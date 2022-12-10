新华社北京12月9日电（记者卜多门）卡塔尔驻华大使穆罕默德·杜希米日前在接受新华社记者专访时表示，在沙特举行的首届中国—阿拉伯国家峰会是阿中关系史上的里程碑，将有效推动双方深化多层次合作。

杜希米说，阿中关系是当今时代最重要的关系之一。中国已成为阿拉伯国家最重要的贸易伙伴，双方互利合作不断增加。

谈及卡塔尔与中国双边合作，杜希米说，自2014年建立战略伙伴关系以来，卡中双方致力于加强发展战略对接，合作成果丰硕，为两国人民带来实实在在的好处。卡塔尔是首批加入共建“一带一路”倡议的阿拉伯国家，卡中在倡议框架下已开展多个合作项目。

他举例说，2020年两国签署了价值30亿美元的液化天然气运输船建造合同，卡塔尔Q-MAX型液化天然气运输船首航就停靠天津；双方还签署了2814辆电动客车和柴油客车出口合同，为2022年世界杯绿色交通贡献力量；2015年4月，中东地区首个人民币清算中心在卡塔尔设立，“这是两国经贸关系的重要转折点，也是两国经贸合作的重要成果，为扩大两国贸易投资关系增加了机会。”

杜希米指出，中国企业正更多地参与卡塔尔的重大项目，比如大型战略水库、卢赛尔体育场、哈马德国际港口、电信网络的建设等。“卡方可从中国公司提供的技术和专业知识中获益；同时，中国的造船、石化、高新科技、酒店、旅游、金融服务等领域对卡塔尔的投资者也有很大吸引力。”

杜希米说：“卡中双方初步形成了以油气合作为支柱、以基础设施为重点、以金融和投资为新增长点的合作新格局，努力推动双边能源、基础设施、高新技术、投资等领域合作取得新进展。”

他介绍，中国已成为卡塔尔第一大贸易伙伴，双边贸易占卡塔尔对外贸易总额的13.5%，同时卡塔尔也是中国液化天然气的最大进口来源国。

眼下，2022卡塔尔世界杯进行得如火如荼。杜希米表示，卡中两国加强旅游、文化、体育、媒体等领域合作，相互支持办好2022年北京冬奥会和2022年卡塔尔世界杯。“中国的大力合作让卡塔尔世界杯与众不同。”

他说，世界杯上随处可见中国制造的商品，从中企建设的卢塞尔体育场、地铁，到中国生产的球迷接驳新能源大巴，“世界杯上的中国元素为赛事的成功作出贡献。”世界杯前抵达多哈的两只旅居大熊猫也见证了两国的友谊，“这是中国人民给卡塔尔人民的礼物。”杜希米说。

关于未来机遇，杜希米表示，尽管面临全球经济增长放缓和供应链不畅等压力，卡中两国贸易前景仍十分广阔。下一步将着重增加双边交流，促进货物、服务和投资流通，并强化私营企业的作用。

他说，卡塔尔还通过修改相关法律，努力改善营商环境，同时大力鼓励技术创新和本土创业，以吸引更多来自中国和其他国家的投资。

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