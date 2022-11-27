本报记者 张志文 张远南 赵益普

“‘亚太奇迹’是靠大家携手奋斗、爬坡过坎创造的。长期以来，亚太地区秉持大家庭精神，坚持同舟共济、共克时艰，化解各种风险，在世界经济大潮中破浪前行，在合作中形成共同体意识，成为实现不断发展的深厚根基。”

习近平主席11月17日在亚太经合组织（APEC）工商领导人峰会上发表书面演讲，深刻解析“亚太奇迹”的成功经验，发出走和衷共济之路的时代呼声，为亚太经济合作持久健康发展指明前进方向。在亚太经济进入疫后复苏的关键阶段，习近平主席提出打造稳定畅通的产业链供应链、推进经济优化升级等重要主张，为时代之问提供中国答案，为国际社会带来宝贵信心。

同舟共济是亚太地区共同应对挑战的“金钥匙”

当前，新冠肺炎疫情反复延宕，世界经济复苏面临各种挑战，单边主义、保护主义上升，全球产业链供应链受到冲击，通货膨胀、粮食、能源安全等问题复杂严峻。习近平主席在APEC第二十九次领导人非正式会议上深刻指出，“现在，世界又一次站在历史的十字路口，亚太地位更加重要、作用更加突出。”

在APEC平台上，中方呼吁各方要发扬大家庭精神，加强合作，互相支持，互相帮助，推动亚太经济走在世界经济复苏前列，朝着构建亚太命运共同体不断迈进。中国主张切中肯綮、掷地有声，受到亚太各方和国际社会的高度关注。

“构建亚太命运共同体对于应对亚太地区目前面临的粮食安全、通货膨胀、供应链缺乏韧性等问题，具有积极意义。”新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际问题研究院副教授李明江认为，亚太命运共同体理念强调加强团结和促进经贸发展，有助于对冲地缘政治竞争在亚太地区的负面影响，有助于把关注点重新拉回经济领域，增进亚太人民福祉。

历史是最好的教科书。“从合作应对金融危机，到合力抗击疫情，同舟共济是亚太地区共同应对挑战的‘金钥匙’。”中国社会科学院亚太与全球战略研究院研究员许利平认为，在诸多挑战面前，亚太地区展现出和衷共济的情谊，并不断孕育“亚太奇迹”。

“中国倡导亚太命运共同体理念，助力区域经济一体化，与各方分享发展机遇，对亚太地区经济发展产生明显拉动效应。”中国国际问题研究院世界经济与发展研究所研究员姜跃春认为，推动构建亚太命运共同体，有助于各方坚持走和衷共济之路，推动各经济体实现互利共赢，为亚太经济合作走深走实发挥重要支撑作用。

站在新的起点上，秉持和衷共济的初心，亚太经济合作的信心更强，动力更足，目标更坚定。本次APEC会议通过APEC领导人宣言和《生物循环绿色经济曼谷目标》两份成果文件，体现了中方推动构建亚太命运共同体等政策主张，为亚太各方坚定走和衷共济之路创造了良好条件。

为亚太和世界经济复苏注入强劲动能

习近平主席郑重指出，我们要遵循经济规律，坚持市场原则，促进生产要素自由流动，维护货物服务生产和供应体系，打造便利、高效、安全的亚太产业链供应链。要共同反对单边主义、保护主义，反对将经贸关系政治化、武器化。

“部分国家奉行单边主义和保护主义，作出将经济科技问题政治化、武器化，人为干扰破坏全球产业链供应链等行径，违背市场原则和经济规律，会破坏亚太地区经济稳定复苏进程。”中国社会科学院世界经济与政治研究所全球治理研究室主任、国家全球战略智库研究员任琳表示，习近平主席提出打造稳定畅通的产业链供应链，对亚太地区非常重要。只有遵循经济规律，坚持市场原则，促进各类生产要素的自由流动，才能真正实现亚太地区经济复苏。

在菲律宾金砖国家政策研究会创始人赫尔曼·劳雷尔看来，打造稳定畅通的产业链供应链是亚太经济复苏的第一步。“中方对于经济规律和市场原则的尊重，给亚太经济体树立了榜样。”

中国经济同亚太经济相互依存、深度融合，中国已经成为许多亚太经济体的主要贸易伙伴和地区产业链供应链重要节点。面对国际风云变幻，中国以大国行动推动打造稳定畅通的产业链供应链，为亚太和世界经济复苏注入强劲动能。

从携手高质量共建“一带一路”、推动亚太地区互联互通，到倡议设立亚洲基础设施投资银行和丝路基金、打造新型投融资平台；从捐款1000万美元用于支持亚太经合组织机制和能力建设、为亚太经合组织发展中成员提供1500个培训名额用于贸易和投资等领域的能力建设项目，到举办进博会、服贸会、广交会、消博会等高水平开放展会，为亚太经济体提供了更多商机……中国以实际行动推动构建亚太命运共同体，以自身发展为亚太稳定繁荣作出积极贡献。

“中国历来强调合作，特别是在抗击疫情方面，中国为世界各国送去疫苗，为相关环节开辟‘绿色通道’，有力稳定了全球产业链供应链。”姜跃春说。

加快构建亚太绿色合作格局

习近平主席强调，我们要顺应新一轮科技革命和产业变革，加速科技创新和制度创新，培育新经济、新业态、新商业模式，实现亚太经济数字化转型。要坚持绿色低碳发展，打造绿色产业和绿色金融，加快构建亚太绿色合作格局，让亚太地区经济发展走在世界前列。

许利平表示，通过数字经济转型培育新业态、新模式，将推动亚太经济可持续增长，为全球经济复苏注入更强劲动力。

以正确的战略策略应变局、育新机、开新局，向创新要动能，以绿色促发展，已成为推动亚太经济复苏和世界经济走出低迷的有效途径。

创新成为中国高质量发展的又一张名片。“未来，我们需要向科技寻求生产力。”在任琳看来，只有加速亚太地区数字化转型，推动经济优化升级，才能在新一轮科技革命和产业变革中赢得新机，为未来亚太经济增长提供重要驱动力。

“数字经济是世界经济的未来趋势。”APEC秘书处执行主任丽贝卡·玛利亚表示，亚太经济体要加强数字基础设施建设水平，加快推进数字人才培养，同时在数字化标准建设、数字经济发展体系完善上下功夫，推动亚太经济数字化转型实现质的突破。

泰国参议院外交委员会顾问、泰国法政大学经济学院副教授阿颂西认为，习近平主席提出加快构建亚太绿色合作格局，非常具有前瞻性。“亚太地区应该汇聚合力，推动绿色经济发展合作，发挥各经济体的互补性优势，争取尽快打造出规模性的区域绿色经济。”

“遇山一起爬，遇沟一起跨。”正如这句马来西亚谚语所说，合作始终是亚太发展繁荣的关键词。沿着和衷共济之路坚持走下去，不断深化互信、包容、合作、共赢的亚太伙伴关系，才能续写亚太经济合作的佳话，为推动构建人类命运共同体注入亚太力量。

《 人民日报 》（ 2022年11月27日 03 版）

(责编：袁勃、胡永秋)