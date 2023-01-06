谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫

首先，感谢《人民日报》邀请我在对中国进行国事访问之际发表署名文章。毫无疑问，面向这份受人尊敬的权威出版物的广大读者发表这篇文章，对于土中两国深化相互理解、巩固友好兄弟关系具有极为重要的意义。

土中关系源远流长。在双方交往过程中，两国人民开展有益互动，增进彼此了解，文化、传统和世界观相互交融。连接我们两国的丝绸之路不仅是进行互利贸易往来的桥梁，也是广泛开展文化交流的纽带。从今天的视角来看，土中关系历史对两国人民的命运产生了巨大的积极作用，是我们以及我们的后代继承、发展和丰富双边关系的坚实基础。

当前土中关系全方位发展，涵盖了政治、经贸、文化、科教等所有重要领域。政府间合作机制有效运行，双边合作的坚实法律基础得以建立，两国议会、政党、企业、社会组织、人文及科学工作者合作成绩斐然。两国和两国人民积极互学互鉴，取得丰硕成果，为双方未来数十年友好合作奠定牢固基础。

我同习近平主席等中方领导人举行的会谈会见将涉及诸多议题。最重要的是，谈论这些议题的大背景是积极的，会谈的基础和双方的出发点是完全的互相理解、信任、平等与尊重。

土中协作具有长期性，这完全体现在2013年两国签署的《土库曼斯坦和中华人民共和国关于建立战略伙伴关系的联合宣言》中。这意味着，土中关系不受国际局势、一时一事以及外界因素的影响。

在外交领域，土中在维护全球安全稳定，反对政治、民族和宗教极端主义、分裂主义、恐怖主义等问题上，秉持相近或一致立场，这尤为关键。双方在国际事务中均主张捍卫公平正义，致力于实现可持续发展目标，支持国际社会为应对全球挑战采取有效举措。

因此，土中在国际舞台上始终保持高水平相互理解与支持，这是两国合作的重要基础。由于世界观、价值观、目标和任务相似，土中在以联合国为核心的国际体系框架内相互支持，通过政治外交方式开展协调，共同推进和落实建设性倡议。

中国尊重土库曼斯坦中立地位以及基于这一地位的外交方针，我们对此高度评价。同样，对于中方伙伴关切的重要问题，土方始终坚持明确立场。其中包括在涉及中华人民共和国领土完整和统一的问题上，土方坚定奉行一个中国原则。

在土中对话议程中，就中亚形势进行讨论占有重要位置。双方在该问题上的立场同样相近，均主张在多方利益平衡基础上以政治外交方式解决问题，提倡建立地区平等、稳固、长期的安全体系。土中作为国际社会负责任成员，为这一进程作出了切实显著的贡献。

在经贸合作方面，除双边贸易额稳步增长外，中国企业在土库曼斯坦市场的活跃程度也令人瞩目。目前，中国是土库曼斯坦最大的贸易伙伴。

土中两国还在能源、交通、通信、化工、纺织、农业、医疗和高科技等领域开展合作。双方正在推动土通信、电信网络现代化、通信卫星发射服务等项目合作，并在探讨遥感卫星及其应用合作的可能性。

能源领域合作，需要单独谈一谈。2009年底投入运营的土中天然气管道，是整个亚洲已实施的最大能源合作联合项目之一。截至目前，土方已通过该管道输送超过3500亿立方米天然气，而这远非上限。

土中天然气管道已成为两国领导人在解决全球能源发展问题过程中，展现政治责任感、经济务实主义和远见卓识的例证。中方持续切实支持土方有关建立国际机制、保障能源可靠安全供应的倡议，是非常合理的。我坚信，土中天然气管道项目的成功实施将成为未来国际能源伙伴关系的楷模。更重要的是，该管道是关乎稳定和安全的重要合作项目，对亚洲总体形势具有积极影响，能够赋予亚洲整体政治经济关系体系更多的稳定性。

同中国发展交通和通信领域合作具有广阔前景。在全球化背景下，优化交通、建设过境运输走廊对世界经济发展具有越来越重要的意义。我确信，土中当前已具备制定共同运输战略的潜力和先决条件，其基础是综合利用地理、资源、经济潜力和优势，开拓新方向和消费市场。在土、中等各有关国家和国际组织参与下，建设过境运输线路是欧亚大陆经济发展的客观需要，有利于保障稳定和长远发展、经济和政治利益平衡。土方近年来举办了过境运输走廊在国际合作和可持续发展中的作用等相关国际论坛，中方代表团均积极参与，在此我谨向中方表示感谢。

我们愿强调，中方共建“一带一路”倡议同土方“复兴丝绸之路”发展战略在理念和实践层面是相近相通的。两大倡议均立足于弘扬时代精神，致力于将从太平洋到大西洋的广袤空间连接起来，形成紧密联系的生产链、技术链和工业带，促进解决诸多社会问题，提高人民生活质量。

目前，我们正同中方一道开辟另一合作领域——以和平目的研究和利用太空。感谢中方为我们开创这一全新领域提供的帮助。期待这些帮助使我们能够成功运用现代科学技术成果，促进国家经济社会发展，巩固国家安全。

在土中战略伙伴关系不断发展阶段，我们欢迎中国各省区市同土库曼斯坦各州以及两国城市间建立直接联系与合作关系。例如，山东省同列巴普州、西安市同马雷市签署了关于建立友好省州市的协议。这表明两国正不断扩大合作规模、丰富合作形式，越来越多地方参与到加强和深化两国包括经贸、文化、民间交流在内的全方位联系中。

我们满意地指出，双方在人文领域的合作积极且富有成效。首先是教育领域合作。目前，已经不是数百名，而是数千名来自土库曼斯坦的学生，曾经或正在中国接受高等教育。正是这一代土库曼斯坦青年，将继承土中两国和两国人民相近相亲的崇高事业，发展和巩固我们之间源远流长的关系。感谢中国政府不仅为我们的青年提供学习汉语的机会，还提供接受各种专业技能教育的机会。

明年，土方将在国内外大范围纪念伟大的土库曼斯坦诗人、思想家、哲学家马赫图姆库里诞辰300周年。我们也希望届时能在中国——重视纪念孔子、老子等许多伟大思想家的国度，举办纪念马赫图姆库里的活动。

2022年10月成功召开的中国共产党第二十次全国代表大会是历史性事件。中共二十大确认，中国在对外关系中将毫不动摇推行维护世界和平、稳定与安全，坚持基于平等、公正和相互尊重原则的政策。这使我们更加坚信，选择同中国发展战略伙伴关系是正确的，这为双边合作开辟了新的广阔空间。同伟大的中国肩并肩合作潜力巨大，我们满怀决心，将化合作潜力为动力，不断加强和深化两国人民友谊与合作，促进和平与发展。

（作者为土库曼斯坦总统）

《 人民日报 》（ 2023年01月06日 03 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)