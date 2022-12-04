新华社北京12月4日电 多国领导人继续向国家主席习近平致唁电函并通过其他方式，对江泽民同志逝世表示深切哀悼。

泰王国国王哇集拉隆功表示，江泽民主席不仅是享誉国际的中国领导人，更是深受泰国人民敬重的家人。江泽民主席1999年对泰国进行的国事访问极大推动了泰中关系发展。

摩洛哥国王穆罕默德六世表示，江泽民主席为促进中国发展、提高中国国际地位作出了杰出贡献。

纳米比亚总统根哥布表示，赞赏江泽民主席对纳米比亚争取独立和社会经济发展作出的难以磨灭的贡献。江泽民主席的逝世不仅是中国人民和中国共产党的损失，也是纳米比亚的损失。

巴西总统博索纳罗表示，巴中关系在江泽民主席任内提升为战略伙伴关系，巴西成为第一个与中国建立战略伙伴关系的发展中国家。谨向中国政府和人民致以最诚挚的慰问。

阿联酋总统穆罕默德、卡塔尔埃米尔塔米姆、阿曼苏丹海赛姆、巴林国王哈马德、也门总统领导委员会主席阿里米、马拉维总统查克维拉、几内亚总统敦布亚、基里巴斯总统马茂、阿联酋副总统兼总理穆罕默德、卡塔尔副埃米尔阿卜杜拉和首相兼内政大臣哈立德、老挝政府总理潘坎、毛里求斯总理贾格纳特等也就江泽民同志逝世向江泽民同志家属、中国政府和中国人民致以最深切的慰问。

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