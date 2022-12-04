新华社北京12月3日电 多国领导人和国际组织负责人继续向国家主席习近平致唁电函并通过其他方式，对江泽民同志逝世表示深切哀悼。

越共中央总书记阮富仲、越南国家主席阮春福、总理范明政、国会主席王庭惠表示，江泽民同志是中国党和国家杰出领导人，为中国特色社会主义建设事业建立了卓越功勋。江泽民同志与越南领导同志共同确立的“长期稳定、面向未来、睦邻友好、全面合作”十六字方针和提出的越中要做好邻居、好朋友、好同志、好伙伴，为两党两国关系不断发展并取得重要成果指明了方向。我们相信，在以习近平同志为核心的中共中央坚强领导下，中国人民一定能够在中国特色社会主义建设事业中不断取得新的更大成就。

尼泊尔总统班达里表示，江泽民主席是一位卓越的领导人和富有远见卓识的政治家，为提升中国国际地位发挥了重要作用。尼泊尔将始终铭记江泽民主席为培育和巩固尼中睦邻关系所作的贡献。

沙特国王萨勒曼、王储兼首相穆罕默德表示，对江泽民主席逝世深表哀悼，对逝者家属以及友好的中国人民致以最诚挚的慰问。

以色列总统赫尔佐格表示，江泽民先生为中国经济蓬勃发展打下坚实基础。以色列人民不会忘记他为推动以中关系发展作出的重要贡献。

塞舌尔总统拉姆卡拉旺表示，江泽民先生成功带领中国实现经济快速增长和社会变革，取得举世瞩目的成就。江泽民先生为今天非中友好合作关系奠定了良好基础。

厄立特里亚总统伊萨亚斯表示，江泽民主席富有远见，充满智慧，为中国数十年来经济快速增长和国际地位显著提升作出了重大贡献。

所罗门群岛总理索加瓦雷表示，江泽民主席是一位杰出的中国领导人。所罗门群岛政府和人民同中国人民坚定站在一起，共同哀悼这位伟大领导者的逝世。

德国总统施泰因迈尔表示，江泽民主席在任内给中国带来了深刻影响。他的名字永远同中国经济的腾飞和加入世界贸易组织紧密相连。我们不会忘记他为推动德中关系发展作出的巨大努力。

波兰总统杜达表示，江泽民先生为中国发展腾飞和改革开放事业所作的贡献将永远为人们所铭记。

科威特埃米尔纳瓦夫、科威特王储米沙勒、佛得角总统内韦斯、喀麦隆总统比亚、中非总统图瓦德拉、科摩罗总统阿扎利、埃塞俄比亚总统萨赫勒—沃克、几内亚比绍总统恩巴洛、莫桑比克总统纽西、尼日尔总统巴祖姆、苏丹主权委员会主席布尔汉、汤加国王图普六世、瑞士联邦主席卡西斯、芬兰总统尼尼斯托、挪威国王哈拉尔五世、爱沙尼亚总统卡里斯、尼泊尔总理德乌帕、安提瓜和巴布达总理布朗、贸发会议秘书长格林斯潘、国际电信联盟秘书长赵厚麟、西非国家经济共同体委员会主席图雷就江泽民同志逝世向江泽民同志家属、中国共产党、中国政府和中国人民致以最深切的慰问。

《 人民日报 》（ 2022年12月04日 03 版）

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