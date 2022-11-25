本报记者 赵益普

“习近平主席出席亚太经合组织（APEC）第二十九次领导人非正式会议并访问泰国，是对泰国的大力支持，对引领泰中关系发展具有重大意义。”泰国外交部新闻司司长兼发言人塔尼在接受本报记者专访时表示，期待中国通过APEC平台继续发挥重要作用，推动APEC更好应对挑战，为亚太和全球发展繁荣注入新动力。

塔尼表示，泰中友好源远流长，两国有着广泛的发展共识和广阔的合作空间。“泰中一家亲”是泰中友好关系的生动概括。中国是泰国最大贸易伙伴和主要外资来源国，也是泰国农产品最大出口市场。泰国还是中国在东盟国家中第三大贸易伙伴。近年来，两国经贸合作克服新冠肺炎疫情影响逆势上扬，2021年双方贸易额突破千亿美元大关。今年是泰中建交47周年，也是泰中建立全面战略合作伙伴关系10周年。7月，双方就共建泰中命运共同体的愿景目标达成一致，赋予“泰中一家亲”新的时代内涵。

“当前，亚太乃至全球都面临着粮食安全、能源安全、气候变化等共同挑战。我们需要携手应对。”塔尼表示，泰方非常赞同中国提出的全球发展倡议。今年APEC会议主题为“开放、联通、平衡”，“相信中国将继续为推进APEC各经济体合作发挥积极作用。”

谈及中国过去10年来取得的发展成就，塔尼表示，中国在生态文明建设方面的经验值得借鉴。中国全方位、全地域、全过程加强生态环境保护，大力推进绿色、循环、低碳发展，为全球可持续发展贡献中国智慧。“泰国正积极探索推广以发展生物经济、循环经济和绿色经济为大方向的经济模式，期待未来泰中在可持续发展领域继续加大合作力度。”

塔尼表示，中共二十大报告提出，坚持高水平对外开放，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。“一个更加开放的中国，将为发展中国家带来更多机遇，为世界经济复苏作出更大贡献。”

（本报曼谷电）

《 人民日报 》（ 2022年11月25日 02 版）

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