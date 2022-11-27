云 端 相 聚

共同研讨中国式现代化的

独特经验和世界意义

共同探析人类文明新形态的

科学内涵和内在特质

共同畅想世界现代化的

实现路径和美好前景

习近平总书记在党的二十大报告中指出，中国式现代化的本质要求是：坚持中国共产党领导，坚持中国特色社会主义，实现高质量发展，发展全过程人民民主，丰富人民精神世界，实现全体人民共同富裕，促进人与自然和谐共生，推动构建人类命运共同体，创造人类文明新形态。

习近平总书记在中国人民大学考察调研时指出，要发挥哲学社会科学在融通中外文化、增进文明交流中的独特作用，传播中国声音、中国理论、中国思想，让世界更好读懂中国，为推动构建人类命运共同体作出积极贡献。

中国式现代化与

人类文明新形态

11月25-26日

第三届“中国共产党与世界”

国际学术会议——

“中国式现代化与人类文明新形态”

在中国人民大学开幕

会议以线上形式举行，来自南非、巴西、阿根廷、越南、秘鲁、津巴布韦等国的共产党和左翼政党领导人、国内外知名专家学者云端相聚，共同围绕探索符合自身实际的现代化发展道路、携手推动构建人类命运共同体深化交流和研讨。古共中央国际关系部特致贺信，预祝本次会议取得圆满成功。

开幕式

中国人民大学党委书记张东刚代表主办方致辞，校长林尚立主持开幕式。中共中央对外联络部副部长郭业洲；教育部国际合作与交流司（港澳台办公室）副司长、一级巡视员方军；人民日报海外版副总编辑卫庶；中共中央组织部党建研究所二级巡视员杭泰斌；中共中央候补委员，喀什大学党委副书记、副校长祖力亚提·司马义；以及中国人民大学党委副书记、纪委书记，国家监委驻中国人民大学监察专员吴付来，副校长杜鹏，党委副书记齐鹏飞出席开幕式。

南非共产党总书记索利·马派拉（Solly Mapaila）；巴西共产党副主席、国际关系书记沃尔特·索伦蒂诺（Walter Sorrentino）；巴西劳工党官方基金会阿布拉莫基金会董事会成员，巴伊亚联邦大学副校长派尼尔顿·席尔瓦·菲略（Penildon Silva Filho）；巴基斯坦前驻华大使娜格玛纳·哈什米（Naghmana A. Hashmi）；阿根廷共和国团结党国际关系负责人玛利亚诺·恰尔法迪尼（Mariano Ciafardini）；秘鲁共产党（团结）全国政治委员会委员、国际关系书记希尔德布兰多·卡瓦纳·塞戈维亚（Hildebrando Cahuana Segovia）出席开幕式。

中国人民大学党委书记

张东刚致辞

张东刚代表学校向应邀出席本次会议的各国政党领袖、海内外专家学者表示崇高的敬意和诚挚的欢迎。他表示，不久前，举世瞩目的中国共产党第二十次全国代表大会胜利闭幕。大会宣示了新时代新征程中国共产党的使命任务，开辟了马克思主义中国化时代化新境界，提出了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的政治宣言和行动纲领。中国共产党的二十大报告中关于人类文明新形态的重要论述深入阐述了中国式现代化的科学内涵、鲜明特色和本质要求，深刻揭示了中国共产党带领中国人民创造百年伟业的文明史意义，彰显了人民至上、自信自立的鲜明立场，体现了开放包容、命运与共的天下情怀。中国式现代化为人类探索全新的现代化道路贡献了中国智慧，为创造人类文明新形态贡献了中国方案，在世界社会主义发展史和人类社会发展史上都具有重大意义。

张东刚强调，中国人民大学是中国共产党创办的第一所新型正规大学，被习近平总书记誉为“在人文社会科学领域独树一帜”。长期以来，学校紧密围绕党和国家中心工作，积极参与中国共产党的对外交往，并组建“中国式现代化与文明新形态研究院”，努力从大历史观纵深研究阐释中国式现代化和人类文明新形态，深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想研究阐释和国际传播。面向未来，学校将全面学习贯彻中国共产党的二十大精神，一如既往积极参与中国共产党的对外交往工作，主动服务党和国家外交大局，系统性推进中国共产党的创新理论研究，为中国共产党与世界马克思主义政党交往贡献思想力量，为构建人类命运共同体作出人大贡献。希望与会的各国共产党人和专家学者共同努力，不懈推动马克思主义政党治党治国经验交流互鉴，不懈推进马克思主义本土化时代化，不懈丰富和发展马克思主义，用真理的光芒照亮人类前行之路，携手建设更加美好的世界！

