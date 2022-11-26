本报记者 车 斌

开放包容是人类繁荣进步的基本条件。当地时间11月17日下午，习近平主席应邀在曼谷举行的亚太经合组织（APEC）工商领导人峰会上发表题为《坚守初心 共促发展 开启亚太合作新篇章》书面演讲，精辟总结亚太经济合作成功经验，呼吁各方走开放包容之路，为推进亚太区域经济一体化、共同开拓发展新局面、构建亚太命运共同体注入强劲动力。

打造更高水平的开放格局

当前，亚太地区局势总体稳定，区域合作不断取得进展，和平发展、合作共赢是主流。同时，世界进入新的动荡变革期，地缘政治紧张与经济格局演变叠加，冲击亚太地区发展环境和合作架构。世界又一次站在历史的十字路口。世界向何处去？亚太怎么办？越是关键时刻，越需要指引方向的思想力量。

“开放带来进步，封闭必然落后。阻滞甚至拆解亚太地区长期形成的产业链供应链，只会使亚太经济合作走入‘死胡同’”“我们要深化亚太经合组织框架内合作，推进亚太自由贸易区进程，落实布特拉加亚愿景”“我们要坚持开放的区域主义，加强宏观经济政策协调，构建更加紧密的区域产业链供应链”“要坚持真正的多边主义，维护多边贸易体制”“要坚持普惠包容，实现互利共赢”“要坚持开放区域合作，共促亚太繁荣”……在APEC会议上，习近平主席掷地有声的话语，传递着中国支持亚太地区开放合作的强音。

“世界经济复苏面临的不确定性风险上升，危及亚太地区经济秩序稳定和各经济体切身利益。在此背景下，中国提出推进亚太区域经济一体化、打造更高水平的开放格局、构建亚太命运共同体等理念主张，充分体现为亚太稳定与繁荣作出更大贡献的决心和意愿。”中国社会科学院世界经济与政治研究所全球治理研究室主任、国家全球战略智库研究员任琳在接受采访时表示，习近平主席明确指出了开放包容这一提振世界经济、促进区域发展的有效解决路径。

新西兰总理阿德恩高度赞赏习近平主席在亚太经合组织领导人非正式会议上发表的重要观点，感谢习近平主席分享真知灼见，认为“中国是促进世界未来发展繁荣的重要力量”。

菲律宾金砖国家政策研究会创始人赫尔曼·劳雷尔认为，习近平主席阐释的重要主张正是过去十年中国对亚太地区一贯政策的生动体现。

从2014年北京APEC会议上推动启动亚太自由贸易区进程，到同有关各方全面高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），继续推进加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》和《数字经济伙伴关系协定》……中国一步一个脚印，积极推进亚太合作，不断为建设开放型亚太经济贡献力量。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授顾清扬认为，RCEP的生效是亚太经济合作的典范。亚太地区坚持开放包容、互利共赢的理念，不仅将进一步促进本地区发展，还将为全球发展增添动力。

泰国外交部国际经济事务司司长奇猜表示：“中国在推动区域经济一体化方面起到的作用是如此重要，在这个时间点，我们需要中国在亚太、在全球引领这一进程。”

实现更高层次的互联互通

习近平主席郑重宣布，明年，中方将考虑举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，为亚太和全球发展繁荣注入新动力。

共建“一带一路”倡议的核心内涵，就是促进基础设施建设和互联互通，加强经济政策协调和发展战略对接，促进协同联动发展，实现共同繁荣。“习近平主席在本次APEC会议上宣布，中方将考虑举办第三届‘一带一路’国际合作高峰论坛，强调实现更高层次的互联互通，展示出中国与区域伙伴实现发展战略对接、共同开辟合作空间、让发展红利惠及各方的开放态度。”任琳说。

印度尼西亚智库亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺表示，强化基础设施建设是推动经济增长和加强国家竞争力的客观需要，中国倡导的互联互通合作有助于推动区域内各方互利共赢。

