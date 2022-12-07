刘中民

应沙特阿拉伯王国国王萨勒曼邀请，国家主席习近平将于12月7日至10日赴沙特利雅得出席首届中国－阿拉伯国家峰会、中国－海湾阿拉伯国家合作委员会峰会并对沙特进行国事访问。 此访必将把中阿关系推向更加辉煌的新阶段。

和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢始终是中阿历史交往的主旋律。 在古代历史上，中阿历史交好不仅惠及中阿两大民族，更为世界文明的进步做出了卓越贡献。在当代国际舞台上，中阿是守望相助的好兄弟、好伙伴，是南南合作的成功典范。

2004年1月30日，中国和阿盟成立中国—阿拉伯国家合作论坛，经过18年的发展，论坛框架下已建立起17项合作机制。 中阿合作论坛是推动中阿关系发展的重要引擎，在国际上树立了跨区域合作的成功典范。进入新时代以来，中阿战略伙伴关系持续取得新进展、共建“一带一路”不断迈上新台阶。

中阿战略互信持续深化。中阿建立了全面合作、共同发展、面向未来的战略伙伴关系，并在双边层面建立了12对战略性质的伙伴关系，形成了中国与阿拉伯国家的战略伙伴关系集群 ；中阿支持彼此维护核心利益，携手捍卫国际关系准则，既捍卫了彼此的核心利益，也维护了发展中国家共同利益，促进了人类和平发展的正义事业。

中国坚持新安全观，与阿方一道维护中东和平。中国坚持综合、合作、可持续的新安全观，与阿拉伯国家加强沟通协调，积极推动巴勒斯坦问题、叙利亚问题、也门问题、伊拉克问题、利比亚问题、苏丹问题等中东热点问题的政治解决。

中阿务实合作成果丰硕。中阿双方共建“一带一路”取得重要成果，中国已同20个阿拉伯国家及阿盟签署共建“一带一路”合作文件，双方在能源、基础设施等领域实施200多个大型合作项目；中阿双向投资和经贸实现倍数级增长，2021年，中阿双向直接投资存量达到270亿美元，比10年前增长2.6倍；中阿贸易额达到3303亿美元，比10年前增长1.5倍；中阿能源合作日益深化，积极打造互惠互利、长期友好的中阿能源战略伙伴关系；中阿在科技伙伴计划框架下，共同实施“一带一路”科技创新行动计划，高新技术合作不断取得重要突破。

中阿人文交流丰富多彩，民心相通和文明互鉴成就斐然。中阿在青年、宗教、政党、新闻、教育、文化、卫生和广播影视等领域开展了丰富多彩的合作，扩大了人文交流，深化了相互理解；中阿都主张加强不同文明、人民和宗教间的对话、包容与互谅，反对“文明冲突论”“文明优越论”和“伊斯兰恐惧症”，反对将恐怖主义同任何民族、宗教、国家或文明挂钩。

2020年以来，百年变局、世纪疫情和乌克兰危机交织叠加，在变乱交织的复杂国际环境下，中阿支持彼此捍卫核心利益的行动更加有力，发挥了促进世界和平发展、维护发展中国家利益的重要作用。

2022年12月1日，在首届中国与阿拉伯国家峰会召开前夕，中国外交部发布了《新时代的中阿合作报告》。面向未来，《报告》以“构建中阿命运共同体”为核心，对未来中阿战略伙伴关系的全面发展作出了系统的战略规划，主要包括在政治上深化战略互信，维护共同利益；在经济上坚持互利共赢，共创发展繁荣；在安全上促进和平稳定，共享长治久安；在文化上扩大文明交流，倡导和谐共生。

在即将召开的首届中阿峰会上，中阿双方必将弘扬传统友好，继续深化全方位、多层次、宽领域合作格局，为携手构建面向新时代的中阿命运共同体凝聚共识、谋划蓝图，中阿关系必将进入一个全新的历史阶段。

（作者是上海外国语大学中东研究所教授，中国中东学会副会长、中国亚非学会副会长）

(责编：于洋、杨牧)