新华社北京12月1日电 多国领导人和国际组织负责人向国家主席习近平致唁电函并通过其他方式，对江泽民同志逝世表示深切哀悼。

俄罗斯总统普京表示，江泽民同志对当代中国经济社会发展和国际地位提升作出了重要贡献。江泽民同志是俄罗斯的老朋友，为推动俄中关系提升至战略协作伙伴关系作出了重要贡献。我将永远铭记这样一位具有崇高威望和巨大个人魅力的政治家，请转达对江泽民同志亲属及全体友好中国人民的诚挚慰问。

老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦表示，江泽民同志为中国特色社会主义事业作出了重要贡献。江泽民同志是老挝党和人民的亲密朋友，为老中关系发展发挥了重要引领作用。我们对江泽民同志逝世表示沉痛哀悼。

古巴共产党中央第一书记、国家主席迪亚斯—卡内尔表示，江泽民同志是卓越政治家和共产主义领导人，是古巴革命亲密的朋友。古巴向中国党、政府和人民致以最深切的哀悼。

文莱苏丹哈桑纳尔表示，江泽民主席为提升中国人民生活水平、领导国家成为稳定繁荣经济体作出了重要贡献，文方高度赞赏他对深化文中长久关系作出的贡献。

新加坡总统哈莉玛表示，江泽民主席领导中国持续推进经济改革，实现快速发展。在这悲痛时刻，我们的哀思与中国人民同在。

马尔代夫总统萨利赫表示，江泽民主席促进了中国经济社会快速发展，巩固了中国在国际舞台上重要贡献者的角色，将作为富有远见的领导人被铭记。

哈萨克斯坦总统托卡耶夫表示，江泽民主席致力于中国国家发展繁荣和国际影响力提升，为巩固哈中友谊作出重大贡献，将被两国人民永远铭记。

塔吉克斯坦总统拉赫蒙表示，塔方高度评价江泽民先生为中国发展及塔中关系所作重大贡献，他的逝世是一个重大损失。

白俄罗斯总统卢卡申科表示，江泽民主席带领中国人民实现繁荣富强，是白中关系的奠基者，为发展巩固白中关系作出积极贡献。

巴勒斯坦总统阿巴斯表示，我本人和巴勒斯坦人民永远铭记这位杰出领导者，他是巴勒斯坦人民、事业、合法权利的支持者，巴中两国关系的促进者，巴中建立外交关系的见证者。我谨代表巴勒斯坦国家和人民并以我个人名义，向中国共产党、中国政府、友好的中国人民以及逝者家属致以最深切的哀悼。

坦桑尼亚总统哈桑向中国共产党、中国人民和江泽民主席的亲人致以深切慰问。

尼加拉瓜总统奥尔特加表示，江泽民主席留下的精神文化财富正在并将继续指引中国人民实现发展。习近平主席一定会以毋庸置疑的领导力和丰富的经验带领中国人民沿着中国特色社会主义道路胜利向前。

委内瑞拉总统马杜罗表示，江泽民同志同拉美和委内瑞拉人民结下深厚友谊，委方对其逝世表示深切哀悼。

捷克总统泽曼表示，江泽民主席推动中国经济改革取得重大成就，其功绩将被载入中国史册，我高度赞赏其促进中国经济发展与稳定的能力。

日本首相岸田文雄表示，江泽民主席推进中国改革开放，为中国发展作出了贡献，为推动日中关系发展发挥了重要作用。

新加坡总理李显龙表示，江泽民主席带领中国推进改革开放事业，指引中国融入全球经济并在世界舞台发挥重要作用，为拓展新中关系作出重要贡献，新加坡将长久深切铭记这位令人尊敬的朋友。

巴基斯坦总理夏巴兹表示，江泽民主席对强化巴中关系作出宝贵贡献，巴方将永远铭记这位伟大的朋友。

柬埔寨首相洪森对江泽民同志逝世表示深切哀悼。

联合国秘书长古特雷斯表示，江泽民主席坚定不移倡导中国参与国际事务，推动中国取得巨大经济进步并成功加入世贸组织，领导中国主办了具有里程碑意义的联合国第四次世界妇女大会。我谨代表联合国向他的家人及中国政府和人民致以诚挚慰问。

欧洲理事会主席米歇尔对江泽民同志逝世表示诚挚哀悼。

《 人民日报 》（ 2022年12月02日 03 版）

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