中国人民大学校长

林尚立主持

林尚立在主持时表示，现代化是世界发展的历史潮流，实现现代化是世界各国发展普遍面临的历史任务。中国式现代化着力促进全体人民共同富裕，坚决防止两极分化，在坚定维护世界和平与发展中谋求自身发展，又以自身发展更好维护世界和平与发展，努力为人类和平与发展作出更大贡献。实践充分证明，中国式现代化为人类实现现代化提供了新的选择，有利于推动人类文明格局和进程的发展调整，拓展人类文明新形态。

林尚立强调，继续推进马克思主义本土化时代化，用真理的光芒照亮人类前行之路，是马克思主义政党共同的责任。当前，世界百年未有之大变局加速演进，世界进入新的动荡变革期，甚至会遇到难以想象的惊涛骇浪。作为一所与中国共产党和中国人民同呼吸、共命运的大学，我们愿意推动中国共产党与各国马克思主义政党加强交流对话，在携手推动构建人类命运共同体的进程中展现马克思主义强大的真理力量。期待与各位国外政党和政治组织领导人通过深入交流，共同研讨中国式现代化的文明意蕴，共同追寻人类文明新形态的理论前景，共同探讨中国共产党和中国人民为解决人类面临的问题而提供的中国智慧、中国方案、中国力量，让马克思主义的真理光芒继续照耀我们的前行之路。

中共中央对外联络部副部长

郭业洲致辞

郭业洲在致辞中表示，本届会议在中国共产党的二十大胜利闭幕后不久召开，对于我们更加深入学习贯彻中国共产党的二十大精神、同国际社会分享二十大精神具有重要意义。当今世界正处于百年未有之大变局，站在历史的十字路口，人类社会何去何从，成为十分紧迫的“时代之问”。中国共产党团结带领人民坚持和发展中国特色社会主义，推动物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明协调发展，走出了中国式现代化新道路，创造了人类文明新形态。

郭业洲从坚持党的领导是社会主义现代化的政治保证、坚持全体人民共同富裕是社会主义现代化的宗旨使命、坚持丰富人民精神世界是社会主义现代化的本质要求、坚持人与自然和谐共生是社会主义现代化的重要特征、坚持走和平发展道路是社会主义现代化的基本方略等方面，详细阐释了中国式现代化的深刻内涵和重要意义。他指出，中国共产党领导的中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的历史进程，推动着人类文明新形态的创造和发展，为世界和平与发展、自由与解放的崇高事业不断贡献新的力量，为人类实现现代化提供了新的选择。我们尊重每个国家自主探索符合本国国情的现代化道路的努力。希望与会嘉宾通过本次会议提供的交流机会，共同分享本国现代化建设的经验，作出有益于人类进步事业的理论贡献。

教育部国际合作与交流司

（港澳台办公室）副司长

一级巡视员方军致辞

方军代表教育部国际司对本次会议的举办表示热烈祝贺，他表示，在当前充满挑战和机遇的时代背景下，中国人民大学组织召开本次研讨会，邀请来自世界不同政党、政治组织领导人和专家学者，共同探讨世界之变、时代之变，通过交流增进理解、加强沟通、推动合作，具有积极意义。教育部国际司长期支持高校开展国际传播，特别是鼓励高校开展基于学术研究的系统性、主动性传播，通过整合力量资源、创新体制机制等方式，努力将高校人才优势、智库研究优势转化为国际传播优势。希望本次会议的成功举办能够助力中国同世界各国更好地开展学术交流和文明对话，向国际社会讲好中国故事，为构建人类命运共同体贡献中国方案。

南非共产党总书记

索利·马派拉致辞

索利·马派拉代表南非共产党对中国共产党成功召开第二十次全国代表大会表示热烈祝贺，他表示，中国共产党通过百余年奋斗，领导中国发展成为世界第二大经济体，成功地消除了绝对贫困，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，这为非洲和世界各地的政治组织提供了重要经验。一切进步的政党都应该为实现世界和平而携手合作。相信拥有丰富执政经验的中国共产党一定能够团结带领中国人民朝着既定目标不断前进，创造21世纪马克思主义理论与实践的典范。

