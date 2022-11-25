爱德华多·克林格

中国共产党长期执政，始终得到人民拥护和支持，其中一个重要原因是中国共产党坚持一切为了人民、一切依靠人民

中共二十大为当前和今后一个时期中国发展指明了方向、规划了蓝图，展现了中国开创更加光明未来的信心。

在中国共产党领导下，中国成功走出了一条符合国情的发展道路。中共二十大报告提出，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。中国式现代化既有各国现代化的共同特征，更有基于自己国情的中国特色，向世界展示了各国可以根据本国国情探索迈向现代化之路，为人类实现现代化提供了新的选择。

中国共产党长期执政，始终得到人民拥护和支持，其中一个重要原因是中国共产党坚持一切为了人民、一切依靠人民。在中国共产党的领导下，中国历史性地解决了绝对贫困问题，中国经济长期向好发展的基础更加坚实。中国的反腐败斗争取得显著成效，进一步提升了中国人民对中国共产党的信任度。这些充分彰显中国共产党的强大领导力。

当前，人类社会面临前所未有的挑战，世界又一次站到十字路口。国际社会迫切需要共同抵制单边主义和保护主义，尊重国际法和国际关系基本准则，推动经济全球化朝着正确方向发展，促进全球贸易增长，为全球发展进步注入动力。

中国始终坚持维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨，致力于推动构建人类命运共同体，国际地位和国际影响力不断提升。中国全面推进中国特色大国外交，坚定维护国际公平正义，毫不动摇反对任何单边主义、保护主义、霸凌行径，为维护世界和平、促进共同发展发挥了积极建设性作用。习近平主席提出全球发展倡议和全球安全倡议，有利于推动国际社会以合作应对共同挑战。

中国深化拓展平等、开放、合作的全球伙伴关系，实行更加积极主动的开放战略，成为140多个国家和地区的主要贸易伙伴，中国市场对全球企业的吸引力不断增强。中国经济高质量发展为各国发展提供了大量机遇。9年多来，共建“一带一路”搭建起国际合作的重要平台，为共建国家发展提供了重要助力，为世界经济增长注入了正能量。

我们相信，拥有丰富执政经验的中国共产党一定能够团结带领中国人民朝着既定目标不断前进，取得新的伟大成就。

（作者为多米尼加共和国科学院院士、中国与亚洲问题分析研究中心主任）

《 人民日报 》（ 2022年11月25日 02 版）

(责编：袁勃、胡永秋)