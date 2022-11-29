本报记者 高 乔

据法国国际广播电台网站近日报道，北约多国海军在11月于大西洋和地中海举行大规模联合演习，目前已汇集了美国、英国、法国、意大利4国海军的5艘航母以及众多护航军舰和数千名海军。航母活动将包括反潜作战和空战演习、甲板对甲板的飞机转移和海上补给等科目。继10月北约进行核威慑军演之后，北约此次集结多国航母，展现海军“精锐”，再次向俄罗斯示强。

展现“团结”

据法国国际广播电台报道，美国海军“福特”号航母近日已经抵达北大西洋海域。英国皇家海军“伊丽莎白女王”号航母11月10日离开朴次茅斯港，前往北大西洋进行演习。在地中海，法国海军“戴高乐”号航母11月15日离开土伦港，前往北约东翼执行威慑性巡逻任务，并将在中东地区开展反恐行动。在该海域的还有意大利海军“加富尔”号航母和美国海军“布什”号航母。

据悉，此次军演是美国海军当前最先进的航母——“福特”号首次参与实战部署。该航母打击群包括“提康德罗加”级巡洋舰“诺曼底”号、3艘“阿利·伯克”级驱逐舰和美国海岸警卫队“传奇”级国家安全舰“汉密尔顿”号。

北约发言人瓦娜·伦杰斯库表示，这些部署“表明我们有能力在整个联盟中投射力量并迅速增援盟国”。她指出，在俄乌冲突背景下，“这些航母提供了威慑力，有助于保持我们的海上交通线畅通”。美国五角大楼发言人萨布丽娜·辛格则表示：“这些行动为盟国协调整个欧洲—大西洋地区的关键战斗力提供了机会，同时展示了北约的凝聚力。”

俄乌冲突以来，北约不仅频频开展军事演习，还大力增强欧洲军力部署，加速壮大北约军事力量。

今年3月，北约召开紧急峰会决定，持续部署航母打击群、潜艇和大量战斗舰艇保持巡逻警戒。俄乌冲突发生2周后，北约在俄罗斯邻国挪威举行大规模防御性军演“冷静反应”，来自27个北约国家及伙伴国的约3万名陆、海、空部队官兵参与。

6月，北约宣布将快速反应部队规模从当时的4万人扩大至30万人，并增强在波罗的海三国的军力部署。同时，美国宣布向欧洲增加部署兵力，重点在东欧国家，其中，美陆军第五军司令部前沿指挥所永久部署至波兰。

10月，北约“坚定正午”年度核威慑演习举行，30个北约成员国中有14个国家参与演习，多达60架军用飞机参演。同月，北约在北欧国家挪威及其周边地区启动“三叉戟接点”军事演习，规模为1991年“冷战”结束以来最大。

美国官员在布鲁塞尔举行的一场闭门会议上称，美国将加速向欧洲多座北约基地部署“升级版”核弹B61—12。美方原定于明年春季交付这种核弹，现计划提前到今年12月。

美国主导

“当前，俄乌冲突正处于较为微妙的时期，一方面，俄乌双方对峙状态正在形成；另一方面，双方冲突升级风险在上升。在此背景下，北约举行‘航母集会’，集中展现北约海上作战实力，背后意味很明显——对内加强团结，对外加强对俄威慑。”中国国际问题研究院欧洲研究所所长崔洪建在接受本报记者采访时表示。

美国“动力”网站报道称，近期，波兰遭到导弹袭击，俄乌冲突面临战火扩大风险，此次北约联合军演实际上是为应对未来可能发生的“高端冲突”做预演。

“在北约的系列行动中，美国始终扮演主导角色。北约一直是美国控制欧洲、谋求全球霸权的重要工具。通过接连不断的军演、鼓动欧洲采购美国军事装备等方式，美国加强其与欧洲在军事方面的一体化，将欧洲的军事建设和军备发展统一于美国的全球战略之下。”中国现代国际关系研究院院长助理、欧洲研究所所长张健在接受本报记者采访时分析。

“俄乌冲突发生后，美国借俄乌局势不断推进其对北约的战略部署。”崔洪建分析，一方面，美国借俄乌冲突对北约实现准军事动员，将北约的战备和军力提高到新水平，使北约成为更好的工具，帮助美国掌控欧洲安全度。当前，北约对俄乌冲突的态度基本符合美国的目标。另一方面，美国为实现其战略目标，也在北约内部寻找力量平衡，既要控制中东欧国家为代表的强硬派的激进观点，又要刺激和鼓动德国、法国为代表的温和派发挥更多作用。此外，美国还通过外交手段和军事部署的协调配合，加强对俄罗斯的战略优势。

崔洪建认为，通过俄乌冲突，北约已达成多方面目的。一方面，美国实质性提升了在欧洲的军力部署，美军王牌部队派驻欧洲，北约欧洲各成员国积极增加军费。北约加强在欧洲的军事部署和装备升级。另一方面，此前北约大多数成员国主张借用美国核“保护伞”，不愿在本土发展核力量，俄乌冲突后，加强欧洲本土核防御和打击能力可能成为趋势。此外，瑞典和芬兰快速加入北约，北约再次实现“东扩”。总体而言，俄乌冲突发生后，北约与俄罗斯的战略平衡被打破，北约对俄罗斯的战略优势进一步扩大。

风险提升

据美国《华尔街日报》近日报道，近期贸易数据显示，一些国家的对俄出口正在恢复。随着经济形势恶化、能源短缺，华盛顿的盟友在对抗莫斯科的道路上日益呈现出疲态与无力，欧洲民众的愤怒情绪正在积聚。

“在北约不断扩大军事行动的过程中，其欧洲成员国表现出不同立场和举措。”张健分析，英国“脱欧”之后，加强与美国利益捆绑，始终采取迎合美国战略的姿态，积极向美国靠拢。以中东欧国家为代表的激进派，希望借助美国力量遏制俄罗斯。德国、法国作为欧盟的两个重要大国，对北约与俄罗斯的关系则一直持相对理性务实的立场。俄乌冲突发生后，两国没有中断与俄罗斯沟通的外交渠道，也不希望欧盟与俄罗斯的关系滑向失控。虽然迫于舆论压力，德法需要适时对俄罗斯展现强硬姿态，谋求在北约的影响力。总体而言，保持对俄有限度的威慑、但避免造成俄欧之间长期持续的紧张对抗，是德法对俄的立场原则。两国一直试图在动态调整中保持对俄策略的平衡态势。

俄罗斯国防部长绍伊古近日公开表示，目前北约军事活动达到了冷战结束后前所未有的高水平，对俄罗斯的军事威胁日渐增强，这加剧了地区紧张局势。谈到有东欧国家打算在本国长期部署美国军队时，绍伊古说，这种情况下俄罗斯将被迫采取回应措施。

张健表示，当前，全球经济下行，各国承担着恢复经济发展的沉重压力，欧洲更是面临能源短缺、通货膨胀、居民生活成本飙升等多重危机。在此背景下，北约频繁举办大规模军演，企图通过内部“秀亲密”、对俄“秀肌肉”加强对俄威慑，向俄罗斯传递对抗信息，实际上加深了北约与俄罗斯之间的敌意，增加双方矛盾激化的可能性，加剧俄乌冲突升级蔓延的风险，形成恶性循环。这既不利于解决俄乌冲突，也损害了欧洲乃至世界的和平发展进程。

(责编：艾雯、刘叶婷)