人民日报海外版副总编辑

卫庶致辞

卫庶代表人民日报海外版对本次学术会议的举办表示热烈祝贺，他表示，中国式现代化所开创的新型现代文明，彰显了人民至上的根本立场和价值理念，体现了开放包容、命运与共的天下情怀，在中华民族发展史、世界社会主义发展史和人类社会发展史上具有重大意义。我们要全面把握中国式现代化的科学内涵，加速构建成熟的中国式现代化理论体系，重点推进中国式现代化话语体系的全球传播，综合发挥媒体、高校、智库和青年群体的积极作为，通过多种途径推动我国同各国之间的文明互鉴和民心相通，更好地为中华民族伟大复兴和构建人类命运共同体服务。

中共中央组织部党建研究所

二级巡视员杭泰斌致辞

杭泰斌在致辞中表示，中国式现代化是中国共产党领导的社会主义现代化，我们一定要阐释好坚持中国共产党领导是中国式现代化最鲜明的特征和最突出的优势，是推进中国式现代化必须坚持的最高原则的历史逻辑、理论逻辑和实践逻辑。中国式现代化为人类实现现代化提供了新的选择，全面把握中国式现代化的中国特色、世界意义和时代价值对构建人类命运共同体具有深远影响。本次国际学术会议汇聚了世界各国政党研究的最新重要成果，必将有力促进世界政党理论与实践研究交流互鉴，为推动新时代党的建设新的伟大工程贡献智慧和力量。

巴西共产党副主席

国际关系书记

沃尔特·索伦蒂诺致辞

沃尔特·索伦蒂诺表示，中国共产党开创了中国特色社会主义道路，引领中华民族迈向伟大复兴，这是世界范围内绝无仅有的丰功伟业。中国作为社会主义国家的先行者，创造性地将马克思主义理论同现代社会发展相结合，走出了极具特色的中国道路。在这一过程中，中国共产党的领导至关重要。中国共产党第二十次全国代表大会为中国的战略发展指明了方向，将开启社会主义现代化的新纪元，赋予社会主义以新的内涵。中国共产党始终心系人类福祉与世界和平。巴西共产党希望与中国共产党共同肩负起推动构建人类命运共同体的重任。

主旨发言

吴付来、杜鹏分别主持主旨发言环节。尼尔顿·席尔瓦·菲略、祖力亚提·司马义、巴基斯坦前驻华大使娜格玛纳·哈什米、玛利亚诺·恰尔法迪尼、希尔德布兰多·卡瓦纳·塞戈维亚、中国人民大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究院院长秦宣进行了主旨发言。

吴付来主持主旨发言环节

杜鹏主持主旨发言环节

分论坛

11月26日，五个平行分论坛在线上同时举办，来自国内外的专家学者分别围绕主题进行了深入研讨。

01

中国共产党与人类文明新形态

02

中国式现代化与人类命运共同体

03

现代化理论与21世纪马克思主义

04

国家治理与政党现代化

05

青年使命与现代化的未来（英文场）

闭幕式

大会闭幕式上，六位国内学者分别作主题发言，津巴布韦执政党（津民盟）中央政治局委员、契特波思想政治学院院长蒙亚拉兹·马查查作主题发言。中国人民大学马克思主义学院党委书记兼常务副院长王易总结发言。

徐步

习近平外交思想研究中心秘书长、中国国际问题研究院院长

《中国式现代化与坚持胸怀天下》

韩庆祥

中央党校（国家行政学院）一级教授

《中国式现代化的深层逻辑》

于运全

当代中国与世界研究院院长

《为中国式现代化与人类命运共同体建设贡献智慧与力量》

辛向阳

中国社会科学院马克思主义研究院党委书记

《新时代中国共产党在推进中国式现代化中的主要作用》

王炳林

教育部高等学校社会科学发展研究中心原主任、北京师范大学马克思主义学院教授

《保持解决大党独有难题的清醒和坚定》

杨凤城

中国人民大学中共党史党建研究院院长

《大历史观视域下的中国式现代化》

此次会议由中国人民大学主办，马克思主义学院联合当代政党研究平台、习近平新时代中国特色社会主义思想研究院、中共党史党建研究院等单位共同承办。中共中央对外联络部、中共中央组织部、教育部、人民日报、中国外文局等中央单位负责同志在线上参会。在海内外学界同仁的大力支持下，本次论坛有来自14个国家的26名海外政要、政治组织领导人及专家学者参会；国内多个兄弟高校马克思主义学院和各相关学科的百余名同仁、中国国际新闻交流中心亚太非洲记者团与会。

来源：“中国人民大学”微信公众号

(责编：燕勐、徐祥丽)