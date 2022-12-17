把人民生命安全和身体健康放在第一位，是中国制定疫情防控政策的首要考量，也是衡量疫情防控成效的重要标准。接受本报记者采访的国际人士认为，中国坚持人民至上、生命至上，抗疫近三年取得了重大战略成果，有效保护了人民群众的生命安全和身体健康，较好地平衡了疫情防控与经济社会发展。

哥伦比亚哥中友好协会主席普亚纳表示，中国是目前世界主要大国中新冠肺炎发病率最低、死亡人数最少的国家。“在制定疫情防控政策时，中国把人民生命安全和身体健康放在第一位。比如，集中收治的新冠肺炎患者治疗费用由国家承担，全民免费接种疫苗，新冠治疗药物纳入医保，大大减轻了人民负担。中国民众积极参与志愿服务，在抗疫中发挥了重要作用。”

苏丹阿布欧舍友谊医院院长穆斯塔法曾在无锡参加传染病预防研讨会和相关培训课程。他认为，中国加强疾病预防控制能力建设、加快构建强大的公共卫生体系，为保护人民健康提供了有力保障。中国经过反复研判、科学论证，优化调整疫情防控措施，有效守护了人民生命安全和身体健康。在抗击疫情过程中，中国政府和中国人民团结一致、勠力同心，令人感动、钦佩。

苏丹《关注报》国际部主任穆斯纳·费赫勒表示，中国政府把人民生命安全与身体健康放在第一位，始终强调科学精准防控，统筹疫情防控和经济社会发展取得重大积极成果。“中国人民对中国政府有着充分信任，这使得疫情防控各项措施能够真正落到实处、切实发挥作用。”费赫勒表示，随着对新冠病毒的认识不断加深，结合国内外疫情防控形势，中国进一步优化疫情防控措施，是经过反复研判、科学论证的结果，也进一步彰显了人民至上理念。

英国皇家东西方战略研究所主席易思表示，中国因时因势优化完善防控措施，成为世界主要大国中新冠肺炎死亡人数最少的国家。中国有效促进经济恢复正增长，为世界经济复苏发挥了重要作用。

英国学者马丁·雅克认为，新冠肺炎疫情对各国都是一次大考。中国始终坚持人民至上、生命至上，为全球应对疫情作出了榜样。中国坚持科学防疫，高效动员引导社会各界参与抗击疫情，感染率和死亡人数保持在全球最低水平。中国还实现了人均预期寿命稳步上升，在保障人民健康方面成就显著。

法国席勒研究所研究员佩里莫尼表示，中国开展疫情防控，首先考虑的是人民生命安全和身体健康，这一点始终没有改变。从感染率和死亡人数来看，中国有效应对了疫情形势的不确定性，让人民生命安全和身体健康得到最大限度保护，彰显出对每个生命的尊重。中国人民全体动员，展现出了团结和勇气。

柬埔寨人民党中央外委会第一副主席索斯亚拉认为，中国有效应对了多波次全球性疫情的冲击，感染率和死亡人数保持在全球最低水平。中国坚持人民至上、生命至上，近期出台一系列优化措施，保障人民生命安全，为民众生活提供便利，更好地统筹疫情防控和经济社会发展，是及时且正确的。

埃及智库解放研究中心主任伊玛德表示，中国根据当前疫情形势和病毒变异情况，进一步优化完善疫情防控措施，比如为加快推进老年人新冠病毒疫苗接种，设立老年人绿色通道、临时接种点、流动接种车等，以及保障正常医疗服务和基本生活物资、水电气暖等供给，都是以人民为中心、把人民生命安全和身体健康放在第一位的具体实践。

尼泊尔中国学会主席马萨姆·欧哈表示，中国最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。中国坚定不移坚持人民至上、生命至上，这一立场值得赞许和尊敬。中国全人群疫苗完全接种率超过90%，进一步优化完善防控措施，将更加精准有效遏制疫情，更好统筹疫情防控和经济社会发展。

（本报北京、里约热内卢、喀土穆、伦敦、巴黎、曼谷、开罗12月16日电 记者龚鸣、吴杰、苏航、周卓斌、邢雪、刘玲玲、赵益普、黄培昭）

《 人民日报 》（ 2022年12月17日 03 版）

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