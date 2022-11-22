这是11月21日在印度尼西亚西爪哇省展玉拍摄的被地震损毁的房屋。新华社发（印尼国家减灾署供图）

新华社雅加达11月21日电（记者汪奥娜 杨达）印度尼西亚西爪哇省展玉地区应急部门21日说，在当天发生的5.6级地震中，死亡人数已上升至162人。

据印尼气象、气候和地球物理局网站消息，地震发生在雅加达时间13时21分（北京时间14时21分），震中位于展玉地区西南方向10公里处，震源深度为10公里。

11月22日凌晨，在印度尼西亚西爪哇省展玉地区，受地震影响的人们在户外休息。新华社记者徐钦摄

据展玉地区应急部门提供的最新消息，此次地震已导致162人死亡，其中100人在地震引发的山体滑坡中丧生。超过一万人离家避难。

印尼国家抗灾署已在受灾最严重的区域设置47个提供医药和食物的救助点。目前，救援工作仍在进行中。

11月21日，在印度尼西亚雅加达，人们在户外开阔地带避险（手机照片）。新华社记者 徐钦 摄

11月21日，在印度尼西亚雅加达，人们在户外开阔地带避险。新华社发（维里摄）

这是11月21日在印度尼西亚西爪哇省展玉拍摄的被地震损毁的房屋。新华社发（印尼国家减灾署供图）

这是11月21日在印度尼西亚西爪哇省展玉拍摄的被地震损毁的房屋。新华社发（印尼国家减灾署供图）

11月21日，医务人员在印度尼西亚西爪哇省展玉协助转运伤者。新华社发（桑迪摄）

11月21日，救援人员在印度尼西亚西爪哇省展玉开展救援工作。新华社发（桑迪摄）

11月21日，医务人员在印度尼西亚西爪哇省展玉救治伤者。新华社发（桑迪摄）

这是11月21日在印度尼西亚西爪哇省展玉拍摄的受损车辆。新华社发（桑迪摄）

11月21日，医务人员在印度尼西亚西爪哇省展玉救治伤者。新华社发（塞提安贾尔摄）

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