当地时间9月16日，国家主席习近平在撒马尔罕国际会议中心出席上海合作组织成员国元首理事会第二十二次会议并发表重要讲话。这是大范围会谈前，与会各方集体合影。

新华社记者 李 涛摄

10月17日，党的二十大新闻中心举行首场记者招待会，中外记者在分会场举手提问。

新华社记者 陈晔华摄

3月25日，在菲律宾新怡诗夏省的中菲农技中心，一位当地村民在干农活。

乌马利摄（新华社发）

8月3日，中国第二十批与第二十一批赴黎巴嫩维和部队举行指挥权力交接仪式。

孔康谊摄

9月14日，中国上合示范区首条海运航线“中俄快线”从青岛港正式启航。

侯方超摄

英国国家统计局数据显示，英国11月消费者价格指数同比上涨10.7%。图为英国贝辛斯托克一家打折店铺。

蒂姆·爱尔兰摄（新华社发）

9月16日至19日，以“共享RCEP新机遇，助推中国—东盟自由贸易区3.0版”为主题的第十九届中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会在广西南宁举行。

新华社记者 周 华摄

11月9日，一列高铁动车组正在印尼雅万高铁试验段进行热滑试验。

焦宏涛摄（新华社发）

9月2日，新疆昌吉回族自治州呼图壁县唐墩果园葡萄种植农民专业合作社的农民在采摘葡萄。

陶维明摄

中企承建的卢塞尔体育场已成为卡塔尔地标性建筑。

铁建国际供图

编者按：回首2022年，世界之变、时代之变、历史之变以前所未有的方式展开。新冠疫情反复延宕，世界经济脆弱性更加突出，地缘政治局势紧张，全球治理严重缺失，粮食和能源等多重危机叠加。人类社会面临前所未有的挑战。

动荡的世界，急需稳定人心的力量；变革的时代，呼唤胸怀天下的担当。从落实全球发展倡议，到提出全球安全倡议；从推动高质量共建“一带一路”走深走实，到引领全球生物多样性治理新进程……中国特色大国外交赢得国际社会广泛赞誉。中国始终站在历史正确的一边、站在人类文明进步的一边，高举和平、发展、合作、共赢旗帜，携手各方向着构建人类命运共同体的目标勇毅前行。

1 中国元首外交密集开展，彰显维护世界和平、促进共同发展的大国担当

今年以来，在习近平主席亲自擘画和引领下，中国特色大国外交取得全方位、开创性成就。2月4日至6日，习近平主席为来华出席北京2022年冬奥会开幕式的外国元首、政府首脑、王室成员及国际组织负责人举行欢迎宴会，并举行相关双边活动，向世界发出了“一起向未来”的时代强音。4月1日，习近平主席以视频方式会见欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩，强调推动中欧关系行稳致远，以中欧关系的稳定性应对国际形势的不确定性。6月23日至24日，习近平主席以视频方式分别主持金砖国家领导人第十四次会晤、全球发展高层对话会并发表重要讲话，6月22日，习近平主席在金砖国家工商论坛开幕式发表主旨演讲，引领金砖会晤形成一系列开创性、引领性、机制性成果。9月14日至16日，习近平主席出席撒马尔罕上海合作组织成员国元首理事会会议，并对哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦进行国事访问。上合组织迎来新一轮最大规模扩员，再次彰显“上海精神”的生命力、凝聚力和吸引力。11月14日至19日，习近平主席赴巴厘岛出席二十国集团领导人峰会、赴曼谷出席亚太经合组织领导人非正式会议并对泰国进行访问，发出促进全球发展、引领全球治理的响亮声音。12月7日至10日，习近平主席赴利雅得出席首届中国—阿拉伯国家峰会、中国—海湾阿拉伯国家合作委员会峰会并对沙特进行国事访问。12月15日晚，习近平主席以视频方式向在加拿大蒙特利尔举行的《生物多样性公约》第十五次缔约方大会第二阶段高级别会议开幕式致辞。在主席国中国的引领和推动下，大会通过“昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架”，为今后直至2030年乃至更长一段时间的全球生物多样性治理擘画新蓝图……习近平主席在双多边场合，回答时代之问，发出中国声音，充分体现了大国领袖的责任担当和世界胸怀，彰显中国维护世界和平、促进共同发展的大国担当。

