新华社纽约12月4日电 （记者杨士龙、刘亚南）美国库恩基金会主席、《他改变了中国：江泽民传》作者罗伯特·劳伦斯·库恩2日在纽约接受新华社记者书面专访时表示，江泽民在任内坚持和推动中国改革开放进程，历史将铭记他为中国改革开放和发展所做的贡献。

库恩说，当听到江泽民逝世的消息时，自己感觉像失去了一位家庭成员，这源于自己用多年时间写就的江泽民传记。

他说，江泽民在1989年出任中共中央总书记时，中国面临着巨大的压力，他的首要任务是恢复国内稳定。

库恩说，江泽民长期致力于推进改革，他直接参与了上世纪80年代早期和中期经济特区的建立、谋划。面临1995年至1996年高通胀和1997年亚洲金融危机带来的挑战，江泽民使中国保持了稳定并推进改革开放。他与时任国务院总理朱镕基一道实现了让中国在2001年加入世界贸易组织这一重大里程碑式的目标。这为中国改革开放和持续经济增长“设定了重要轨道”。

库恩说，江泽民与时俱进地提出了“三个代表”重要思想。库恩表示：“未来的历史学家在回望历史时，将会把江泽民担任中国党和国家领导人的时期定为中国坚持和推进改革开放的时期。”

库恩说，江泽民热情洋溢的个性使他与外国领导人建立了密切的关系。对语言的热爱使江泽民对不同文化有深刻见解，他1997年对美国的国事访问是一个巨大的成功。江泽民在哈佛大学用英文演讲，他充满信心和幽默的应对赢得所有人的喝彩。

库恩表示，江泽民在2000年接受美国知名电视节目主持人迈克·华莱士的专访时富有自信、机智而幽默的回答，令美国人认识了一个更加真实的中国。

库恩最后说：“历史将铭记江泽民。”

《 人民日报 》（ 2022年12月05日 02 版）

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