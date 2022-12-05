日前，神舟十五号航天员乘组成功进驻中国空间站，与神舟十四号航天员乘组实现“胜利会师”。在空间站完成在轨轮换后，神舟十四号航天员乘组于12月4日晚成功返回地球。神舟十五号飞行任务是中国空间站建造阶段的最后一棒，也是空间站应用与发展阶段的第一棒，具有承前启后的重要意义。连日来，国际媒体纷纷聚焦中国航天事业取得的新成就，认为中国空间站将成为国际太空合作的新平台。

“中国航天事业的一项重大成就”

神舟十五号飞行任务是中国空间站建造阶段最后一次飞行任务，航天员乘组将在轨工作生活6个月。12月2日晚，神舟十四号、神舟十五号航天员乘组进行交接仪式，移交了中国空间站的钥匙。这是中国航天员乘组完成的首次在轨交接，中国空间站正式开启长期有人驻留模式。

路透社报道说，神舟十四号乘组与神舟十五号乘组共同创造中国航天事业的新纪录，神舟十五号飞行任务是中国空间站建造阶段的最后一次飞行任务。报道说，中国空间站的顺利建设是中国在太空探索领域影响力和自信心同步增长的缩影，中国的航天事业已取得显著进步。

《俄罗斯报》报道说，中国空间站首次实现6名航天员同时在轨驻留，再创中国航天事业新纪录。中国空间站的建设速度是“创纪录的”。

马来西亚《星洲日报》详细报道了神舟十五号发射过程，表示“发射地室外气温降至零下20摄氏度，这是中国飞船首次在夜间严寒条件下载人发射”。文章写道，3名中国航天员将在半年的任务期内见证中国空间站正式建成。

巴西《经济价值报》报道说，神舟十五号成功发射是中国航天事业取得的又一次成功，对中国首个长期在轨运行空间站的全面发展具有重大意义。

美国有线电视新闻网刊文称，中国成功发射神舟十五号并将3名航天员送至即将正式建成的中国空间站，标志着中国空间站长期有人驻留运营的开始，是“中国航天事业的一项重大成就”。

“展现了中国在高科技领域的自主创新能力”

从2021年4月天和核心舱发射到这次神舟十五号飞行任务，中国载人航天密集实施11次发射、2次飞船返回、7次航天员出舱，4个飞行乘组12名航天员接续在轨驻留，空间站“T”字基本构型组装建造如期完成，跑出了新时代中国航天发展的加速度。

神舟十五号航天员乘组是空间站三舱组合体组装完成后，第一个到访的乘组。马来西亚国家新闻社报道说，中国空间站的“三舱三船”组合体，达到当前设计的最大构型，总重近百吨，“这向全世界展示了中国航天工程能力”。

“在过去10年中，中国不断展示其在太空领域的实力。”印度《今日特伦甘纳》报道说，神舟十五号成功发射，中国更加接近正式建成空间站的目标。

西班牙埃菲社刊发报道说，中国空间站未来可能成为世界上唯一在轨运行的空间站。报道还回顾了中国近年来在太空探索领域取得的一系列成就，包括月球探测器实现月球背面软着陆、火星探测器成功着陆火星等。

“中国在太空探索中取得了多项成就。”美国“太空新闻网”回顾了中国在航天领域取得的长足进步，强调中国还将继续推进探月计划。

俄新社报道援引俄罗斯汉学家尼古拉·瓦维洛夫的话说，中国空间站的创建“展现了中国在高科技领域的自主创新能力”。

“邀请其他国家和国际组织参与空间站合作”

中国空间站完成在轨建造以后，将转入为期10年以上的应用与发展阶段。航天员将长期在轨驻留，开展更加深入的空间科学研究和宇宙空间探索。中国空间站将为人类探索太空提供重要合作平台。

英国国家空间学院院长阿努·欧嘉接受半岛电视台采访时表示，中国空间站将带来新的科学实验能力，支持微重力环境下的生物医学、材料科学等领域研究，“这能让我们对这些学科产生新的认知”。

美国有线电视新闻网相关报道称，中国空间站除了实施来自中国研究人员的实验，还将实施此前所邀请的国际研究人员的实验。报道援引英国曼彻斯特大学学者莫莉·斯克的话说，中国空间站向世界表明“中国有远见和能力完成壮举”。

法国《费加罗报》网站报道说，中方表示中国空间站建成后将服务于科学目的，首批入选科学实验项目中包括9个国际合作项目。报道援引研究中国航天事业的法国航天专家菲利普·库埃的评论说：“预计会有其他国家的航天员被邀请进入中国空间站。”

俄新社报道说，中国强调对外开放，“邀请其他国家和国际组织参与空间站合作”。中国航天事业的快速发展让人看到希望，在可预见的未来，人类将有更多的机会飞向其他星球。

（本报北京、马德里、曼谷、华盛顿、伦敦、莫斯科、里约热内卢、首尔12月4日电 记者时元皓、李琰、颜欢、许海林、赵益普、李志伟、周卓斌、荣翌、毕梦瀛、马菲）

《 人民日报 》（ 2022年12月05日 02 版）

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