2 世界瞩目中国共产党第二十次全国代表大会，高度评价中国式现代化的世界意义

中国共产党第二十次全国代表大会于10月16日至22日在北京举行。10月23日，中国共产党第二十届中央委员会第一次全体会议选举产生了新一届中央领导机构，习近平同志任中共中央总书记、中央军委主席。各国政党政要和各界人士致电、致函或来访，热烈祝贺习近平当选中国共产党第二十届中央委员会总书记，热烈祝贺中共二十大成功举行。国际社会高度评价中国共产党过去五年的工作和新时代十年的伟大变革，表示中共二十大是中国特色社会主义建设事业新的里程碑，不仅为中国发展提供重要政治指引，也为中国人民同世界人民携手开创人类更加美好的未来擘画了新蓝图、注入了新动力。中国共产党成功推进和拓展了中国式现代化，不断丰富和发展人类文明新形态，为人类实现现代化提供了新的选择。国际人士表示，在以习近平同志为核心的中共中央领导下，中国定能胜利实现中华民族伟大复兴，为人类和平与发展崇高事业作出新的更大的贡献。

3 全球发展高层对话会举行，全球发展倡议落地生根

6月24日，习近平主席在北京以视频方式主持全球发展高层对话会并发表重要讲话，同有关新兴市场国家及发展中国家领导人共商全球发展大计。习近平主席在讲话中，强调推动构建团结、平等、均衡、普惠的全球发展伙伴关系，提出了共创普惠平衡、协调包容、合作共赢、共同繁荣的发展格局的4点主张。中方宣布了落实全球发展倡议32项主要举措，设立开放式项目库，成立全球发展促进中心，全球发展倡议开始落地生根。2021年，习近平主席在联合国大会提出全球发展倡议，推动国际社会重新聚焦发展问题，为破解发展难题提供了重要公共产品。倡议迄今已经得到100多个国家和包括联合国在内多个国际组织的支持，近70个国家加入“全球发展倡议之友小组”。

4 全球安全倡议为弥补世界和平与安全赤字贡献中国方案，赢得国际社会赞赏和支持

4月21日，习近平主席在博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式上发表题为《携手迎接挑战，合作开创未来》的主旨演讲，首次提出全球安全倡议。倡议以“六个坚持”为核心要义，即坚持共同、综合、合作、可持续的安全观；坚持尊重各国主权、领土完整；坚持遵守联合国宪章宗旨和原则；坚持重视各国合理安全关切；坚持通过对话协商以和平方式解决国家间的分歧和争端；坚持统筹维护传统领域和非传统领域安全。倡议明确了有效维护世界和平安宁的理念指引、基本前提、根本遵循、重要原则、必由之路和应有之义，回答了“世界需要什么样的安全理念、各国怎样实现共同安全”的时代课题，为应对国际安全挑战、实现世界长治久安贡献了中国方案。倡议已得到70多个国家赞赏和支持。

5 中俄元首积极评价两国保持卓有成效的战略沟通，中美元首会晤为两国关系发展指明方向

习近平主席和俄罗斯总统普京2月在北京实现“冬奥之约”，9月在撒马尔罕举行重要会晤，12月举行视频会晤，为中俄关系在新的历史条件下开拓前行提供战略引领。习近平主席指出，今年以来，中俄保持了卓有成效的战略沟通。两国各领域合作稳步推进，体育交流年活动有序展开，地方合作和人文交流更加热络，在国际舞台上密切协调，维护国际关系基本准则。双方要加强在上海合作组织、亚信、金砖国家等多边框架内的协调和配合，推动各方增进团结互信，拓展务实合作，维护本地区安全利益，维护广大发展中国家和新兴市场国家共同利益。普京总统表示，当今世界正在发生许多变化，唯一不变的是俄中友谊与互信，俄中全面战略协作伙伴关系稳固如山。俄中都主张推动更加公平合理的国际秩序，树立了国际关系典范。中俄同各国一道，坚定不移推进世界多极化和国际关系民主化，坚定不移反对霸权、抵制新冷战。

今年，习近平主席两次应约同美国总统拜登通话，在巴厘岛举行三年来中美元首首次面对面会晤。习近平主席指出，中国党和政府的内外政策公开透明，战略意图光明磊落，保持高度连续性和稳定性。中美关系不应该是你输我赢、你兴我衰的零和博弈，中美各自取得成功对彼此是机遇而非挑战。双方应该正确看待对方内外政策和战略意图，确立对话而非对抗、双赢而非零和的交往基调。习近平主席强调，台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系政治基础中的基础，是中美关系第一条不可逾越的红线。拜登总统表示，美中作为两个大国，有责任保持建设性关系。美国尊重中国的体制，不寻求改变中国体制，不寻求“新冷战”，不寻求通过强化盟友关系反对中国，不支持“台湾独立”，也不支持“两个中国”“一中一台”，无意同中国发生冲突。中美元首会晤达到了深入沟通、明确意图、划清红线、防止冲突、指明方向、探讨合作的预期目的，为今后一个时期中美关系的发展指明了方向。

