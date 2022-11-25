南海和平稳定的历史大势不可抗拒，地区团结合作的时代潮流不可阻挡。域外势力执意在本地区玩弄地缘政治把戏，蓄意给本地区制造紧张矛盾，终将落得竹篮打水一场空

日前在柬埔寨首都金边举行的第二十五次中国—东盟领导人会议发表《纪念〈南海各方行为宣言〉签署20周年联合声明》。这是中国和东盟国家近年来就南海问题达成的又一份重要共识文件，展现了中国和东盟国家致力于排除域外干扰、维护南海和平稳定的共同意志和坚定决心，表明地区国家完全有信心、有智慧、有能力处理好南海问题。

联合声明开篇即强调“认识到将南海建设为和平、友谊、合作之海惠及各方”。把南海建设成为和平、友谊、合作之海是中国南海政策的重要目标，也是深化中国东盟全面战略伙伴关系的应有之义。2021年11月，习近平主席以视频方式出席并主持中国—东盟建立对话关系30周年纪念峰会，提出共建和平、安宁、繁荣、美丽、友好“五大家园”，强调“要共同维护南海稳定，把南海建成和平之海、友谊之海、合作之海”。“和平、友谊、合作之海”写入此次发表的联合声明，体现了地区国家对中国南海政策的积极回应和支持，也说明中国和东盟国家对“建设一个什么样的南海”已形成普遍共识。

《南海各方行为宣言》（以下简称《宣言》）是中国与东盟国家在南海问题上签署的首份政治文件。《宣言》的达成和落实，确保了南海局势的基本稳定，为地区发展繁荣、中国东盟关系深入发展并全面升级创造了有利条件。事实证明，《宣言》符合地区实际、具有地区特色，体现了地区国家在南海问题上的最大公约数，不仅过去管用，现在适用，未来也要用。此次发表的联合声明重申，《宣言》是中国—东盟对话关系中具有里程碑意义的文件，再次确认了《宣言》核心条款的内容，强调新形势下有必要加大努力、增进善意，全面有效落实《宣言》，表明中国和东盟国家将继续按照《宣言》确立的处理南海问题基本原则和共同规范携手前行，维护好南海和平稳定。

联合声明重申“由直接有关的主权国家通过友好磋商和谈判，以和平方式解决领土和管辖权争议”，指明了解决南海问题的必由之路。近年来，中国和东盟国家开创性地提出并推进“双轨思路”，即直接当事国通过谈判解决具体争议、中国和东盟国家共同维护地区稳定。“双轨思路”充分体现《宣言》精神和要义，已被实践证明是妥处南海问题的有效路径。中国一贯主张由直接当事国在尊重历史事实和国际法基础上通过谈判协商解决南海争端，这不仅符合《宣言》精神，也符合包括《联合国海洋法公约》在内的国际法原则。

在世界百年未有之大变局加速演进的大背景下，地区安全形势正面临深刻变化。个别域外国家为了维护自身霸权，到处挑拨离间，频繁派遣军机军舰在南海耀武扬威，引发地区国家对南海安全稳定的担忧。南海不是域外国家的“游猎园”，更不应成为大国博弈的“角斗场”。中国和东盟国家此次发表的联合声明充分说明，南海和平稳定的历史大势不可抗拒，地区团结合作的时代潮流不可阻挡。域外势力执意在本地区玩弄地缘政治把戏，蓄意给本地区制造紧张矛盾，终将落得竹篮打水一场空。

当前，中国和东盟国家正在全面有效落实《宣言》基础上积极推进“南海行为准则”磋商。只要各方坚持达成和落实《宣言》过程中积累的宝贵经验，牢牢把握妥处南海问题的正确方向，拿出智慧，保持耐心，就一定能实现早日达成一份高质量“南海行为准则”的目标，就一定能够把南海建成和平之海、友谊之海、合作之海。

《 人民日报 》（ 2022年11月25日 07 版）

(责编：袁勃、胡永秋)