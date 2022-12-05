中国共产党团结带领中国人民在脱贫攻坚领域取得了前所未有的成就，解决困扰中华民族几千年的绝对贫困问题，给许多外国政党政要和友好人士留下深刻印象。在他们看来，中国共产党的治国理政成就和经验，对其他国家特别是发展中国家发展有重要借鉴意义，新时代中国的发展将为全球发展带来巨大机遇。

“积极促进其他国家共同发展”

本报记者 苏 航

“中国的发展速度太快了！”吉布提争取进步人民联盟总书记伊利亚斯·穆萨·达瓦莱由衷感叹。他第一次访问中国是在2000年。当时，北京已是高楼林立、车水马龙。“等我2019年再次访问中国时，北京又有了许多变化，已经成为一座现代化国际大都市，中国许多城市的现代化水平都非常高。”

达瓦莱是《习近平谈治国理政》系列著作的忠实读者，还总是鼓励身边同事反复阅读和思考书中的重要内容。“习近平总书记多次表示，中国愿同各国一道，合力建设远离贫困、共同发展的美好世界。我认为这样的理念和主张对世界意义重大。”他说。

“实现了第一个百年奋斗目标，在中华大地上全面建成了小康社会，历史性地解决了绝对贫困问题，这是中国共产党百年奋斗的辉煌成果。”达瓦莱表示，中国的经验证明，一个国家实行什么样的政治制度，走什么样的政治发展道路，必须与这个国家的国情和性质相适应。中国共产党既为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴，也为人类谋进步、为世界谋大同，“在实现自身发展的同时，还积极促进其他国家共同发展”。

中国提出全球发展倡议，呼吁构建更加平等均衡的全球发展伙伴关系，推动多边发展合作进程协同增效，加快落实联合国2030年可持续发展议程。达瓦莱认为，全球发展倡议为各国发展和国际合作指明了方向，吉布提也将从这一倡议中受益。“多年来，吉布提积极参与共建‘一带一路’，随着铁路、港口、国际自贸区等一些重大基础设施项目的推进，必将有力推动吉布提经济和社会发展。”

“吉布提只有约100万人口，但中国朋友对我们始终平等相待。”达瓦莱说，吉布提争取进步人民联盟与中国共产党彼此支持，紧密合作，建立了兄弟般的情谊，期待今后双方继续加强各层次、全方位的伙伴关系，积极落实两国领导人达成的重要共识，更好维护两国人民的利益。

达瓦莱表示，中共二十大胜利召开对中国和全世界来说都非常重要。在面对复杂局势和多重风险挑战的形势下，期待大会成果引领中国继续向前，在国际舞台上发挥更大作用。

“给其他发展中国家提供了宝贵经验”

本报记者 姚明峰

“中国共产党团结带领中国人民取得了举世瞩目的发展成就，中国的成功实践给其他发展中国家提供了宝贵经验。”阿根廷团结党国际关系负责人马里亚诺·西亚法尔迪尼表示。

西亚法尔迪尼长期关注中国发展，他注意到，习近平总书记在中共二十大报告中指出，不断谱写马克思主义中国化时代化新篇章，是当代中国共产党人的庄严历史责任。“中国共产党坚持运用辩证唯物主义和历史唯物主义，坚持和发展马克思主义并与中国具体实际相结合，取得了伟大历史成就。”西亚法尔迪尼指出，拉美国家和中国同属发展中国家，有着相似的经历和广泛的共同利益，马克思主义中国化时代化的成功实践对拉美国家的发展具有启迪意义。

为了将新中国的历史和发展经验更加生动全面地展现在拉美人民面前，西亚法尔迪尼出版了《历史的连续性：以马克思主义解释中国现象》一书。“我想用马克思主义解读中国经济、政治和社会的发展。”西亚法尔迪尼表示，马克思主义不是教条，而是与时俱进的理论。马克思主义中国化时代化使中国实现了伟大的变革，进而对世界的发展产生了深远影响。

通过共建“一带一路”等重大倡议，拉美与中国实现了更高水平的互联互通，强大的协同效应正逐渐显现。阿中建交50年来，两国双向投资规模稳步扩大，双方合作涉及水电、铁路、能源、通信等领域。中国在阿投资建设的基建项目促进了当地产业发展，打通了偏远地区与外界的通道，帮助当地居民摆脱了贫困。今年2月，阿中两国签署共建“一带一路”谅解备忘录，共同推进“一带一路”建设，推动阿中各领域务实经贸合作进一步发展，特别是在数字经济、绿色发展等新兴领域加强投资合作，不断提升双边经贸合作水平，增进两国人民福祉。

“中国向我们展示了马克思主义在当今时代依然有着强大生命力。”西亚法尔迪尼期待马克思主义中国化时代化继续实现新发展、新飞跃。他认为，面对复杂多变的世界局势，阿根廷等拉美国家应进一步加强与中国在各领域的交流合作，共同携手构建人类命运共同体，为建设更加美好的世界作出新贡献。

“与世界分享中国发展的红利”

