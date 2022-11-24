胡安·卡洛斯·卡普纳伊

无论是在二十国集团、亚太经合组织等平台，还是在联合国框架内，中国始终坚定维护和践行真正的多边主义，推动构建人类命运共同体，为促进世界和平发展发挥重要作用

习近平主席出席在泰国曼谷举行的亚太经合组织第二十九次领导人非正式会议，为加强亚太合作、构建亚太命运共同体贡献中国方案。包括秘鲁在内的许多亚太经合组织成员都认为中国方案鼓舞人心，有助于亚太乃至世界经济复苏。

亚太地区之所以能成为目前全球经济增长最具活力的地区，离不开各方秉持开放态度推进贸易和投资合作。一个保持开放、不断发展的亚太对世界和平发展具有重要意义。近年来，单边主义、保护主义抬头，给亚太和世界的和平发展带来了挑战。在此背景下，地区各方期待亚太经合组织在推动区域经济一体化、促进包容和可持续发展方面发挥更大作用。

中国始终坚定推动经济全球化和区域经济一体化进程。近年来，在亚太经合组织领导人非正式会议上，中国积极倡导构建开放包容、创新增长、互联互通、合作共赢的亚太命运共同体。中国主张符合时代潮流，让更多人认识到，亚太合作是一项互利共赢的大事业。在今年亚太经合组织工商领导人峰会上发表的书面演讲中，习近平主席强调中国将坚定不移推动构建亚太命运共同体，为亚太稳定繁荣作出更多贡献，并阐述了新形势下推进亚太合作的六点思路；在亚太经合组织第二十九次领导人非正式会议上，习近平主席提出建设和平稳定、共同富裕、清洁美丽、守望相助的亚太。这些为进一步深化亚太合作指明了方向。

当前，世界面临的不稳定性不确定性因素增多，各国需要携手应对共同挑战。无论是在二十国集团、亚太经合组织等平台，还是在联合国框架内，中国始终坚定维护和践行真正的多边主义，推动构建人类命运共同体，为促进世界和平发展发挥重要作用。中国坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，推动建设开放型世界经济，为各国实现共同发展注入了信心。中国提出全球发展倡议，为落实联合国2030年可持续发展议程、推动世界各国尤其是发展中国家实现可持续和包容性增长增添了动力。

秘鲁同中国始终保持良好的互利合作关系。2010年，秘中两国自贸协定正式生效实施。2013年，两国关系提升为全面战略伙伴关系。2014年，秘中建立经济合作战略对话机制。2019年，两国签署共建“一带一路”谅解备忘录。秘鲁及其所在的拉美和加勒比国家共同体、太平洋联盟等区域组织都对中国发展前景充满信心，都希望深化同中国的互利合作，携手创造亚太和世界共同发展繁荣的美好未来。

（作者为秘鲁前驻华大使）

《 人民日报 》（ 2022年11月24日 03 版）

(责编：袁勃、胡永秋)