人的意向转向了新能源汽车。

与此同时，西班牙也加快了充电桩等新能源汽车产业配套设施的建设。据报道，截至2022年初，西班牙共有超过1.15万个新能源汽车公共充电点，占欧洲总数的一半以上。西班牙《邮报》指出，跨国电气公司伊比德罗拉正计划在西班牙的主要高速公路和交通走廊，以及主要城市安装更多电动汽车充电站，保证每50公里至少有一个快速充电站，以助力新能源汽车长途旅行。报道指出，“如果在快速充电站充电，行驶100公里仅需7欧元电费，仅为传统燃油汽车价格的一半；如果晚上在个人充电桩充电，该费用能低至0.5欧元。”

《 人民日报 》（ 2023年01月09日 17 版）

(责编：杨光宇、袁勃)