本报记者 崔 琦

“能够在中共二十大期间来中国学习，我觉得非常幸运。衷心希望中国继续繁荣发展、不断前进。”纳米比亚人组党青年团洛奇·克莱斯特支部书记海卡里·恩卡图卢姆科瓦在接受采访时，一边展示着自己收看中共二十大开幕会直播的照片，一边对本报记者说。

海卡里表示，中共二十大报告中“坚持以人民为中心的发展思想”“全面发展全过程人民民主”等内容让他印象深刻。“中国共产党真正做到了每一项政策都以人民为出发点，一切为了人民、一切依靠人民。”

2019年，海卡里第一次来到中国，参加第四届中非青年大联欢活动，近距离考察中国的精准扶贫模式。在广东省英德市连江口镇连樟村，海卡里参观了当地的扶贫车间。“车间里辛勤工作的当地村民也是合作社的股东，能够通过劳动获得分红，脸上洋溢着幸福的笑容。”海卡里说，在打赢脱贫攻坚战的过程中，中国坚持“扶贫先扶智”，注重教育脱贫，充分挖掘每个人的潜力，为全球减贫事业作出了重大贡献。

海卡里表示，中国共产党和纳米比亚人组党是肝胆相照的姊妹党。在与纳米比亚等非洲国家交往时，中国始终秉持“真诚友好、平等相待，互利共赢、共同发展，主持公道、捍卫正义，顺应时势、开放包容”的非中友好合作精神。纳中建交以来，中国帮助纳米比亚完成了儿童活动中心、地方议会大厦等多个项目建设；新冠肺炎疫情发生以来，中国向纳捐赠多批抗疫物资和疫苗……“中国为我们培训了专业的工程师，将先进技术带到纳米比亚。我们一直珍视并感谢中国对纳米比亚各领域发展的支持。中国是纳米比亚永远的朋友！”海卡里说。

“近年来，中国提出了共建‘一带一路’、全球发展倡议、全球安全倡议等重要倡议，与世界分享中国发展的红利，为全球经济发展注入动力，不断以新发展为世界提供新机遇。”海卡里表示，中国是纳米比亚最大的贸易伙伴，很多共建“一带一路”项目走进纳米比亚，增强了纳米比亚发展的内生动力。

作为北京大学东方奖学金获得者，海卡里正努力学习中文，他说：“我们借鉴了中国共产党的成功经验。希望两党深化传统友谊，不断推动务实合作。”

“为世界和平与发展作出重要贡献”

本报记者 邢 雪

“在中国共产党领导下，中国的经济实力、科技实力、综合国力、国际影响力持续增强，这是非常了不起的成就。”英国共产党（马列）主席埃拉·鲁尔接受本报记者采访时表示。

作为英国马克思主义政党的一支重要力量，英国共产党（马列）多年来一直致力于发展和中国共产党的交流合作关系。不久前，鲁尔在参加中共中央对外联络部举行的一场视频交流活动时表示，在中国共产党的领导下，中国取得了举世瞩目的成就。“1921年，中国共产党刚刚成立，掌握了马克思列宁主义革命理论，并将其化为强大、不可替代的武器，领导中国人民浴血奋战，推翻了帝国主义、封建主义和官僚资本主义的统治，迎来了新中国的成立。”

在鲁尔看来，中国共产党从诞生那一天起，就把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴作为自己的初心使命，100多年来一直为人民利益而奋斗。中共十八大以来，中国共产党团结带领中国人民如期完成脱贫攻坚、全面建成小康社会的历史任务。中国大地上，一户户脱贫家庭命运改变，一个个脱贫山乡沧桑巨变，书写了波澜壮阔的脱贫攻坚答卷，这令鲁尔赞叹不已。“在中国脱贫攻坚取得全面胜利的过程中，中国共产党的领导发挥了十分重要的作用。”她说。

鲁尔曾多次访问中国，参加中国社会科学院、武汉大学等组织的学术研讨会议，熟知中国共产党的发展情况。通过阅读《习近平谈治国理政》系列著作，鲁尔感受到了中国党和国家领导人对治国理政的深邃思考和对人民群众的深切关怀。她对全过程人民民主和中国民主运转的基本逻辑也有了更深的认识。中国共产党把广大基层群众组织起来、动员起来、凝聚起来，参与政策制定和实施的方式令她印象深刻。

“我非常认同习近平总书记所说的‘人民幸福生活是最大的人权’。”鲁尔表示，中国除了让本国人民过上好日子外，还帮助其他发展中国家发展，显示出中国的大国担当。中共二十大报告提出，中国共产党是为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的党，也是为人类谋进步、为世界谋大同的党。“中国提出的关于构建人类命运共同体重要理念，共建‘一带一路’倡议、全球发展倡议、全球安全倡议等，为世界和平与发展作出重要贡献，反映了世界人民的希望和愿望。”她认为，中国提出的这些重要倡议和理念，在尊重所有参与者的基础上推动合作，为各国加快经济发展、实现自身繁荣创造了巨大机遇。

《 人民日报 》（ 2022年12月05日 17 版）

(责编：白宇、岳弘彬)