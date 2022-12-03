新华社北京12月2日电 多国领导人和国际组织负责人继续向国家主席习近平致唁电函并通过其他方式，对江泽民同志逝世表示深切哀悼。

朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩表示，痛悉江泽民同志不幸逝世，表示深切哀悼。江泽民同志为中国党和国家发展壮大、人民幸福奉献了毕生精力，提出“三个代表”重要思想，为建设中国特色社会主义伟大事业作出巨大贡献。江泽民同志真诚支持、声援朝鲜人民的社会主义事业，积极致力于巩固发展朝中传统友谊。江泽民同志的功绩将永垂不朽。

柬埔寨国王西哈莫尼表示，江泽民主席是中国人民的杰出代表、柬埔寨王国和柬埔寨人民的伟大朋友，为柬埔寨重获和平稳定、国家团结以及密切柬中两国之间的兄弟情谊、团结合作作出巨大贡献，将被永远铭记。

韩国总统尹锡悦表示，江泽民主席是带领中国实现繁荣发展的伟大领导者，也是韩国和韩国人民的好朋友，谨代表大韩民国政府及人民，向江泽民主席遗属及中国人民致以深切哀悼。

吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫表示，吉方高度评价江泽民先生为中国国家建设和吉中关系发展作出的历史性贡献，对其逝世表示沉痛哀悼，向中国人民致以最深切的慰问。

土库曼斯坦总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫表示，江泽民先生推动国家经济社会发展取得巨大成就，极大提升了中国国际声望，其功绩将被载入史册。

乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫表示，江泽民先生为发展乌中伙伴关系，推动两国政治、经贸、人文等各领域合作作出重大贡献，乌方将铭记在心。

阿塞拜疆总统阿利耶夫表示，江泽民主席为奠定阿中友好关系和务实合作坚实基础作出卓越贡献，谨向全体中国人民致以最深切的哀悼。

尼日利亚总统布哈里表示，江泽民先生领导中国推进改革开放，走上经济发展道路，向全世界证明了一个国家能够通过自力更生实现经济发展。他在经济领域的领导成就影响深远，将为世人所铭记。

肯尼亚总统鲁托表示，卓越政治家江泽民阁下致力于巩固经济繁荣基础，捍卫世界和平，我们向他的亲属、朋友和中国人民表示诚挚的慰问。

塞内加尔总统萨勒表示，深切缅怀江泽民主席并向其缔造的光辉事业致敬，向友好的中国人民表示沉痛哀悼。

吉布提总统盖莱表示，江泽民主席的务实品质、创新精神、卓越才能和高瞻远瞩将铭刻在全世界记忆中。

乌拉圭总统拉卡列表示，江泽民先生以实际行动践行了他对中国和中国人民的承诺。作为政治家，他的优良品德将成为后世的宝贵财富。

巴西当选总统卢拉表示，在江泽民先生领导下，中国取得非凡发展成就，使成千上万人民摆脱贫困。谨向江泽民先生家人和中国人民致以诚挚慰问。

柬埔寨首相洪森表示，江泽民主席是中国杰出的政治家，他的卓越领导不仅激励了中国人民，也赢得了国际社会的尊敬。值此悲痛时刻，谨向中国政府和人民致以最深切的哀悼。

孟加拉国总理哈西娜表示，孟中友好关系在江泽民主席任内得到极大加强，谨代表孟人民和政府表示最深切的哀悼和衷心的慰问。

第七十七届联大主席克勒希代表联合国大会向江泽民同志的家人、中国政府和人民表示慰问，表示江泽民先生是国际合作的伟大支持者，带领中国取得成功，并在联合国发挥了突出作用。

非盟委员会主席法基表示，江泽民主席是中国乃至全球政界的杰出人物，他的逝世对中国及中国在全球的朋友来说是巨大的损失，谨代表非盟委员会向中国政府、中国人民及逝者家属致以诚挚慰问。

上海合作组织秘书长张明表示，江泽民同志是享有崇高威望的卓越领导人，是上海合作组织的主要奠基者，为推动上海合作组织的成立、发展和壮大作出了不可磨灭的历史性贡献。

《 人民日报 》（ 2022年12月03日 04 版）

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