6 乌克兰危机影响外溢，世界粮食、能源、金融等多重危机叠加

国际货币基金组织发布的《世界经济展望报告》指出，当前全球经济面临诸多挑战：通货膨胀率达到几十年来最高水平、大多数地区金融环境收紧、乌克兰危机以及新冠疫情持续，严重影响全球经济增长前景。今年2月，乌克兰东部地区局势急剧变化，俄罗斯与乌克兰爆发冲突。美国及其盟友对俄罗斯发起多轮制裁，全球产业链供应链受到冲击，通货膨胀、粮食、能源安全等问题复杂严峻。美国激进加息，外溢效应影响全球金融稳定。面对复杂严峻的国内外形势，中国经济韧性强、潜力大、活力足，各项政策效果持续显现，明年经济运行有望总体回升。中国始终是全球繁荣发展的正能量。

7 《区域全面经济伙伴关系协定》生效实施，为地区和全球经济增长注入强大动力

1月1日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式生效。RCEP成员包括东盟十国以及中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰。RCEP的生效实施，标志着全球人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区正式落地，充分体现了各方共同维护多边主义和自由贸易、促进区域经济一体化的信心和决心，将为区域乃至全球贸易投资增长、经济复苏和繁荣发展作出重要贡献。区域国家企业积极利用关税减让、原产地累积规则、贸易便利化等，获得了实实在在的收益。中国政府采取一系列务实举措，全面落实市场开放承诺和协定义务，促进自贸区政策红利持续释放。

8 中国坚定不移推进高水平对外开放，推动共建“一带一路”高质量发展

一年来，从达沃斯到进博会，习近平主席发出推动经济全球化的最强音，提出扩大高水平开放的新举措。第五届进博会盛况空前，服贸会、广交会、消博会再创佳绩，“投资中国就是投资未来”成为普遍共识。外资准入负面清单持续缩减，海南自贸港发展不断提速，陆海新通道加快推进，陆海内外联动、东西双向互济的全面开放新格局正在形成。

一年来，高质量共建“一带一路”蹄疾步稳、捷报频传。前11个月中国与“一带一路”合作伙伴贸易额逆势增长20.4%，中欧班列开行数量再创新高，展现出强劲韧性。一大批标志性项目全面开花，东盟第一条高速铁路——印尼雅万高铁首次试验运行，柬埔寨第一条高速公路——金港高速正式通车，中老铁路运营以来交出亮眼成绩单，匈塞铁路、克罗地亚跨海大桥有效改善了当地交通。今年又有5个国家同我国签署共建“一带一路”合作文件，“一带一路”大家庭不断扩大，标注着国际经济合作新高度，打造了促进各国发展新引擎。

9 联合国人权理事会否决涉疆决定草案，少数西方国家以人权为借口干涉别国内政不得人心

10月6日，联合国人权理事会第五十一届会议对美国牵头提交的一项涉疆问题决定草案进行表决。草案遭到人权理事会多数成员特别是广大发展中成员的强烈反对，最终以失败告终。一段时间以来，美国及一些西方国家反复借涉疆问题造谣生事，在人权理事会散布涉疆谎言谬论，企图利用联合国人权机构干涉中国内政，推进其“以疆制华”图谋。会议期间，巴基斯坦代表近70个国家作共同发言，反对将人权问题政治化和双重标准，反对以人权为借口干涉中国内政。20多个国家以单独发言等方式支持中国，近百个国家以不同方式表达对中国正当立场的理解和支持。

10 首届中阿峰会、中海峰会举行，开启中国同阿拉伯世界关系新时代

12月7日至10日，习近平主席应沙特阿拉伯王国国王萨勒曼邀请，赴利雅得出席首届中国—阿拉伯国家峰会、首届中国—海湾阿拉伯国家合作委员会峰会并对沙特进行国事访问，同近20位阿拉伯国家领导人举行双边会见。这是新中国成立以来我国对阿拉伯世界规模最大、规格最高的一次外交行动，引领中阿、中海和中沙关系迈进全面深化发展的新时代。习近平主席在首届中阿峰会上发表重要讲话，提炼跨越千年、历久弥坚的中阿友好精神，提出构建更加紧密的中阿命运共同体并规划了前进路径，宣布中方将同阿方一道推进“八大共同行动”，对新时代中阿关系发展做出了顶层设计，得到与会各方领导人的积极热烈响应。习近平主席在首届中海峰会发表重要讲话，强调中海要做共促团结的伙伴、共谋发展的伙伴、共筑安全的伙伴、共兴文明的伙伴，并提出未来3到5年中海合作五大重点领域，进一步夯实了中海政治互信，深化了中海利益融合，巩固了海合会国家发展对华关系的决心和信心。习近平主席访问沙特取得丰硕成果，两国领导人一致同意对接共建“一带一路”倡议同沙特“2030愿景”，双方发表联合声明，签署20份合作成果文件。面对国际和地区形势深刻复杂演变，中沙关系的战略性和全局性更加凸显。

《 人民日报 》（ 2022年12月31日 07 版）

(责编：胡永秋、白宇)