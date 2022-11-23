本报记者 李志伟

联合国日前宣布，世界人口在2022年11月15日达到80亿。联合国网站“80亿人口日”栏目介绍，这是人类发展史上的一个里程碑。随着公共卫生、营养状况、个人卫生以及医疗条件的改善，人类寿命逐渐延长，全球人口持续增长。另外，一些国家的高生育率也推动了人口快速增长。联合国秘书长古特雷斯表示，全球人口达到80亿，这是人类思考对地球负起共同责任的时刻。

联合国网站显示，全球人口从70亿增长到80亿花了约12年时间，而预计到2037年达到90亿需要大约15年的时间，这表明全球人口的总体增长速度正在放缓。联合国预测，到2030年全球人口将增长至85亿左右，2050年达到97亿，到2080年后将达到约104亿的峰值，并保持这个水平到2100年。

联合国网站说，生育率高的国家往往是人均收入低的国家。随时间推移，全球人口增长越来越集中在世界上最贫穷的国家，其中大多数在撒哈拉以南非洲地区。持续的人口快速增长可能阻碍这些国家实现可持续发展目标。

根据联合国的报告，许多国家的生育率近几十年来显著下降，世界人口增长率在2020年降至1%以下，为1950年以来首次。预计在2022年至2050年间，61个国家或地区的人口将减少1%或更多，在这一时期，超过一半的全球人口增长将集中在刚果（金）、埃及、埃塞俄比亚、印度、尼日利亚、巴基斯坦、菲律宾和坦桑尼亚这8个国家。

报告预测，全球65岁及以上人口的比重将从2022年的10%增长至2050年的16%。届时，65岁以上老龄人口的数量将是5岁以下儿童人口数量的两倍，且与12岁以下儿童的数量相当。报告建议，面临老龄化的国家应逐步提高社会福利、优化退休金系统，并建立普惠的医疗保健和长期看护系统。

联合国网站指出，人均物质资源消耗和温室气体排放最高的国家往往是那些人均收入较高的国家，而不是那些人口增长迅速的国家。要实现《巴黎协定》设定的控制升温目标，同时实现可持续发展目标，关键取决于遏制不可持续的生产和消费模式。

《 人民日报 》（ 2022年11月23日 14 版）

(责编：袁勃、胡永秋)