本报记者 罗珊珊

习近平总书记在党的二十大报告中指出：“推进高水平对外开放。依托我国超大规模市场优势，以国内大循环吸引全球资源要素，增强国内国际两个市场两种资源联动效应，提升贸易投资合作质量和水平。稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放。”

新时代十年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国实行更加积极主动的开放战略，坚持对内对外开放相互促进、“引进来”和“走出去”更好结合，构建互利共赢、多元平衡、安全高效的开放型经济体系，我国国际经济合作和竞争新优势不断增强。我国已成为140多个国家和地区的主要贸易伙伴，货物贸易总额居世界第一，吸引外资和对外投资居世界前列，形成更大范围、更宽领域、更深层次对外开放格局。

贸易强国建设纵深推进

今年7月，总投资10亿元的新宝绿色智能家电产业园项目正式启动，计划打造高端电器与电机电子智能制造基地。近十年，新宝股份营收规模增长100亿元，近3年复合增长率超20%。

十年来，从“中国制造”向“中国智造”转型升级，更多外贸企业在行动，外贸高质量发展迈出新步伐。

贸易大国地位日益巩固。十年来，我国货物贸易持续扩大，服务贸易加快发展。2020年，我国货物和服务贸易总额达5.3万亿美元，成为全球第一贸易大国。2021年，货物和服务贸易总额达6.9万亿美元，继续保持世界第一。

贸易结构持续优化。2021年，新兴市场、中西部地区、民营企业、一般贸易方式在出口中的占比，分别比2012年提高6.2、5.9、20.1、12.7个百分点。技术密集型产品出口快速增长，2021年，机电产品、高新技术产品出口额分别比2012年增长68.4%、62.9%。知识密集型服务贸易较2012年增长122.1%，服务贸易逆差创十年新低。

创新动能加速释放。跨境电商进出口规模5年增长近10倍，市场采购贸易出口规模7年增长7倍，内外贸一体化程度稳步提升。成功举办5届进博会，累计意向成交额超3000亿美元，引进了多种优质消费品和先进技术产品，从供需两端发力，有力促进了双循环良性互动。

双向投资水平稳步提升

不久前，强生公司在华全资子公司——广州倍绣生物技术有限公司宣布投资1.5亿元启动升级扩产项目，投产后整体产能预计提升140%。

“中国不仅是强生全球业务中发展最快、增长贡献最大的市场之一，更是强生推动创新发展的重点战略市场。”强生公司全球资深副总裁宋为群表示，开放的中国市场，为在华外企提供了巨大的市场机遇。

巴斯夫湛江一体化基地首套装置正式投产、全球光学与光电行业领先企业蔡司的研发生产新基地项目在苏州工业园区奠基……今年前10个月，我国实际使用外资金额同比增长14.4%，外资企业正以实际行动看好中国。

连续下调关税、外商投资准入负面清单持续“瘦身”、出台外商投资法及其实施条例、实施准入前国民待遇加负面清单管理制度……十年来，我国不断优化营商环境，更有效率地实现内外市场联通、要素资源共享，让中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场。在全球跨境投资低迷的背景下，我国外商投资规模不断扩大，成为吸引全球投资的热土。

实施更加积极主动开放战略，既引进来，也走出去，我国双向投资达到新水平。2021年，我国对外直接投资额达1452亿美元。2013年至2021年，我国累计非金融类对外直接投资11281亿美元，稳居世界前列。

全面开放新格局加快形成

中哈连云港物流合作基地，一列满载着汽车配件、家用电器和建筑材料的中欧班列鸣笛启程，经由霍尔果斯口岸出境，驶向哈萨克斯坦。

据南京海关统计，自2014年运营以来，中哈连云港物流合作基地累计开行中欧班列超4600列，完成运量41.42万标箱，班列线路从中亚五国逐步拓展到土耳其、德国、俄罗斯等国家，覆盖了104个国际货运站点，为哈萨克斯坦等中亚国家和地区的货物搭建了便捷的出海大通道。

稳步推进雅万高铁、匈塞铁路等重点项目，实施中新共建国际陆海贸易新通道合作规划，深化与印尼、菲律宾、马来西亚“两国双园”合作……从夯基垒台、立柱架梁到落地生根、持久发展，自提出以来，共建“一带一路”取得累累硕果，已成为当今世界深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台。截至今年9月，我国已与149个国家、32个国际组织签署了200多份共建“一带一路”合作文件，“六廊六路多国多港”互联互通架构基本形成，沿线国家和地区人民的生活发生巨大改变。

十年来，我国深度参与全球产业分工和合作，扩大面向全球的高标准自由贸易区网络，不断深化多双边区域合作，陆海内外联动、东西双向互济全面开放新格局加快形成。

推动高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）取得新成效，中国—柬埔寨自贸协定、中国—新西兰自贸协定升级议定书正式生效，积极推进加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）和《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）……目前，我国已与26个国家和地区签署了19个自贸协定，自贸伙伴覆盖亚洲、大洋洲、拉丁美洲、欧洲和非洲。我国与自贸伙伴的贸易额占外贸总额35%左右。

站在新的历史起点上，依托我国超大规模市场优势，坚持以高水平开放促进高质量发展，进一步加深与世界的融合……开放中国必将以自身的新发展为世界提供更多机遇、作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2022年11月23日 01 版）

(责编：袁勃、胡永秋)