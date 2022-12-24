本报记者 肖新新 张梦旭 强 薇 张博岚

开放是人类文明进步的重要动力，是世界繁荣发展的必由之路。当前，新冠肺炎疫情影响深远，逆全球化思潮抬头，单边主义、保护主义明显上升，世界经济复苏乏力，局部冲突和动荡频发，全球性问题加剧，世界进入新的动荡变革期。开放还是封闭，这是摆在世界各国面前的必答题。

“尽管出现了很多逆流、险滩，但经济全球化方向从未改变、也不会改变。”1月17日，习近平主席出席2022年世界经济论坛视频会议并发表演讲，深刻把握世界发展大势和经济运行规律，强调世界各国要坚持真正的多边主义，坚持拆墙而不筑墙、开放而不隔绝、融合而不脱钩，推动构建开放型世界经济，为世界经济沿着正确轨道向前发展指明方向。

洞察时代大势，把握历史主动。中国坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，不断以自身新发展为世界提供新机遇，为推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展作出重要贡献。

顺应时代潮流，扩大高水平开放决心不会变

今年以来，习近平主席在一系列重大场合深刻阐释开放的重要意义，郑重宣示中国扩大开放的坚定决心，宣布中国扩大对外开放新举措，展现了开放自信的大国气度和计利天下的大国担当。

“不论国际形势发生什么变化，中国都将高举改革开放的旗帜”“中国将建设统一开放、竞争有序的市场体系，确保所有企业在法律面前地位平等、在市场面前机会平等”……在2022年世界经济论坛视频会议上，习近平主席的宣示掷地有声。

“作为世界第二大经济体，中国的对外开放承诺至关重要。”斯洛文尼亚前总统图尔克说，“在复杂多变的国际形势下，中国经济的开放性具有重要全球意义。”

4月的海南，海阔风清。“中国将全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。不论世界发生什么样的变化，中国改革开放的信心和意志都不会动摇。”习近平主席在博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式上发表主旨演讲，回应时代关切，倡导各国坚定信心、直面挑战，展现中国扩大开放的坚定意志。

“中国将继续提高对外开放水平，建设更高水平开放型经济新体制，持续打造市场化、法治化、国际化营商环境。热忱欢迎大家在中国投资兴业，加强经贸合作，共享发展机遇。”6月22日，习近平主席在金砖国家工商论坛开幕式上发表主旨演讲，再次向世界发出扩大开放强音，展现中国为全球发展作出新贡献的坚定决心。

柬埔寨皇家科学院国际关系研究所所长金平表示，中国持续扩大开放、与各国共谋发展的态度从未改变，有力提振多边主义和全球化信心，为开辟包容性增长和可持续发展路径不断贡献力量。

金秋十月，党的二十大胜利召开。“稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放”“合理缩减外资准入负面清单”“推动共建‘一带一路’高质量发展”“扩大面向全球的高标准自由贸易区网络”……党的二十大报告明确提出“推进高水平对外开放”，并作出一系列重要部署。

巴基斯坦智库全球丝绸之路研究联盟创始主席泽米尔·阿万说，中国坚定奉行互利共赢的开放战略，顺应各国对共同发展、互利共赢的普遍期待，将为世界经济发展与繁荣作出更大贡献。

11月初，东海之滨，浦江奔涌，万商云集。“我们要以开放纾发展之困、以开放汇合作之力、以开放聚创新之势、以开放谋共享之福，推动经济全球化不断向前，增强各国发展动能，让发展成果更多更公平惠及各国人民。”习近平主席以视频方式出席第五届中国国际进口博览会开幕式并发表致辞，强调中国将推动各国各方共享中国大市场机遇、共享制度型开放机遇、共享深化国际合作机遇，引发国际社会热烈反响。

实施新版全国和自贸试验区外资准入负面清单，进一步放宽外资市场准入；全国跨境电子商务综合试验区达到165个；发布《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》，进一步扩大鼓励外商投资范围；自由贸易试验区、海南自由贸易港建设扎实推进……中国扩大高水平开放步伐坚定，开放发展迈向更高层次，全面开放新格局加快形成。

肯尼亚国际关系专家卡文斯·阿德希尔说，中国以推动更高水平开放的坚定姿态和行动，与各国携手加强合作，将为区域和全球经济增长带来更多活力，在后疫情时代世界经济发展中发挥更大作用。

促进互利共赢，中国大市场成为世界大机遇

今年1月1日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式生效。当今世界上人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区正式扬帆起航。从柬埔寨大米到泰国香水椰、越南百香果和榴莲等，越来越多东盟国家农产品更加便利地进入中国市场。今年前11个月，中国对RCEP其他成员国进出口同比增长7.9%。

日本国际贸易促进协会业务部部长泉川友树认为，中国对外开放力度越来越大，通过积极推动RCEP等区域经济合作平台建设，分享广阔市场机遇、促进各国共同发展，有力维护和支持经济全球化。

一个在开放中不断发展进步的中国，始终为促进各国共同发展提供强劲引擎。今年，中国—柬埔寨自贸协定、中国—新西兰自贸协定升级议定书正式生效，中国已与26个国家和地区签署19个自贸协定，自贸伙伴覆盖亚洲、大洋洲、拉丁美洲、欧洲和非洲；在推动实现RCEP高质量落地实施的同时，中国积极推进加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》和《数字经济伙伴关系协定》，推动亚太自由贸易区建设。

这一年，中国吸收外资持续保持增长。前11个月，中国实际使用外资金额11560.9亿元人民币，按可比口径同比增长9.9%。在华外商投资的范围更广、领域更宽、数额更大，高质量发展特征更突出，印证中国巨大市场机遇对外资的强大吸引力。

俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所中国政治与经济部门主任卢科宁说，在世界经济下行、保护主义上升的背景下，中国始终是外商投资的热土，充分说明中国扩大高水平对外开放、坚持互利共赢、开放合作，符合时代发展进步潮流。

这一年，消博会参展商热情高涨，服贸会“购物车”越装越满，进博会“朋友圈”越来越大……一个个开放合作的国际平台，描绘出中国加快构建新发展格局、与各方共享发展机遇的美好图景。

7月25日，第二届中国国际消费品博览会在海南海口开幕。8万平方米国际展区，61个国家和地区的近2000家企业、2800多个知名品牌参展，600多个全球新品首发首秀……一个个数字折射中国经济吸引力，体现全球商家对中国市场的青睐。借着消博会的“东风”，一大批国际参展商在海南投资项目、注册公司，更多中国品牌乘势出海，走向全球。

8月31日，2022年中国国际服务贸易交易会在北京开幕。71个国家和国际组织以国家或总部名义设展办会，比上届增加13个；超过400家世界500强以及国际龙头企业线下参展，整体国际化率达20.8%。多次参会的阿塞拜疆驻华大使馆商务代表处首席顾问哈利洛夫表示，随着中国不断扩大开放，服贸会等平台为各方带来更多交流合作的机遇，为推动世界经济复苏发展带来更多力量。

11月初，第五届中国国际进口博览会喜迎八方来客。本届进博会共有145个国家、地区和国际组织参展；按一年计意向成交金额735.2亿美元，较上届增长3.9%。一个个“乘兴而来、满意而归”的生动故事，见证进博会推动开放合作的累累硕果。

来自秘鲁的羊驼玩偶通过首届进博会走入中国市场，今年销售额是2018年的20倍；东帝汶咖啡在中国从名不见经传到成为“网红”，热度不断上升……拉丁美洲与中国发展合作基金会主席费尔南德斯认为，进博会是中国推动构建开放型世界经济的生动缩影。中国在扩大开放中与世界分享新机遇、共谋新发展，为各国共建美好未来创造光明前景。

携手深化合作，开辟共同发展更加广阔空间

中国始终坚持拉手而不是松手，用对话合作取代零和博弈，用开放包容取代封闭排他，用交流互鉴取代唯我独尊，致力于让开放为全球发展带来新的光明前程，与各国共创开放繁荣的美好未来。

今年前11个月，中国货物贸易进出口总值达38.34万亿元人民币，同比增长8.6%；在与东盟、欧盟、美国、韩国等主要贸易伙伴保持良好经贸往来的同时，中国积极开拓非洲、拉美等新兴市场，与“一带一路”沿线国家进出口增长20.4%；中欧班列累计开行15162列、发送货物147.5万标箱，同比分别增长10%、11%……一组组亮眼的数据，彰显中国携手各国开放合作、共同发展的行动坚定有力。

俄罗斯莫斯科国立大学亚非学院院长马斯洛夫认为，中国始终积极与各国建立形式多样、务实有效的互利关系，注重增进各方利益和福祉，不断让发展成果更多更公平惠及各国人民。

共建“一带一路”倡议提出9年多来，“朋友圈”越来越广，成为名副其实的和平之路、繁荣之路、开放之路、绿色之路、创新之路、文明之路。

冬日暖阳里，一列列国际货物列车汽笛嘹亮，奔驰在中老铁路上。中老铁路正式通车运营一年来，全线开通24个客货运站，累计发送旅客850万人次、货物1120万吨，货物品类从10多种拓展至1200多种，交出了一份亮眼成绩单。“老中铁路只是起点，不是终点。这条钢铁巨龙承载了两国人民的友谊、希望和梦想，周而复始，生生不息。”老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦说。

中国企业承建的克罗地亚佩列沙茨大桥自今年7月通车至今，已经有超过100万辆汽车安全驶过，旅游高峰期每天过桥车辆超过1.5万辆。克罗地亚公路协会负责人巴比奇说，经过大桥的车辆数量之多，大大超出了人们的预期，有力推动当地乃至全国经济和民生发展。

今年11月，树木葱茏的印度尼西亚爪哇岛上，雅万高铁成功试验运行，将于2023年6月开通运营。伴随着雅万高铁项目的推进，一首说唱歌曲在印尼网络走红：“从郑和下西洋，到共建雅万高铁，中国是我们的老朋友……”简洁的歌词，欢快的节奏，道出了印尼民众对高铁建成通车的热切期盼。印尼总统佐科表示，他期待着雅万高铁顺利开通，造福当地百姓。

今年以来，中国与尼加拉瓜、叙利亚、阿根廷、马拉维、巴勒斯坦等国签署共建“一带一路”合作谅解备忘录。目前，中国已与150个国家、32个国际组织签署200余份共建“一带一路”合作文件。无数“连心桥”“繁荣港”“幸福路”，在共建“一带一路”沿线国家铺展，改善了亿万民众的生活。

德国柏林普鲁士协会名誉主席恰普克表示，中国始终维护多边主义、携手各方开放合作。共建“一带一路”树立了不同国家在彼此尊重中共同发展、在求同存异中实现共赢的典范。

乘历史大势而上，走人间正道致远。展望未来，中国开放的大门只会越开越大。一个更加开放的中国，将为各国发展提供更多机遇，为世界经济复苏注入更多动力，为推动全球发展贡献更多中国智慧、中国方案、中国力量。

《 人民日报 》（ 2022年12月24日 02 版）

(责编：袁勃、牛镛)