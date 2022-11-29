本报记者 潘旭涛

图①：11月24日，人们在塞内加尔首都达喀尔的海边使用健身器械。

新华社记者 李 琰摄

图②：图为希腊比雷埃夫斯港集装箱3号码头。

中远海运港口比雷埃夫斯码头有限公司供图（新华社发）

图③：11月8日，在泰国罗勇府的泰中罗勇工业园，泰国工程师那塔武在盾安金属（泰国）有限公司生产线上工作。

拉 亨摄（新华社发）

图④:11月9日，在印度尼西亚西爪哇省万隆市，一列高铁动车组正在雅万高铁试验段进行热滑试验。

李培养摄（新华社发）

有美国企业家被它深深打动；

有巴基斯坦政要为它深情赋诗；

有英国媒体称它“关乎世界的命运”；

……

它，就是中国梦！

2012年11月29日，中国国家博物馆，中共中央总书记习近平参观《复兴之路》展览时，首次提出中国梦的概念：“现在，大家都在讨论中国梦，我以为，实现中华民族伟大复兴，就是中华民族近代以来最伟大的梦想。”三个多月后的全国人民代表大会上，习近平发表中国国家主席就任宣言。在将近25分钟的讲话中，习近平9次提及“中国梦”，44次提到“人民”，他有关“中国梦”的论述，一次又一次被热烈的掌声打断。

此后，习近平主席在国际交往的多种场合多次宣示：中国梦是和平、发展、合作、共赢的梦，同世界各国人民的美好梦想息息相通，中国人民愿意同各国人民在实现各自梦想的过程中相互支持、相互帮助。

10年间，中国将自身发展经验和机遇同世界各国分享，欢迎各国搭乘中国发展“快车”、“便车”、“顺风车”，实现共同发展。中国梦与世界各国人民的梦想交汇共鸣。

不久前胜利召开的中共二十大，让国际社会愈加坚信，中国梦是追求幸福与和平的梦、奉献世界的梦。

“中共二十大报告发出明确信号，中国共产党领导下的中国将坚定维护国际关系基本准则和国际公平正义，推动落实全球发展倡议和全球安全倡议，推动构建人类命运共同体。”新西兰中国问题专家戴夫·布罗米奇说，一个社会稳定、经济强劲的中国是世界的福祉。

中国梦是追求幸福的梦

中国梦是什么？世界渴望了解中国这个东方大国的伟大梦想。

2015年9月22日傍晚，美国西雅图华灯初上，欢迎习近平主席到访的晚宴隆重举行。站在宴会讲台上，习近平主席叙说着梁家河的故事，话语满怀深情——

“上世纪60年代末，我才十几岁，就从北京到中国陕西省延安市一个叫梁家河的小村庄插队当农民，在那儿度过了7年时光。那时候，我和乡亲们都住在土窑里、睡在土炕上，乡亲们生活十分贫困，经常是几个月吃不到一块肉。我了解乡亲们最需要什么！后来，我当了这个村子的党支部书记，带领乡亲们发展生产。我了解老百姓需要什么。我很期盼的一件事，就是让乡亲们饱餐一顿肉，并且经常吃上肉。但是，这个心愿在当时是很难实现的。”

习近平主席接着说：“今年春节，我回到这个小村子。梁家河修起了柏油路，乡亲们住上了砖瓦房，用上了互联网，老人们享有基本养老，村民们有医疗保险，孩子们可以接受良好教育，当然吃肉已经不成问题。这使我更加深刻地认识到，中国梦是人民的梦，必须同中国人民对美好生活的向往结合起来才能取得成功。”

朴实的话语生动阐释了中国梦的内涵，深深打动了在场的宾客，其中就有星巴克创始人霍华德·舒尔茨。2020年11月，舒尔茨致信习近平主席：“时至今日，我仍记得您那天分享的关于梁家河的故事。中国梦所蕴含的‘对美好生活的向往’让我联想到美国梦。”

梁家河的故事生动说明，中国梦是追求幸福的梦。中国梦是中华民族的梦，也是每个中国人的梦。中国梦让每个人共享人生出彩的机会，共享梦想成真的机会。

在心怀梦想、追求幸福的路上，中国人民书写出脱贫攻坚的壮丽史诗。10年来，中国近1亿农村贫困人口实现脱贫，历史性地解决了绝对贫困问题，为全球减贫事业作出了重大贡献。无数人的命运因此而改变，无数人的梦想因此而实现，无数人的幸福因此而成就。

在执着梦想、收获幸福的路上，中国人民更多更好地共享发展成果。10年来，中国九年义务教育巩固率提高3.6个百分点，达到95.4%，全国城乡低保平均标准分别增长1.2倍、2.1倍，2.8亿农村群众解决了饮水安全问题，1.4亿多人住上保障房、喜圆安居梦……

凡是过往，皆为序章。

今天，中国已完成脱贫攻坚、全面建成小康社会的历史任务，实现了第一个百年奋斗目标，正向第二个百年奋斗目标进军，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。新征程充满光荣和梦想。

