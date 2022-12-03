新华社联合国12月2日电 （记者尚绪谦）联合国安理会11月30日为江泽民同志逝世举行默哀仪式。联合国秘书长古特雷斯同日发表声明，对江泽民同志逝世深表悲痛。

安理会11月30日上午举行会议，安理会当月轮值主席、加纳常驻联合国代表哈罗德·阿杰曼主持会议。会议一开始，阿杰曼代表安理会成员对江泽民逝世表达深切哀悼。阿杰曼说，国际社会将铭记江泽民对全球和平、安全和发展作出的杰出贡献，以及他在中国改革开放、现代化建设和经济发展中发挥的作用。在阿杰曼提议下，所有参会人员起立，为江泽民逝世默哀一分钟。

阿杰曼随后邀请中国代表发言。中国常驻联合国副代表耿爽感谢安理会专门安排默哀仪式。耿爽表示，江泽民同志的逝世对中国共产党、中国政府和中国人民都是不可估量的损失。他为推动中国特色社会主义事业发展进步作出了杰出贡献，也为推动中国与世界各国的友好合作关系作出了重要贡献。

安理会随后根据既定会议议程，表决通过关于防扩散问题的决议。俄罗斯、阿联酋、墨西哥、爱尔兰、挪威、阿尔巴尼亚、加纳代表在决议通过后作解释性发言时，均首先对江泽民逝世表示哀悼，并向中国政府和江泽民家属表示慰问。俄罗斯代表表示，江泽民是杰出的政治家，推动中国取得巨大经济社会发展成就并极大提升了中国的国际地位。阿联酋代表表示，江泽民为中国经济繁荣稳定所作贡献将被永远铭记。加纳代表表示，江泽民为中国的进步和繁荣以及全球和平与发展作出了重要贡献。

当天早些时候，古特雷斯发表声明，对江泽民逝世深表悲痛，并代表联合国向江泽民的家人以及中国政府和人民致以诚挚慰问。声明说，江泽民坚定不移倡导中国参与国际事务，在他的任期内，中国取得巨大经济进步并成功加入世界贸易组织。

《 人民日报 》（ 2022年12月03日 04 版）

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