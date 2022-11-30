本报记者 曲 颂 周 輖 陈效卫

“国之称富者，在乎丰民。”共同富裕是社会主义的本质要求，是人民群众的共同期盼。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把逐步实现全体人民共同富裕摆在更加重要的位置上，推动区域协调发展，采取有力措施保障和改善民生，打赢脱贫攻坚战，全面建成小康社会，为促进共同富裕创造了良好条件。在党的二十大报告中，习近平总书记深刻阐述了中国式现代化五个方面的中国特色，其中一个方面就是“全体人民共同富裕的现代化”。

“民众的幸福感更强烈了”

近1亿农村贫困人口实现脱贫，历史性地解决绝对贫困问题；国内生产总值、人均国内生产总值分别突破100万亿元和1万美元；中等收入群体超过4亿人，实现从低收入国家到中等偏上收入国家的历史性跨越……中国式现代化坚持把实现人民对美好生活的向往作为现代化建设的出发点和落脚点，着力维护和促进社会公平正义，着力促进全体人民共同富裕，坚决防止两极分化。

法国参议院副议长、法国共产党全国委员会主席皮埃尔·洛朗多次访问中国，他说：“每隔几年看中国，巨大的变化和发展都让我震撼。过去十年，中国持续快速发展。最令我感慨的是中国脱贫攻坚所走过的道路。全面消除绝对贫困、如期全面建成小康社会，中国共产党把承诺变为现实。”

拉脱维亚姑娘安泽在中国多个电视节目中担任外籍主持人。因为工作需要，她多次走访中国的乡村地区。安泽回忆说，10多年前到广西壮族自治区百色市那岩古寨，需要换乘飞机、汽车等多种交通工具，还得走几个小时的山路。这让她深刻感受到，让每一个居住在贫困地区的人拥有美好生活，是一项艰巨的任务。“文化旅游、直播带货……中国正在探索形式多样的乡村振兴路径，越来越多的村庄开始重视以产业链带动周边发展。”

在广西壮族自治区乍洞村担任驻村第一书记“助理”的卢森堡人汉森·勒内，与基层干部一道帮助村民修路盖房，教村民种植百香果、黄瓤西瓜、黑龙茄子等，还为山里的野蜂蜜“带货”。他认为：“中国不仅在政策、资金等方面支持落后地区脱贫，还展示了通向美好未来的方式，授人以渔。”

交通、电力、通信、教育、医疗……“随着贫困地区的建设和保障日益完善，民众的幸福感更强烈了。”新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授顾清扬认为，脱贫攻坚、乡村振兴等是中国社会重视弱势群体发展的缩影，中国正阔步迈向共同富裕的目标。

“为世界提供了全新的现代化模式”

中国要实现共同富裕，但不是搞平均主义，而是要先把“蛋糕”做大，然后通过合理的制度安排把“蛋糕”分好，水涨船高、各得其所，让发展成果更多更公平惠及全体人民。

澳大利亚悉尼大学中国问题研究中心主任戴维·古德曼曾在中国多个城市生活。在他看来，现代化的定义、路径和模式没有一定之规。“中国式现代化强调全体人民共同富裕，通过创造更多机会，不断提升民众生活水平。”

走访中国多地后，法国国际问题专家布鲁诺·吉格感慨：“中国的实践正推动西方研究者反思其既有观点，比如‘什么是发展’‘什么是民主’‘什么是好的国家治理’。中国给出了不同的答案。”

英国学者马丁·雅克表示，在很长一段时间里，美国等西方国家定义了“现代化标准”，但西方现代化导致了包括贫富差距悬殊在内的严重不平等问题。中国正在以推动实现共同富裕的方式，化解发展中遇到的挑战。“中国式现代化为世界提供了全新的现代化模式。”

“各国需要为更加公平的财富分配而努力。”秘鲁学者卡洛斯·阿基诺认为，中国自改革开放以来，使7亿多农村贫困人口脱贫，为许多发展中国家解决贫困问题树立了榜样。中国促进共同富裕的经验值得其他国家学习。

英国政治评论员卡洛斯·马丁内斯认为，中国为促进收入、教育等资源的合理分配和企业有序发展采取措施，推动共同富裕已经取得积极成果，有效改善了民众生活。

“各国一起发展才是真发展，大家共同富裕才是真富裕”

中国式现代化为人类实现现代化提供了新的选择，中国共产党和中国人民为解决人类面临的共同问题提供更多更好的中国智慧、中国方案、中国力量。“各国一起发展才是真发展，大家共同富裕才是真富裕。”“在人类追求幸福的道路上，一个国家、一个民族都不能少。”一个不断走向现代化的中国，必将为世界提供更多机遇，为国际合作注入更强动力，为全人类进步作出更大贡献。

在哈萨克斯坦札纳塔斯，中哈合资建设的风电项目极大缓解哈南部地区缺电状况，给城市带来投资，给当地人带来工作机会，也让一度沉寂的工业城镇札纳塔斯焕发生机。

在布隆迪布班扎省基航加县，中国农业专家组成功实施杂交水稻减贫示范村项目，帮助全村居民摆脱绝对贫困。

在柬埔寨，金港高速串联起金边、干丹、磅士卑、戈公、西哈努克5个人口稠密的省市，不仅为民众出行提供了便利，也有望间接创造上万个工作岗位，拉动沿线地区投资和消费，推动柬埔寨西南区域经济乃至整个柬埔寨经济的发展。

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截至2022年7月底，中国已与“一带一路”沿线149个国家、32个国际组织签署200多份合作文件。无数“连心桥”“繁荣港”“幸福路”，在“一带一路”沿线国家铺展，改善了亿万民众的生活。

作为中国提供的国际公共产品，全球发展倡议为缩小南北鸿沟、破解发展不平衡提出了“路线图”，也为推进联合国2030年可持续发展议程提供了“加速器”。一年多来，“全球发展倡议之友小组”成员已逾60国。

埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴大学教授科斯坦蒂诺斯认为，中国的发展成就鼓舞了发展中国家努力追求社会进步和包容性发展。联合国秘书长古特雷斯表示，中方提出的全球发展倡议同联合国2030年可持续发展议程相契合，在帮助发展中国家共同发展方面，中国所作努力无可比拟。

从举办广交会、进博会、服贸会、消博会，到加快建设自贸试验区，再到高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》，中国始终以开放之姿拥抱世界，以自身发展推动共同发展，以扎实行动推动建设开放型世界经济，不断打开“共享未来”的机遇之门。墨西哥驻华大使施雅德表示，随着中国经济规模不断扩大、国际贸易投资参与度持续提升，中国对全球的重要性与日俱增，正成为全球治理体系改革和建设的重要参与者。

为人民谋幸福，为世界谋大同。中国式现代化的理念和实践为构建人类命运共同体不断注入新内涵新动力，为人类文明进步指引未来，为人类共同发展开辟更加广阔的前景。

《 人民日报 》（ 2022年11月30日 03 版）

(责编：赵欣悦、牛镛)