中国梦提出10年来，国际社会对中国梦本质内涵的认知认识日益深入：国家富强、民族振兴、人民幸福——这是中国的梦，人民的梦，大家的梦。

中国梦是追求和平的梦

中国梦，同全世界人民的梦想是怎样的关系？世界渴望了解中国这个东方大国走向伟大复兴的深层逻辑。

“拿破仑说过，中国是一头沉睡的狮子，当这头睡狮醒来时，世界都会为之发抖。中国这头狮子已经醒了，但这是一只和平的、可亲的、文明的狮子。”2014年3月，在中法建交50周年纪念大会上，习近平主席如是说。

生动的比喻阐释深刻的道理：中国梦是追求和平的梦。

中国梦是和平之梦，渊源于中国历史。中华民族的血液中没有侵略他人、称霸世界的基因，中国人民不接受“国强必霸”的逻辑。习近平主席说：“天下太平、共享大同是中华民族绵延数千年的理想。历经苦难，中国人民珍惜和平，希望同世界各国一道共谋和平、共护和平、共享和平。历史将证明，实现中国梦给世界带来的是机遇不是威胁，是和平不是动荡，是进步不是倒退。”

中国梦是和平之梦，植根于中国现实。中国梦需要和平，只有和平才能实现梦想。11月17日，习近平主席在亚太经合组织工商领导人峰会上发表书面演讲时强调：“中国人民最希望看到的是和平稳定。走和平发展道路是根据中国人民根本利益作出的战略抉择。”

10年间，国际社会愈来愈深切地感受到，中国始终是世界和平的建设者、国际秩序的维护者、全球发展的贡献者。

中国是维护世界和平的中流砥柱，坚定支持和积极参与联合国维和行动，是联合国安理会5个常任理事国中派出维和人员最多的国家。2015年9月，习近平主席在联合国维和峰会上发表讲话时，讲述了一个感人故事——

“中国维和女警察和志虹在海地执行联合国维和任务时不幸殉职，留下年仅4岁的幼子和年逾花甲的父母。她曾经写道：‘于大千世界，我也许只是一根羽毛，但我也要以羽毛的方式，承载和平的心愿。’这是她生前的愿望，也是中国对和平的承诺。”

和志虹不幸殉职时，年仅35岁。她深爱着家和国，但强烈的使命感让她毫不犹豫离开故土奔赴维和一线，因为她心怀梦想，这梦想就是世界的和平与安宁。

“中国人如何定义、追求他们的梦想将对世界其他国家产生重要影响。”美国《大西洋月刊》刊文称，“中国所希望得到的只是在世界上和平崛起。”

中国梦是奉献世界的梦

中国梦会给世界带来什么？世界渴望分享中国发展带来的无限机遇。

2014年6月，在中阿合作论坛第六届部长级会议开幕式上发表讲话时，习近平主席提到这样一个故事——

“在阿拉伯商人云集的义乌市，一位名叫穆罕奈德的约旦商人开了一家地道的阿拉伯餐馆。他把原汁原味的阿拉伯饮食文化带到了义乌，也在义乌的繁荣兴旺中收获了事业成功，最终同中国姑娘喜结连理，把根扎在了中国。”

如今，穆罕奈德的生意越做越大，他与妻子一起又开了一家新餐厅。穆罕奈德的奋斗历程诠释了中国梦和阿拉伯梦的完美结合。他说，“中国梦就像一朵花，开花后，全世界都可以闻到花香。”

“穷则独善其身，达则兼济天下。”这是中华民族始终崇尚的品德和胸怀。中国一心一意办好自己的事情，既是对自己负责，也是为世界作贡献。随着中国不断发展，中国已经并将继续尽己所能，为世界和平与发展作出自己的贡献。

实践证明，中国梦是和平、发展、合作、共赢的梦，是奉献世界的梦。中国人民在追求中国梦的过程中，帮助、支持各国人民实现自己的美好梦想。

在“澜沧号”动车车厢里，几名天真可爱的老挝孩子摸摸这里、瞅瞅那里，兴奋不已。孩子们来自老挝中老友好农冰村小学，这是他们第一次乘坐火车。

2019年4月，习近平主席在给这所小学全体师生的回信中写道：“欢迎你们早日乘上中老铁路列车来到北京。”经过两年多的期盼，2021年12月，中老铁路正式运营通车，中国梦与老挝梦联通在了一起。

在中国梦与世界各国人民梦想的交汇中，莫桑比克建起了马普托跨海大桥，希腊比雷埃夫斯港重新焕发生机，雅万高铁项目启动，印尼和东南亚即将拥有第一条高速铁路……

英国《金融时报》报道称，“中国梦不仅关乎中国的命运，也关乎世界的命运”。10年来，习近平主席提出构建人类命运共同体重大理念，提出共建“一带一路”倡议，提出全球发展倡议、全球安全倡议……中国与世界携手圆梦，让中国梦与世界梦同频共振。

欧洲央行行长拉加德曾说，“希望我的子孙听着中国梦长大，这有助于他们的生活更美好。”梦想没有隔阂，梦想息息相通，梦想传递着全人类和平与发展的美好愿景。

昨天—今天—明天；历史—现实—未来。

一切伟大成就都是接续奋斗的结果，一切伟大梦想都必然在继往开来中实现。

今天，我们比历史上任何时期都更接近、更有信心和能力实现中华民族伟大复兴的目标。新时代的追梦人，必将绘就更加壮阔的奋进画卷，中华民族伟大复兴的中国梦一定能够实现！

(责编：艾雯、刘叶婷)