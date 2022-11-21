人民网沙姆沙伊赫11月21日 （记者黄培昭）第二十七届联合国气候变化大会活动之一，全球能源互联网碳中和路径研讨会日前在埃及沙姆沙伊赫举行。全球能源互联网发展合作组织副秘书长程志强博士主持研讨会。研讨会旨在深化交流合作，共享发展成果，加快能源绿色转型，推进碳达峰碳中和，共同开创全球气候治理新局面。

全球能源互联网碳中和路径研讨会举行。全球能源互联网发展合作组织供图

中国国家主席习近平在第75届联合国大会一般性辩论上提出，中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。目前，中国非化石能源消费占比达到16.6%，风电、太阳能发电装机超过7亿千瓦，居世界第一，已成为全球能源转型的重要推动力量。位列2022年《财富》世界500强第3位的中国国家电网有限公司（简称“国网公司”）认真贯彻落实“四个革命、一个合作”能源安全新战略，努力当好能源清洁低碳转型的“推动者、先行者、引领者”。

全球能源互联网碳中和路径研讨会举行。全球能源互联网发展合作组织供图

研讨会上，国网公司面向全球展示了目前世界上规模最大的“新能源云”平台。2021年4月，新能源云正式上线运行。这是一个涵盖源网荷储各环节，建立了“横向协同、纵向贯通”和“全环节、全贯通、全覆盖、全生态、全场景”的新型能源数字经济平台。新能源云设计了环境承载、资源分布、规划计划、厂商用户、电源企业、电网服务、用电客户、电价补贴、供需预测、储能服务、消纳计算、法规政策、技术咨询、辅助决策、碳中和支撑服务等15个子平台，搭建了聚合政府、行业智库、设备厂商、新能源企业、电网企业、用能企业、金融机构广大用户的生态圈。

全球能源互联网碳中和路径研讨会举行。全球能源互联网发展合作组织供图

新能源云创新性形成“地铁图”可视化线上管理模式，为电源项目接网提供一站式全流程线上服务。新能源云可以为国网经营区内超过330万座、装机容量6亿千瓦的全部新能源场站提供运行监测和信息咨询服务。新能源云设计形成“碳公信、碳价值、碳研究、碳生态”四大应用体系，推出碳效码、碳金融、碳普惠、碳存证、碳实测等应用场景，在中国浙江等地试点取得良好成效，为实现碳中和提供支撑服务。新能源云已在国网经营区27家省级电网企业部署应用，目前入驻企业13000多家，用户超过35万个。新能源云荣获2022年第四届全球工业互联网融合创新应用典型案例，成为中国服务实现碳中和的成功实践。

(责编：燕勐、常红)