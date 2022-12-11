新华社塔什干12月10日电 （记者蔡国栋）当地时间12月9日，国务院副总理胡春华在乌兹别克斯坦首都塔什干会见乌总理阿里波夫。

胡春华首先请阿里波夫转达习近平主席对米尔济约耶夫总统的亲切问候，介绍了中共二十大取得的重大成果和深远意义。他表示，今年以来中乌元首两次会晤，就深化两国合作达成广泛共识，为中乌全面战略伙伴关系发展指明了方向。中方愿同乌方一道，落实好两国元首重要共识，加强互利合作，共享发展机遇。

胡春华表示，中方愿与乌方携手践行中乌命运共同体，加大相互坚定支持，加强发展战略对接，扩大两国经贸投资合作，扎实推进互联互通建设，完善欧亚大陆运输大通道建设，进一步加强能源合作，发掘农业合作潜力。

阿里波夫表示，两国元首建立的友好互信关系为推动双方互利合作发挥了至关重要的作用。乌方坚定奉行一个中国原则，愿同中方进一步深化贸易、投资、交通、能源、基础设施、地方及人文等领域合作，推进中吉乌铁路等互联互通项目，造福两国和地区人民。

乌副总理兼投资与外贸部部长霍扎耶夫参加了会谈。

同日，胡春华还会见了乌副总理兼经济发展与减贫部部长库奇卡罗夫，就减贫等领域合作交换了意见。

《 人民日报 》（ 2022年12月11日 03 版）

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