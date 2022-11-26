本报记者 谢佳宁

“习近平主席呼吁走和平发展之路、开放包容之路、和衷共济之路，不断深化互信、包容、合作、共赢的亚太伙伴关系，建设和平稳定、共同富裕、清洁美丽、守望相助的亚太，为亚太经合组织（APEC）再创区域合作新辉煌指引方向。”席勒研究所研究员雨果·洛佩兹·奥乔亚日前在接受本报记者采访时表示，习近平主席在APEC平台阐述的中国主张引导亚太合作沿着正确方向前进，为地区和世界和平稳定与发展繁荣作出了重要贡献。

奥乔亚长期关注APEC发展。“APEC在促进自由贸易和亚太发展方面发挥了关键作用。近年来，APEC积极推进数字化和可持续发展，推进贸易和投资自由化便利化，为推动全球经济复苏发展作出了积极贡献。”奥乔亚说，亚太地区一直是世界经济的重要增长极，应该勇担引领世界经济增长的重任，坚定朝着构建亚太命运共同体目标迈进。

奥乔亚强调，中国一直走和平发展、合作共赢之路，助力APEC经济体实现共同发展。多年来，中国向亚太地区发展中经济体分享减贫经验，帮助当地民众摆脱贫困、改善民生。中国帮助发展中经济体大力提升基础设施水平，助力经济发展。中国推动抗击新冠肺炎疫情国际合作，为包括墨西哥在内的众多APEC经济体提供无私援助，为地区和世界汇聚起走出疫情阴霾的信心和力量。“中国作出的贡献是无价的，我们将铭记于心。”

奥乔亚引用中国人常讲的“亲望亲好，邻望邻好”，形容推动亚太合作的重要意义。他认为，当前全球多重危机叠加，世界经济经历了新冠肺炎疫情带来的破坏，气候变化等其他挑战导致经济下滑、贫困加剧、全球复苏放缓并阻碍实现可持续发展目标。亚太各经济体应该充分认识到人类生活在同一个地球村里，越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体。“我们应该对现在的国际局势进行反思，无论是实现安全还是促进发展，都不能以牺牲别国的安全和发展为代价。”奥乔亚表示，在这样的背景下，我们应该更加重视推动构建亚太命运共同体。“亚太命运共同体理念为亚太大家庭指明了发展方向，中国必将为亚太地区发展带来更大机遇。”

《 人民日报 》（ 2022年11月26日 03 版）

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