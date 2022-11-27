本报记者 孙广勇

“泰中友好源远流长，双方在贸易、投资、文化等各个方面的合作成果丰硕。习近平主席对泰国的访问，进一步加强了泰中友好关系，密切两国各领域务实合作，必将为两国人民带来更多福祉。”泰国前总理阿披实·维乍集瓦在接受本报记者专访时表示，泰方愿以此为契机，在“泰中一家亲”基础上建立更为稳定、更加繁荣、更可持续的泰中命运共同体，“泰中关系将发展得越来越好”。

阿披实曾多次访问中国，见证了中国近年来的发展变化。“在中国共产党的领导下，中国经济社会发展取得巨大成就。每次访华，在与中国官员、学者的交流中，我都能感受到中国共产党坚持以人民为中心的发展思想和为全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗的坚定信念。”阿披实高度评价中国打赢脱贫攻坚战，成功消除绝对贫困。他说：“中国脱贫攻坚任务之艰、规模之大、成效之巨、影响之深前所未有。泰国也以解决贫困问题、改善人民生活为目标，正为促进经济发展、缩小贫富差距而努力。泰方可以借鉴中国减贫经验，推动实现国家发展和民生改善。”

阿披实认为，加强基础设施建设是推动经济发展的重要引擎。中国同149个国家和32个国际组织相继签署共建“一带一路”合作文件。共建“一带一路”日益成为广受欢迎的全球公共产品和开放合作的国际合作平台，为推动共建国家经济发展作出贡献。“泰国积极参与共建‘一带一路’，希望与中国加强经贸等领域合作，促进互联互通，努力成为东南亚地区的物流枢纽。”

阿披实表示，从公路港口等基础设施建设，到数字经济、环境保护等领域，泰中共建“一带一路”契合泰国提出的生物经济、循环经济和绿色经济发展理念，希望双方加快共建“一带一路”倡议与“泰国4.0”战略对接。“泰中双方同意加快泰中铁路建设，推进泰中老三国联通发展，希望泰中铁路早日建成通车，推动本地区互联互通和协调发展。”

阿披实表示，当前，亚太地区局势总体稳定，区域合作不断取得进展。刚刚闭幕的亚太经合组织第二十九次领导人非正式会议聚焦“开放、联通、平衡”这一主题，搭建了一个良好的沟通对话平台。各方积极交流讨论，为推动亚太区域经济一体化、提升贸易水平、促进互联互通创造机会。“中方倡导团结合作勇担责任，构建亚太命运共同体，为亚太和全球发展注入强劲动力。”阿披实说，中国是世界第二大经济体，国际影响力不断提升，世界期待中国在国际事务中发挥更大作用。

“加强国家间的协调与合作是应对挑战的有效途径。”阿披实认为，抗击疫情、应对气候变化、提振世界经济等都需要国际社会携手合作、共同努力。“全球性问题需要全球性解决方案，互利共赢是各方的正确选择。各国应该相互尊重，求同存异，把实现人民对美好生活的向往作为共同追求，建设更加繁荣美好的世界。”

（本报曼谷电）

《 人民日报 》（ 2022年11月27日 03 版）

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