此次中国与区域内国家就共建“一带一路”、提升区域互联互通水平达成的重要共识和合作成果，受到国际社会高度关注。

在印度尼西亚巴厘岛，习近平主席和印尼总统佐科共同视频观摩雅万高铁试验运行，双方一致同意持续推进高质量共建“一带一路”和“全球海洋支点”合作，建设好“区域综合经济走廊”、“两国双园”等新旗舰项目。佐科表示，印尼愿同中方一道，全力确保雅万高铁明年如期投入运营。

在泰国曼谷，中泰双方发表联合声明并签署战略性合作共同行动计划，同意推进中老泰联通发展构想，加快中泰铁路建设，未来形成贯穿中南半岛的铁路大动脉。这不仅将助力泰国经济发展，也将推进本地区互联互通和协调发展。中国泰国商会副会长、泰国驻华大使馆前商务公使庄派吉认为，高水平的互联互通是充分释放泰中跨境贸易和投资潜力的举措之一，“泰中合作面临空前的发展机遇”。

亚洲各国就像一盏盏明灯，只有串联并联起来，才能让亚洲的夜空灯火辉煌。近来，共建“一带一路”项目在亚洲国家进展顺利。中老铁路货运站全部启用，中企投建的柬埔寨金港高速公路通车，中国和新加坡协同推进国际陆海贸易新通道建设，中企承建的孟加拉国达卡至阿苏利亚高架高速公路项目正式开工……秉持共商共建共享原则，中国持续推进共建“一带一路”倡议同亚太各经济体发展战略和区域合作倡议精准对接，以实现更大范围、更加便捷的互联互通，造福更多国家和人民。

不断以自身新发展为世界提供新机遇

前不久，第五届中国国际进口博览会成功举办，共有145个国家、地区和国际组织参展，来自127个国家和地区的2800多家企业参加企业商业展，按一年计意向成交金额735.2亿美元，比上届增长3.9%。“越办越好”的进博会再次彰显中国支持自由开放贸易、向世界开放市场的坚定决心。

“中国将坚持实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，坚持走中国式现代化道路，建设更高水平开放型经济新体制，继续同世界特别是亚太分享中国发展的机遇。”恰逢党的二十大胜利召开后习近平主席首次出访、APEC会议时隔数年首次线下举办的重要时刻，这一郑重宣示既面向亚太，也面向世界，彰显中国坚定不移推进高水平对外开放、不断以自身新发展为世界提供新机遇的大国担当。

“地瓜的藤蔓向四面八方延伸，但它的块茎始终长在根基位置。同样道理，无论发展到什么程度，中国都将扎根亚太、建设亚太、造福亚太。”长期以来，中国经济发展一直同亚太区域合作进程相融相伴。中国的发展受益于亚太，也用自身发展回馈亚太、造福亚太。中国已经成为许多亚太经济体的主要贸易伙伴和地区产业链供应链重要节点。汇丰日前发布调查报告显示，93%的RCEP成员国受访企业预计将增加对华贸易往来，其中超四成企业预计未来一年中国业务将增长至少30%。

泰国总理巴育表示，中国引领本地区疫后经济复苏，充分展现了大国担当，促进了亚太地区的稳定、安全与繁荣，并助力地区各国构建亚太共同体。

东帝汶总统奥尔塔认为，中国积极支持全球与区域经济复苏，亚太地区实现和平稳定与繁荣发展离不开中国贡献。

APEC工商咨询理事会秘书处执行主任、菲律宾太平洋经济合作全国委员会主席安东尼奥·巴西利奥说，亚太工商界人士期待中国高质量发展不断迈出新步伐，“对于亚太各经济体和工商界来说，一个开放和现代化的中国，意味着无限的发展机遇”。

《 人民日报 》（ 2022年11月26日 03 版）

(责编：袁勃、胡永秋)